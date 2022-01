Mieterwechsel am Bahnhof Uzwil: Avec statt Panetarium

Uzwil Avec eröffnet Filiale im Bahnhofsgebäude – Bäckerei Panetarium zieht an die Bahnhofstrasse Im Uzwiler Bahnhofsgebäude kommt es zu einem Mieterwechsel. Während etwa viereinhalb Monaten wird die Liegenschaft zu einem Laden umgebaut, in den im Sommer ein Avec ziehen wird. Larissa Flammer Jetzt kommentieren 26.01.2022, 17.10 Uhr

Die Bäckerei Panetarium am heutigen Standort im Bahnhofsgebäude Uzwil. Bild: Larissa Flammer

Am 30. Januar werden das letzte Gipfeli und der letzte Kaffee über die Verkaufstheke des «Panetarium» am Bahnhof Uzwil gehen. Die Bäckerei, die insgesamt acht Standorte betreibt, zügelt die Filiale in Uzwil. Allerdings nicht weit. Künftig werden Kaffee und Gipfeli nur knapp 100 Meter Luftlinie entfernt verkauft: An der Bahnhofstrasse 70, gegenüber dem Hotel Uzwil auf der anderen Strassenseite.

Zurzeit laufen in dem Gebäude noch Umbauarbeiten, wie ein Augenschein zeigt. Plakate kündigen eine Eröffnung im Februar oder März an. Für weitere Auskünfte war beim Familienunternehmen am Mittwoch niemand zu erreichen.

In diesem Gebäude wird das «Panetarium» künftig zu finden sein. Bild: Larissa Flammer

Übergabe per Ende Juni 2022

Die Bahnhof-Liegenschaft mit Bäckerei und Café, welche das «Panetarium» verlässt, wird umgebaut und neu vermietet. Die SBB werden voraussichtlich Mitte oder Ende Februar mit den Bauarbeiten beginnen. «Die Bauzeit beträgt voraussichtlich etwa viereinhalb Monate», teilt SBB-Mediensprecher Martin Meier auf Anfrage mit.

Neue Mieterin ist die Valora, welche die frei werdende Fläche mit der Fläche des heutigen K Kiosk zusammenlegen und dort einen grossen Avec Convenience Store eröffnen wird. Dies teilt das Unternehmen auf Anfrage mit. Sowohl K Kiosk als auch Avec sind Marken der Valora AG. Der aktuelle K Kiosk am Bahnhof Uzwil wird somit verschwinden.

Die Übergabe des Mietobjektes für den Ausbau durch die neue Mieterin ist per Ende Juni 2022 geplant, teilt der SBB-Sprecher mit. Wann der neue Avec genau eröffnet wird, kann die Valora AG derzeit noch nicht sagen.

