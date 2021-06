UZWIL Augarten-Interpellation wird später beantwortet Der Kantonsrat sieht Handlungsbedarf bei der Augarten-Kreuzung, findet aber, dass es mehr Zeit braucht, um eine Lösung zu erarbeiten. Er lehnt es deshalb ab, eine Interpellation zu diesem Thema sofort beantworten zu lassen. Martin Knoepfel Aktualisiert 09.06.2021, 05.03 Uhr

Über die Augarten-Kreuzung fahren an einem Werktag rund 24'000 Autos, Motorräder, Busse und Lastwagen.

Bild: Sarah Bösiger-Büchel/PD

An der Augarten-Kreuzung in Uzwil soll der Kanton testweise einen Kreisel bauen. Damit könnte man schauen, wie sich das auf die benachbarten Kreuzungen auswirkt. Das regte Kantonsrat Damian Gahlinger (SVP, Niederhelfenschwil) in einer dringlichen Interpellation an, die er am Montag eingereicht hatte. Auch die Aldi- und die Ochsenkreuzung sollen Kreisel erhalten.