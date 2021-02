Uzwil Auf Instagram bewerben KV-Lehrlinge der Gemeinde ihre Ausbildung – das nützt ihnen und der Verwaltung In Uzwil gehört eine aussergewöhnliche Aufgabe zum Pflichtenheft der KV-Lernenden der Gemeinde: Sie betreuen ein öffentliches Instagram-Profil. Das machen sie mit Freude – manchmal sogar am Abend bei einer Pizza. Larissa Flammer 08.02.2021, 19.00 Uhr

Die KV-Lernenden der Gemeinde Uzwil sind das Redaktionsteam des Instagram-Profils. Vorne links Co-Leiterin Meta Fraefel. Bild: PD

Comedian Fabian Rütsche macht Werbung für die KV-Ausbildung bei der Gemeinde Uzwil. In vier kurzen, lustigen Videos spielt der Toggenburger Angestellte sowie Besucher der Verwaltung. Die Botschaft: «Bei uns wird dir bestimmt nie langweilig!»

Veröffentlicht wurden die Videos im Herbst 2019 auf Instagram. Denn als Gemeinde will Uzwil zwar nicht auf der Social-Media-Plattform aktiv sein, wie Verwaltungsleiter Thomas Stricker vergangene Woche gegenüber dieser Zeitung sagte. Doch die Lernenden der Gemeinde Uzwil sind es. Und zwar nicht nur privat, sondern auch auf einem offiziellen Profil, das die KV-Ausbildung bei der Gemeinde thematisiert.

Die Lehrstellen mit witzigen Videos zu bewerben, war eine Idee der Gemeinde, sagt Monika Lehner, Leiterin Personaldienst. Realisiert wurde sie dann zusammen mit einer Agentur, die auf Jugendmarketing spezialisiert ist. «Sie hat Fabian Rütsche ins Boot geholt, um einen fiktiven Lernenden zu spielen», sagt Lehner. In einem der vier Videos spielte auch ein «echter» Lernender der Gemeinde mit.

Wertvolle Erfahrung für Lernende

Auch das Instagram-Profil der KV-Ausbildung bei der Gemeinde Uzwil ist in Zusammenarbeit mit der Agentur ins Leben gerufen worden. Vor eineinhalb Jahren ging es online, betreut wird es von den Lernenden selber. «Sie sind die authentischsten Botschafterinnen und Botschafter für unsere Zielgruppe.»

Lehner nennt vier Hauptziele. Die Beiträge sollen erstens Uzwiler Jugendliche ansprechen. Unter anderem wird auf Instagram auf öffentliche Anlässe in der Gemeinde hingewiesen. Zweitens sollen Schüler Hintergrundinformationen zur KV-Ausbildung bei der Gemeinde erhalten. «Auf eine Art und in einer Sprache, die bei der Zielgruppe ankommt», sagt Lehner. Drittens hilft das Profil, Vorurteile gegenüber der Branche abzubauen.

«Es zeigt, dass die Arbeit bei einer öffentlichen Verwaltung sehr attraktiv und anspruchsvoll ist.»

Und viertens ist es eine wertvolle Erfahrung für die Lernenden.

Der letzte Punkt ist fast wichtiger geworden als das Lehrstellenmarketing, sagt die Leiterin Personaldienst. Die Lernenden schlüpfen in eine andere Rolle und lernen, wie sie soziale Medien nutzen können und müssen, wenn sie den Hut eines Unternehmens tragen. «Sie organisieren sich auch selber, planen und koordinieren die Beiträge», sagt Lehner. Und sie seien mit Freude bei der Sache. «Mit der Förderung solcher Kompetenzen, die in Zukunft immer bedeutender werden, leisten wir einen wertvollen Beitrag an eine zeitgemässe Ausbildung unserer jungen Leute.»

Und was bringt diese Art des Lehrstellenmarketings der Gemeindeverwaltung? An den Schnuppertagen für Oberstufenschüler bringt Monika Lehner jeweils die Sprache auf das Instagram-Profil. Viele würden es kennen und lässig finden. «Vielleicht überzeugen wir so einige Interessierte, sich definitiv zu bewerben.» Bei den Lehrstellenbewerbungen gebe es nun wieder eine leichte Tendenz nach oben. Das könne aber auch an den grösseren Jahrgängen liegen.

Diskussion über Hoch- oder Schweizerdeutsch

Die Lernenden müssen sich für das Instagram-Profil an Rahmenbedingungen halten, die zu Beginn in einem Workshop definiert wurden. Lehner prüft zudem die geplanten Beiträge im Vorfeld und gibt bei Bedarf Verbesserungsvorschläge. «Es ist ein Lernprozess. Ich versuche, die Lernenden an unternehmerisches Denken heranzuführen.» Bei 70 bis 80 Prozent der Beiträge habe sie aber keine Anmerkungen.

«Wir haben auch selber viel gelernt», sagt Lehner. Man höre auf die Rückmeldungen der Lernenden. Zum Beispiel habe es eine lange Diskussion gegeben, ob die Texte auf Schweizer- oder Hochdeutsch sein sollen. Schliesslich hat die Verwaltung nachgegeben.

«Die Lernenden sagten, Schweizerdeutsch sei nun mal die Art, wie sie schreiben.»

Das Profil soll authentisch sein, sonst könne man es auch sein lassen.

Lernende haben Vertrauen nie missbraucht

Die Rückmeldungen sind gemäss Lehner durchs Band positiv. Sie wurde sogar schon gebeten, bei einer Weiterbildung das Instagram-Profil der Lernenden der Gemeinde Uzwil vorzustellen.

Eine der ersten Reaktionen laute oft: «Wie geht das? Ist das nicht gefährlich?» Doch die Lernenden haben das Vertrauen nie missbraucht. Mittlerweile dürfen sie auch Storys – temporäre Beiträge, die nach 24 Stunden automatisch wieder verschwinden – ohne vorherige Kontrolle online stellen. Lehner sagt:

«Es ist ein gewisses Risiko für eine Unternehmung, insbesondere für eine öffentliche Verwaltung – doch wer nicht wagt, der nicht gewinnt.»

Dass Instagram bei Jugendlichen vermutlich nicht ewig aktuell bleibt, hat die Gemeinde bereits zu Beginn zusammen mit der Agentur besprochen. «Sobald sich die Plattform oder das Interesse der Jugendlichen verändert, werden wir analysieren, was wir in Zukunft machen.»

Nachgefragt bei der Co-Leiterin: «Bei Sitzungen am Abend dürfen wir Essen bestellen»

Das Redaktionsteam besteht aus allen KV-Lernenden der Gemeinde Uzwil. Die Leitung teilen sich zurzeit zwei junge Frauen aus dem dritten Lehrjahr, unter anderem die 18-jährige Meta Fraefel.

Was haben Sie gedacht, als Sie von der Idee eines Instagram-Profils für Lernende hörten?

Meta Fraefel: Ich fand es eine megacoole Idee. Das kennt man sonst nicht, auch in meiner Klasse hat das sonst niemand, daher kam es überraschend. Aber ich habe mich sehr darauf gefreut. Es ist eine tolle Erfahrung.

Was ist der grösste Unterschied zwischen Ihrem eigenen Instagram-Profil und dem der Gemeinde?

Fraefel: Mein eigenes ist privat, dieses ist öffentlich. Uns wurde gesagt, wie wichtig es ist, dass wir hier die Gemeinde vertreten. Es darf nichts online, das falsch verstanden werden kann. Denn es ist auch eine Informationsquelle.

Sie wenden also mehr Zeit auf, bevor Sie auf dem öffentlichen Profil etwas posten?

Fraefel: Genau. Wir machen ja einen Plan und sprechen uns mit den Vorgesetzten ab. Zu Beginn war es etwas schwierig, immer darauf zu achten, wie ein Beitrag verstanden werden kann. Aber mittlerweile sind wir drin.

Hat sich Ihr privater Gebrauch der sozialen Medien durch die Erfahrung verändert?

Fraefel: Ich bin nicht so aktiv auf Instagram. Aber der Hintergedanke hat sich schon verändert: Wie wichtig es ist, was man postet.

Woher kommen die Ideen für die Beiträge?

Fraefel: Wir machen in regelmässigen Sitzungen Brainstorming. Weil wir alle an unterschiedlichen Tagen Schule haben zum Teil auch noch am Abend. Wir dürfen dann jeweils Essen bestellen und es macht wirklich Spass. Dann werden wir kreativ.

Ist Instagram Ihrer Meinung nach der richtige Kanal, um Lehrstellen zu bewerben?

Fraefel: Für die jüngere Generation ist das der beste Weg. Wer ein Handy hat, hat auch Instagram.