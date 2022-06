Ursache unklar Arbeitsunfall in Bazenheid: Zwei Männer wegen Druckabfall schwer verletzt Am Montag haben zwei Arbeiter in Bazenheid schwere Verbrennungen erlitten. Die Kantonspolizei St.Gallen klärt den genauen Hergang nun ab. 13.06.2022, 16.55 Uhr

Blick auf den Ort des Unglücks. Bild: Kapo SG

Am Montag kurz nach 13.45 Uhr, ist bei der Kantonalen Notrufzentrale St.Gallen die Meldung eingegangen, dass in einer Firma an der Zwizachstrasse zwei Arbeiter schwer verletzt wurden. Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, stand ein Grossaufgebot an Rettungskräften im Einsatz. Der genaue Hergang wird abgeklärt.