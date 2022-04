Niederbüren: Rechnung und Budget genehmigt

Urnenabstimmung Niederbüren senkt den Steuerfuss – Rechnung und Budget genehmigt Die 35,4 Prozent der Stimmberechtigten Niederbürerinnen und Niederbürer, die am Urnengang vom Wochenende teilnahmen, genehmigten die Rechnung der Politischen Gemeinde, das Budget und eine weitere Senkung des Steuerfusses. Es dürfte nicht die letzte gewesen sein. Pablo Rohner 10.04.2022, 14.00 Uhr

Seit 2015 hat Niederbüren den Steuerfuss von 157 auf 126 Prozent gesenkt. Bild: Pablo Rohner

Wie die Nachbargemeinde Oberbüren liess auch Niederbüren die Bevölkerung an der Urne über ihre Geschäfte befinden. So war die Stimmbeteiligung erwartungsgemäss höher, als sie es an einer Bürgerversammlung gewesen wäre. Sie betrug 35,4 Prozent. Die Rechnung 2021 und das Budget 2022 wurden mit grosser Mehrheit genehmigt. Bei der Rechnung lag das Stimmenverhältnis bei 363 Ja- gegenüber 14 Nein-Stimmen, beim Budget bei 342 Ja- gegenüber 36 Nein-Stimmen.