Oberbüren: Diskussionen vor der Abstimmung an der Urne

URNENABSTIMMUNG Meinungsbildung einmal anders: In der Gemeinde Oberbüren wurde in kleinen Gruppen statt an der Vorgemeinde diskutiert Am Mittwoch fand in Niederwil der letzte von drei Kontaktabenden in der Gemeinde Oberbüren statt. Intensiv diskutiert wurde über Strassenbreiten und aufgehobene Zebrastreifen. Pablo Rohner 31.03.2022, 16.15 Uhr

Ein Hin und Her auf Augenhöhe: Gemeindepräsident Alexander Bommeli diskutierte mit Niederwilerinnen und Niederwilern. Bild: Pablo Rohner

Oberbüren, Sonnental, Niederwil. Für Gemeindepräsident Alexander Bommeli war es auch der Schlusspunkt einer kleinen Tournee durch die Dörfer. Am Mittwoch fand der letzte von drei sogenannten Kontaktabenden statt, an denen sich die Bevölkerung der Gemeinde Oberbüren über die Geschäfte informieren konnte, über die am 10. April coronabedingt an der Urne statt an einer Bürgerversammlung abgestimmt wird.

Hatte in Oberbüren und in Sonnental noch der neue Pablo Brägger-Platz beim Schulhaus Brühlacker in Oberbüren zu Reden gegeben, interessierte in Niederwil eigentlich nur das Betriebs- und Gestaltungskonzept (BGK), mit dem das Dorf entlang der Hauptstrasse und im Zentrum markant verändert würde.

Strassenbreite und Zebrastreifen geben zu Reden

«Für mich als Landwirt, ist eine sechs Meter breite Strasse ärgerlich», sagte ein Votant. Bei Begegnungen mit Lastwagen müsse er so anhalten, vielleicht sogar auf das Trottoir ausweichen. Für ihn sei eine Strasse zum Fahren da, so solle sie auch gestaltet werden. Also so gelassen, wie sie ist, sieben Meter breit.

Ingenieur Patrick Brunschwiler stellte sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger zum Betriebs- und Gestaltungskonzept Niederwil. Bild: Pablo Rohner

«Eine Strasse wird schon auch für die Fussgänger gestaltet», entgegnete der Ingenieur Patrick Brunschwiler, der das BGK mit ausgearbeitet hat und am Mittwoch darüber informierte. Sechs Meter seien auch für den landwirtschaftlichen Verkehr praktikabel, das habe die Erfahrung in anderen Gemeinden gezeigt.

Weniger Teilnehmende als an einer Vorgemeinde

2200 Fahrzeuge pro Stunde wurden bei den Messungen auf der Dorfstrasse gezählt. Zu wenig, um die bestehenden Fussgängerstreifen, zum Beispiel bei der Primarschule, wieder bewilligt zu bekommen, sagte Alexander Bommeli. Nötig wären 3000 Fahrzeuge. Ob Niederwil nicht eine Sonderbewilligung kriegen könnte, fragte ein Votant, der sich, wie andere, um die Sicherheit der Kinder auf dem Schulweg sorgte. «Haben wir versucht», antwortete der Gemeindepräsident. Jedoch:

«Auch wenn wir die Strasse nur neu Teeren würden, die Fussgängerstreifen würden wir nicht mehr bekommen.»

Zudem hätten Untersuchungen gezeigt, dass Fussgängerstreifen auf wenig befahrenen Strassen das Unfallrisiko auch erhöhen könnten, ergänzte Ingenieur Brühwiler.

80 Personen hatten an der letzten Oberbürer Vorgemeinde im Jahr 2019 teilgenommen. An den Kontaktabenden in dieser Woche waren es insgesamt deutlich weniger, in Niederwil kamen rund ein Dutzend. Dafür seien die Diskussionen intensiver gewesen, sagt Alexander Bommeli: «So ein intensives Hin und Her auf Augenhöhe gibt es an einer Vorgemeinde selten.»