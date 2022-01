Theaterstück eines Uzwilers hat im Mai in New York Premiere

Stefan Diethelm, in Uzwil aufgewachsen, absolviert eine Schauspielschule in New York. Im Mai wird an einem New Yorker Theaterfestival sein erstes eigenes Theaterstück uraufgeführt. Bild: Santiago Leon

Uraufführung Ein Uzwiler schreibt in New York ein Theaterstück über die Schweizer Armee: Nun wird es am Broadway erstmals aufgeführt Stefan Diethelm wusste mit 17 Jahren, dass er Musical-Darsteller werden will. Er verfolgt seine Idee via Hamburg und New York. Bald ist er fertig mit der Ausbildung und hat einen seiner Träume verwirklicht: Eines seiner Theaterstücke feiert im Mai Premiere in New York. Zita Meienhofer 09.01.2022, 05.00 Uhr

Stefan Diethelm ist 21-jährig und hat erreicht, wovon viele nicht einmal zu träumen wagen. Sein Theaterstück «Neutrality» wird im Rahmen des New York Theatre Festival uraufgeführt. Er sagt: «Es war mein Traum einmal ein Stück zu schreiben, das aufgeführt wird und ich bin selber erstaunt, dass ich mir diesen schon erfüllen konnte.»

Von Uzwil nach Hamburg und dann nach New York

Stefan Diethelm ging vor einem Jahr nach New York, um das dritte Jahr seiner Schauspielausbildung in den USA zu absolvieren. Zuvor studierte er während zweier Jahre an der Stage School in Hamburg. Denn er wusste, seit er 17 Jahre alt ist: Ich will Musical-Darsteller werden. In Norden Deutschlands arbeitete er diszipliniert an Körper und Stimme. Letztlich wurde ihm bewusst, dass er seine Ausbildung im englischen Sprachraum weiterführen möchte. Er bestand die Aufnahmeprüfungen an zwei Schulen und entschied sich für das HB-Studio – benannt nach dem in Österreich geborenen und später in den USA bekannt gewordenen Schauspieler und Regisseur Herbert Berghof.

Stephan Diethelm während seines Studiums in Hamburg. Bild: Frank Linke (Juli 2019)

Im Dezember 2020 zog Stefan Diethelm nach New York. Er sagt: «Ich lernte schnell, dass ich nun zehn Gänge höher schalten musste.» Das heisst: Er musste lernen, Fehler zu machen, um daraus zu lernen, er musste konstruktive Kritik annehmen, er musste sich die Zeit nehmen, um zu sehen, was in den einzelnen Sätzen steckt, er musste noch mehr mit dem Körper arbeiten, er musste sich vernetzen. Er sagt:

«Talent allein reicht hier nicht, ich musste bereit sein, noch intensiver zu arbeiten. Hier musst du mehr wollen als die anderen und du darfst nie erwarten, dass dir jemand etwas schuldet.»

Das ist es auch, was er an den Amerikanern bewundert, das Streben nach Mehr, nach Perfektion. Stefan Diethelm hat erfahren, dass dies nicht nur denjenigen so ergeht, die in der Ausbildung stecken, die noch nicht berühmt sind. Er sagt: «Du bist nie fertig, auch wenn du ein Star bist. Viele zerbrechen leider daran.»

Stefan Diethelm trat an einer Kabarett-Show in New York auf. Video: PD

Theaterstückeschreiben wurde zu seinem Lieblingsfach

Seine Ausbildung besteht aus verschiedenen Kursen. Er belegt diese in Schauspiel, Sprechtechnik und Bewegungstechnik. Zudem hatte er die Möglichkeit, zwei Wahlfächer zu besuchen. Er entschloss sich für Liedinterpretation und Playwriting. Playwriting – das Schreiben eines Stücks – wurde zu seinem Lieblingsfach. Stefan Diethelm sagt: «Ich habe den Unterricht sehr genossen und er hat mir die Möglichkeit für ein zweites Standbein geliefert.» Ein zweites Standbein neben seinem Wunsch Musical-Darsteller zu werden.

Wenn Stefan Diethelm in der Schweiz ist, geniesst er auch das Wandern, wie hier auf den Säntis. Bild: Julia Hunkert

Während des vergangenen Jahres hat Stefan Diethelm nicht nur seinen Unterricht besucht – teilweise via Zoom –, er hat sich auch mit dem Schreiben von Theaterstücken befasst. Vier Stücke waren bereit für den Versand. Er nahm deshalb die Chance wahr und sandte eines seiner Skripte an die Verantwortlichen des New York Theatre Festivals. Die Antwort war positiv. «Ich war überglücklich», sagt er. Das coole an diesem Festival sei, dass er die Möglichkeit habe, das Stück selber aufzuführen. Er sagt:

«Sie lassen mir die komplette künstlerische Freiheit, was bei vielen Festivals nicht der Fall ist.»

Regie führt Luca Villa, ein 24-jähriger Italiener, dessen Mutter aus dem Aargau stammt.

Während der Festtage weilte Diethelm in der Schweiz, am Wochenende traf er wieder in New York sein. Denn der Castingprozess steht an. Die Schauspielerinnen und Schauspieler – alle aus den USA stammend – müssen für das 90 Minuten dauernde Stück bestimmt werden. Die Premiere findet am 9. Mai im Teatro Latea in New York statt. Das Stück gelangt am 11. und 14. Mai nochmals zur Aufführung.

Wenn der junge Schweizer in New York ist, geniesst er hingegen das Meer. Bild: Santiago Leon

Ein Stück über die Schweizer Armee am Theaterfestival in New York

Nun aber, was ist der Inhalt dieses Theaterstücks? «Neutrality» handelt von der Schweizer Armee. Wenn Stefan Diethelm zu erzählen beginnt, reibt man sich verwundert die Ohren. Ein Stück in New York über die Schweizer Armee? Er erklärt:

«Ich wollte über ein Thema schreiben, das ich kenne und wählte die Schweiz und letztlich die Schweizer Armee. Davon wissen die Amerikaner wenig bis nichts.»

Er sagt, dass es ein armeekritisches Stück sei. Er sagt aber auch, dass der Inhalt zwar realitätsbasierend, aber mit surrealem Touch sei. «Das sind die Stücke, die ich am liebsten schreibe», so Diethelm.

Stefan Diethelms Skript für sein erstes Theaterstück, das im Mai aufgeführt wird. Bild: PD

Stefan Diethelm ist in einer Familie aufgewachsen, die der Schweizer Armee nahesteht. Sein Grossvater mütterlicherseits war lange in der Armee tätig, sein Vater absolvierte die Offiziersschule. Sein soziales Umfeld hingegen, steht dem Militär kritisch gegenüber. Diethelm setzte sich deshalb intensiv mit der Schweizer Armee auseinander. Er beschäftigte sich auch mit dem Thema, dass er bei einer allfälligen Rückkehr in die Schweiz, Militärdienst leisten müsste, und was das für seine künstlerische Zukunft bedeuten könnte. Er sagt: «Es ging mir näher als ich dachte.»

Letztlich sagt er aber auch, dass er das Stück nicht mit dem Ziel als Experte der Schweizer Armee aufzutreten geschrieben habe, sondern sich mit dem Thema auseinandergesetzt und eine Geschichte in diesem Zusammenhang erzählt habe. «Ich sage nicht, das ist die Schweizer Armee, Theater ist schliesslich Fiktion, Theater ist das Erzählen einer Geschichte.» Kritikern seines Stückes sagt er: «Ich gebe allen die Chance, meine Stücke Scheisse zu finden, aber ich möchte, dass sie über den Inhalt nachstudieren.»

Während der Weihnachtstage hat er «seinen Faust» geschrieben

Schreiben war schon immer Stefan Diethelms Leidenschaft, Aufsatzschreiben sein Lieblingsfach. Er scheint deshalb auch ein effizienter Schreiber zu sein. Denn er sagt: «Wenn ich schreibe, treibt mich etwas an, die Figuren gedeihen.» Oft habe er ein Verlangen zu schreiben, weil ihn Gedanken, Ideen beschäftigen. Dann setzt er sich hin, atmet tief durch und die Figuren kommen zum Vorschein und fügen sich in seine Gedanken ein. Er plant die Geschichte nicht, weiss nicht von Beginn weg, wie sie enden wird. «Sonst komme ich nie ans Ziel.» Im Unterbewusstsein, sagt er, wisse er jedoch sehr wohl, wohin es gehen werde.

Oft ist er agil, erzählt in rasendem Tempo. Es gibt aber auch den nachdenklichen Stefan Diethelm. Bild: Julia Hunkert

Das hat er in den letzten Tagen wiederum erfahren. Denn er setzte sich hin und schrieb «seinen Faust». Das Stück von Johann Wolfgang Goethe faszinierte ihn seit der Mittelschule. Er wusste schon damals, dass er seine eigene Geschichte daraus machen wollte. Nun steht sie. Wiederum wurde er von seinen Figuren getrieben, sie auf das Papier zu bringen. Figuren, die sich zu einer Geschichte finden, in denen sich, so wie es Stefan Diethelm liebt, jeder darin erkennen kann.

In New York bleiben und den nächsten Traum realisieren

Ausgeträumt hat der 21-Jährige allerdings noch lange nicht. Denn er ist überzeugt, dass er die kommenden Jahre in New York bleiben wird. Er sagt:

«Diese Stadt ist das Richtige für uns. Wir glauben, dass wir hier eine Chance haben, dass es eine Nische hat für uns.»

Mit wir meint er sich und seine Freundin Julia Hunkert. Sie studiert Tanz und Ballett und zog mit ihm von Hamburg in die USA. Sein neuer Traum: «Ich möchte gerne eine Serie für das Schweizer Fernsehen oder für einen Streaming-Dienst schreiben. Eine Schweizer Geschichte in Schweizerdeutsch geschrieben, von Schweizer Schauspielern dargestellt und in die ganze Welt gestreamt.»

