Vier Projekte zum Hochwasserschutz kommen ins Wiler Parlament

Unwetter 12,3 Millionen Franken für Hochwasserschutzprojekte in Wil – vier von sechs Projekten sollen bald umgesetzt werden Die Stadt Wil macht vorwärts beim Hochwasserschutz. Vier von sechs Teilprojekten werden nun zur Genehmigung an das Parlament überwiesen. Die Akzeptanz der Massnahmen scheint bei den Betroffenen hoch zu sein. Sabrina Manser 07.07.2022, 05.00 Uhr

Beim Unwetter im Jahr 2015 in Wil steckten Autos im Schlamm und Wasser auf der Autobahn A1 fest. Bild: Ennio Leanza / Keystone

An den 14. Juni 2015 dürften sich die Wilerinnen und Wiler noch erinnern. An diesem Sonntag kam es in Wil zu einem Hochwasserereignis. Unterführungen, Strassen und Keller standen unter Wasser. Schlammmassen behinderten den Verkehr, auch auf der Autobahn A1. Drei Jahre später kam es dort erneut zu Überschwemmungen.