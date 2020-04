Unterstützung für Kleinstunternehmen: Die Gemeinde Wilen schnürt Coronahilfspaket Kleinstunternehmern mit finanziellen Problemen gewährt die Gemeinde zinslose Darlehen. Aber braucht es das? Andrea Häusler 11.04.2020, 17.00 Uhr

Der Wilener Gemeinderat will von der Coronakrise finanziell gebeutelten Kleinstunternehmern rasch und unbürokratisch finanzielle Unterstützung zukommen lassen. Symbolbild: Andrea Häusler

Was in anderen Gemeinden diskutiert oder, wie beispielsweise in Flawil, von Ortsparteien angeregt wird, ist in Wilen bereits beschlossene Sache. Der Gemeinderat hat entschieden, Selbstständigerwerbenden beziehungsweise Kleinstunternehmern, die in der Gemeinde ihren Wohn- und Firmensitz haben und durch die aktuelle Situation in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind, mit einem Hilfspaket unter die Arme zu greifen. Rasch und unbürokratisch.