Uzwil: Unterwegs im Hochwasserstollen Uze-Glatt

Bei einem Jahrhunderthochwasser würden 21'000 Liter Wasser pro Sekunde durchschiessen. Christoph Paly ist froh, dass der Uzestollen noch nie richtig gebraucht wurde. Bild: Raphael Rohner

Hochwasserschutz Unterwegs im Stollen unter der Uzwiler Industrie, wo man zurzeit vieles findet, nur kein Wasser Auf 1,5 Kilometern wird Uzwil vom «Uzestollen» unterquert. Er wurde gebaut, um Jahrhunderthochwasser abzuwehren. Wer durch das Gitter bei der Glatt einsteigt, betritt eine seltsame Welt.

Pablo Rohner 26.07.2021, 05.00 Uhr

Ein exklusiver Einblick in den Uzestollen unter Uzwil. Video: Raphael Rohner

Am Ende des Tunnels warten die Skelette. Sitzen im Staub und starren in den Stollen, als wären sie versteinert, nach dem Fallen. Oben rauscht der Bach. Eine der Mumien hat das Bein angezogen, als hätte sie noch weiterkriechen wollen. Sie müssen schon lange hier unten sein.

Eine Handvoll tote Frösche liegt unterhalb des Einlaufwerks Uze des Hochwasserentlastungsstollens Uze-Glatt, der im Volksmund «Uzestollen» heisst. Die Skelette sind auch stumme Zeugen dafür, dass es in Uzwil schon lange kein Hochwasser mehr gab, dass die Uze wenn, dann nur knapp über die Mauer des Streichwehrs tritt, oben am Tageslicht, bei der Fabrikstrasse.

Auch während der Unwetter der letzten Wochen sei hier kaum Wasser herabgekommen, sagt Christoph Paly, der als ehemaliger Tunnelingenieur und heutiger Bereichsleiter Bau der Gemeinde Uzwil durch den 1,5 Kilometer langen Stollen führt. Seine orange Schutzjacke reflektiert das Licht der Taschenlampe, als er sagt:

«Bevor die Uze kommt, kommt der Hummelbach.»

Aber der Reihe nach.

Erst durch das Gestrüpp, dann über das Wasser

Wer in den Uzestollen steigen will, muss zuerst durch das Gestrüpp. Hinter dem Schützenhaus nahe der Augartenkreuzung geht es durch Brennnesseln und Brombeerranken bergab in den Wald. Eine Eisenleiter führt senkrecht runter zur Glatt, wo der Uzestollen seinen Auslauf hat. Für Fussgänger, die hier eigentlich keinen Zutritt haben, ist das vergitterte Loch der Eingang.

Das Klirren des Eisens widerhallt, als Christoph Paly die Klappe im Gitter aufschliesst. Der Wand entlang führt ein Eisensteg über ein Becken mit trübem Wasser. Die Kuppen unter der Oberfläche wirken wie versunkene Panzersperren. «An den Blöcken würde das ausschiessende Wasser verwirbelt», sagt Christoph Paly und sein Bündnerdialekt hallt dabei von den Betonwänden. So würde die Energie des Wassers vernichtet. Wie am Ende einer Rutschbahn.



Gähnend öffnet sich der Uzestollen über dem Auslaufbecken bei der Glatt. Bild: Raphael Rohner

Kalkstalaktiten an der Decke

Über eine Schwelle gelangen wir in den Tunnel. Es ist angenehm kühl und riecht nach von feuchten Mauern. In der Rinne in der Mitte des ebenen Bodens ist nur spärlich Wasser. Im Restlicht leuchtet der Dunst, der die drei Meter hohe Röhre erfüllt. Dahinter verliert sich alles in der Dunkelheit. Christoph Paly sagt:

«Manchmal wäre es schön, das Büro hier unten zu haben.»

Er vertrage Hitze schlecht.

Die Lichtkegel der Taschenlampen tasten den rauen Beton entlang. Wie Stalaktiten hängen vereinzelt weisse Stäbe von der Decke. «Kalk, der durch den Fels austritt», sagt Christoph Paly.



Zweige an der Wand zeigen den Wasserstand

Nach der Tunnelbohrmaschine hat sich hier eine Betonspritze durchgearbeitet und eine 20 Zentimeter dicke Schicht auf das Gestein gesprüht. Nagelfluh, Mergel, Sandstein und Kalkstein herrschen auf dem ersten Kilometer von der Glatt in Richtung Uze vor. Metallschilder an der Wand zeigen in Hunderterschritten, wie weit der Eingang zum Stollen schon zurückliegt. 500 sind es nun.

Auf 1,5 Kilometern verläuft der Uzestollen unter der Uzwiler Industrie. Im Tunnel herrscht an manchen Stellen eine gespenstische Atmosphäre. Bild: Raphael Rohner

Wir machen kurz die Lampen aus. Die Dunkelheit ist total. Wieder an, fällt der Lichtkegel auf feine Zweige, die 20 Zentimeter über der Abflussrinne an der Wand kleben. Vermutlich sei das Wasser bei den jüngsten Unwettern auf dieser Höhe durchgeflossen, sagt Christoph Paly.

Auf der linken Seite öffnet sich der Seitenstollen. Darin liegt mehr Schwemmholz, auch ein paar dicke Äste, hinter einer Leiter klemmen ganze Büschel. Wir klettern über brusthohe Betonmauern. Am Ende des kurzen Stollens führt der gut 15 Meter langen Schacht empor, durch den das Wasser des Hummelbachs fällt, wenn er zu hoch steigt.

Christoph Paly öffnet das Gitter zum Uzestollen. Bei einem Jahrhunderthochwasser würde hier das Wasser in die Glatt schiessen. Bild: Raphael Rohner In diesem Becken würde die Energie des Wassers vernichtet. Bild: Raphael Rohner Durch den Felsen austretender Kalk lagert sich als Stalaktiten ab. Bild: Raphael Rohner Zweige an der Tunnelwand markieren, wie hoch das Wasser wahrscheinlich bei den letzten Unwettern gestiegen ist. Bild: Raphael Rohner Der Nebenstollen zum Einlauf des Hummelbachs. Bild: Raphael Rohner Christoph Paly unter dem Schacht, durch den das Wasser fällt, wenn der Hummelbach über das Streichwehr tritt. Bild: Raphael Rohner Blick hinauf in den Schacht des Einlaufwerks des Hummelbachs. Bild: Raphael Rohner Im Uzestollen tritt man ein in eine düstere Welt. Bild: Raphael Rohner

Das Wasser tritt dann über eine Mauer in das Streichwehr bei der Hummelbachstrasse und wird von dort in den Fallschacht geführt. Das geschieht via Drallkammer, ein spiralförmig gerillter Einlauf, der das Wasser beschleunigt und geordnet weiterleitet. Gerade kommt nur heisse Luft hinab. Es ist hier spürbar wärmer als im Hauptstollen.

Das Hochwasser von 1970

Seit es ihn gibt, wurde der Uzestollen noch nie richtig gebraucht. «Zum Glück», sagt Christoph Paly. Gebaut wurde der Wassertunnel zur Abwehr von Hochwassern, die statistisch nur alle 100 Jahre vorkommen. Im Fachjargon werden sie nach diesem Wiederkehrintervall «HQ100» genannt. Das letzte Hochwasser dieser Kategorie gab es in Uzwil am 27. Juni 1970. Über dem 10 Quadratkilometer grossen Einzugsgebiet der Uze ging ein heftiges Gewitter nieder.

Bei der Fabrikstrasse führte die Uze an diesem Tag 40 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Das sind 40'000 Liter. Aktuell fliessen gemäss Schätzungen 50 Liter pro Sekunde, sagt Christoph Paly. Der Fluss trat über die Ufer und überströmte das Umland. Ein Foto von der Fabrikstrasse zeigt einen Lastwagen, der bis zu den Scheinwerfern in der Flut versank.

Weiter oben, an der Grenze zur Gemeinde Oberuzwil, führte die Uze nur 25 Kubikmeter pro Sekunde. Schon damals war der Boden auf den Arealen von Benninger und Bühler stark versiegelt. Einst hatten die Firmen ihre Fabriken wegen der Energie des Flusses an dieser Stelle gebaut. Nun floss der Niederschlag zwischen den Gebäuden, über die Strassen und Plätze in die Uze. Der Fluss war damals noch stark kanalisiert und hatte zu wenig Platz, um das Wasser abzuführen.



Unter dem Eindruck des Hochwassers wurde in den 1980er-Jahren der Bachlauf der Uze vergrössert. Schon damals wurde der Bau eines Entlastungsstollens Thema, jedoch aufgrund der finanziellen Situation der Gemeinde Uzwil wieder zurückgestellt. Zwischen 2006 und 2008 wurde der Uzestollen für 12,6 Millionen Franken gebaut. Gemeinde, Kanton und Bund beteiligten sich an den Kosten.



Wenn die Uze das nächste Mal 41 Kubikmeter Wasser pro Sekunde führt, würden davon 21 Kubikmeter in den Uzestollen fallen. Das restliche Wasser könnte unter dem Industriequartier durchfliessen, ohne dass die Unterführung an ihre Kapazitätsgrenze stiesse. Bei 18 Kubikmeter Wasser pro Sekunde tritt die Uze über die Mauer im Einlaufwerk. Im Stollen steigt der Pegel dann nur auf wenige Zentimeter.



Das Einlaufwerk bei der Fabrikstrasse. Hinter den Scharten liegt die Mauer, über die das Wasser steigen muss, damit es in den Stollen fällt. Bild: Raphael Rohner

Gegen Ende wird es warm

Zurück im Untergrund. Noch einmal öffnet sich der Uzestollen in einen hohen Schacht. Durch ihn wurden die Tunnelbohrmaschine und das Betonspritzwerk zurück ans Tageslicht gebracht. Und hier wurden die Röhrenelemente für die letzten 165 Meter des Stollens hinabgelassen. Sie wurden ohne Bohrung direkt in das Geschiebe gedrückt, das hier sandig-siltig, also weicher, ist.

Im letzten Abschnitt verengt sich der Stollen auf zwei Meter Höhe. An der Decke glitzern Kondenswassertropfen wie Swarowski-Kristalle. Ein alter Löffel liegt am Boden. Rostrotes Wasser rinnt aus den Drainagerohren, die verhindern, dass das Wasser im Boden von aussen auf den Stollen drückt. Rückstände aus den Metallfabriken, die jetzt über uns liegen? Christop Paly lacht. «Eher Metall oder organisches Material aus den fluvialen und glazialen Ablagerungen.» Die Luft wird wärmer, von vorne kommt spärliches Licht. Schon ist das Rauschen der Uze zu hören. In der glatten Röhre hallt Palys Stimme schärfer. «Bald kommen die Frösche.»