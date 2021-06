Unihockey Outdooranlage in Wil soll bestehen bleiben

Wil «Hier draussen zu spielen ist trotz der warmen Temperaturen grandios»: Unihockeyklub würde die Outdooranlage gerne behalten Seit Mitte Juni steht bei der Sportanlage Klosterweg in Wil eine Outdoor-Unihockey-Anlage. Am Sonntag wird sie abgebaut, die Verantwortlichen ziehen Bilanz. Francesca Stemer 30.06.2021, 05.00 Uhr

Am Montagabend fand das Training auf der Outdooranlage statt. Bild: Francesca Stemer

Kurz nach 18.30 Uhr startet der Unihockeyclub Black Barons Wil mit seinem Einwärmprogramm. Trainer Adrian Niedermann rennt voran und gibt seinem Team Anweisungen. Arme kreisen, seitwärts rennen und zum Sprint ansetzen. Es folgen einige Dehnübungen, dann schnappen sich die Spieler ihre Schläger und der Trainingswettkampf beginnt.

Valentin Kobelt. Bild: Francesca Stemer

Valentin Kobelt, Spieler der Black Barons und Trainer der Frauenmannschaft, wischt sich einige Schweissperlen von der Stirn. Die Luft ist drückend, die Wolken werden dunkler. Die Temperaturen macht den Spielern zu schaffen. Denn anders als gewohnt, erfolgt das Training nicht in der Turnhalle, sondern auf dem Aussenplatz der Sportanlage Klosterweg.

Eine Anlage für alle

Adrian Niedermann. Bild: Francesca Stemer

Der Verband Swiss Unihockey stellte Unihockeyklubs kostenlos eine Outdoor-Anlage zur Verfügung. Das Ziel: Street Floorball, eine neue Form des Unihockeyspielens, bekannter machen. Jedoch bot die Anlage den Teams auch die Möglichkeit für ein gemeinsames Training. «Betreffend der Coronamassnahmen war es eine gute Option. Und bis heute hatten wir wettertechnisch gesehen Glück», sagt Trainer Adrian Niedermann. Eine halbe Stunde später zieht ein Sturm auf, das Training muss frühzeitig beendet werden.

Die Outdooranlage konnten sich der UHC Black Barons Wil und das Unihockeyteam (UHT) Hot Shots Bronschhofen beim Swiss Unihockey Verband sichern. Timon Kobelt ist Medienverantwortlicher der Black Barons und erklärt: «Wir meldeten uns online für eine Anlage an und wählten einen passenden Zeitraum aus. Kurze Zeit später wurde unsere Anfrage bestätigt.» Die Vereine kümmerten sich um den Aufbau der Anlage, diese konnte seit Mitte Juni genutzt werden.

Tagsüber war das Feld hauptsächlich für die Schulen vorgesehen. Wie oft die Outdooranlage von den Klassen genutzt wurde, ist jedoch noch unklar. So erklärt Philipp Gemperle, Leiter Kommunikation der Stadt Wil: «Da viele Klassen im Lager waren oder sind, ist eine Aussage über die Nutzung erst nächste Woche möglich.»

Die Outdooranlage mit dem Bergpanorama. Bild: PD

Am frühen Abend konnte die Anlage jeweils von der Öffentlichkeit genutzt werden und am Abend stand die Anlage den beiden Vereinen für Trainings zur Verfügung. Die Spieler sind von ihrer neuen, temporären Anlage begeistert. So erklärt Valentin Kobelt: «Hier draussen zu spielen, ist trotz der warmen Temperaturen grandios.» Sein Teamkollege Michael Obsiger stimmt zu. Eine Herausforderung gebe es jedoch:

«Dass man sich nicht allzu sehr von dem schönen Panorama ablenken lässt.»

Seine Lippen heben sich zu einem Lächeln und sein Blick schweift zu den Churfirsten und zum Säntis.

Ein mögliches Comeback

Doch der Traum der Outdooranlage findet am Sonntag ein Ende. Denn dann geht die Anlage zurück an den Swiss Unihockey Verband. Timon Kobelt merkt an, sollte der Verband dieses Angebot im nächsten Jahr erneut anbieten, würden sie sich wieder für eine Anlage bewerben. Der Verein konnte in den letzten Wochen positives Feedback erhalten.

«Passanten blieben stehen und haben den Spielern zugesehen. Genau das wollten wir erreichen: Den Wilerinnen und Wilern Unihockey näher zu bringen.»

Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich das Street Floorball-Unihockeyspiel entwickelt. «Irgendwann könnte vielleicht mit Hilfe der Stadt eine Anlage realisiert werden, die nicht mehr abgebaut werden müsste.» Die Herzen der Unihockeyspieler würden damit sicher höherschlagen.