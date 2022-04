Andrea Gämperli führt die Kloten-Dietlikon Jets zur Meisterschaft

Unihockey Die Jonschwilerin Andrea Gämperli führte die Kloten-Dietlikon Jets zur Meisterschaft – macht sie weiter? Die 27-Jährige hat eine anstrengende Zeit hinter sich: Verletzungen, Reha, eine enttäuschende Weltmeisterschaft. Über diese Monate vor dem Superfinal spricht sie nun. Und über die ersten Tage nach dem Sieg. Renato Schatz 26.04.2022, 19.17 Uhr

Ist eher am Ball als Churs Corin Rüttimann: Die Jonschwilerin Andrea Gämperli (rechts) beim Superfinal in der Stimo-Arena in Kloten am vergangenen Samstag. Bild: Christian Merz/Keystone

Sonntagabend, irgendwo in Zürich. Etwa 20 Menschen sitzen vor einem Fernsehgerät und schauen sich den Superfinal an, das Endspiel um die Schweizer Unihockeymeisterschaft. Immer wieder wird gejubelt, insgesamt neunmal. Die Blicke schweifen ab, weg vom Bildschirm, nach links, nach rechts, ein Lacher hier, eine liebevolle Provokation da. Verpassen tun sie nichts, diese 20 Menschen, denn sie wissen, wie das Spiel ausgeht. Es fand schon am Samstagabend statt, und bei der Gruppe handelt es sich um das Team der Kloten-Dietlikon Jets. 9:0 gewinnen sie, gegen Piranha Chur.

Einen Tag später, am Montag, trifft sich das Team wieder: beim Sechseläuten in Zürich. Am Dienstag gibt es ein gemeinsames Essen. Das alles, obschon die Saison doch nun vorbei ist. Aber wie das Jets-Center Andrea Gämperli am Telefon erzählt, ist einem, als wollten die Spielerinnen der Schnelllebigkeit des Sports trotzen. Im Juni schon beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison, in der noch nichts gewonnen ist und bei null Punkten gestartet wird. Also trifft man sich täglich, um das eben Erreichte zumindest ein paar Tage festzuhalten.

Zwei Jahre in Schweden

Es ist Gämperlis dritter Meistertitel, der dritte mit den Jets. Und der erste als Kapitänin. Etwas Besonderes? Die Jonschwilerin sagt:

«Ich habe schon bei den Meisterschaften 2017 und 2019 Verantwortung übernommen.»

Damals, als die Jets 2019 den Titel gewannen, verlässt sie die Jets aber. Das Ziel: Schweden, das Land des Rekordweltmeisters, dort, wo die Allerbesten spielen. Und fortan auch Gämperli, die mit dem Malmö Floorball Club die Qualifikation ihrer Débutsaison auf Rang fünf abschliesst. So gut war der Klub noch nie in seiner Geschichte. Ob im Playoff noch mehr möglich gewesen wäre, ist hypothetisch: Corona, Lockdown, Saisonabbruch. Und für Gämperli auch eine gewisse Einsamkeit.

Andrea Gämperli, als sie zur St.Galler Amateursportlerin des Jahres 2019 gewählt wurde. Bild: Andrin Owassapian

Für sie, die in einer grossen Familie aufgewachsen ist und diese besucht, sobald sie Zeit hat. Die Eltern wohnen noch immer in Jonschwil, die fünf älteren Geschwister zum Teil. Einer der vier Brüder gründete mit ein paar Kollegen den UHC Jonschwil Vipers, wie der «Zürcher Unterländer» kürzlich berichtete. Sechs Jahre alt ist Gämperli damals. Die Schwester, Marianne, wird später mit dem U19-Nationalteam Weltmeisterin. In diesem Umfeld reift ein anderes grosses Talent heran, wortwörtlich: einen Meter 84 gross ist Gämperli. Sie fällt auf.

Aber nicht nur der Grösse wegen auf. Sondern vor allem, weil sie in jede Spielszene involviert ist. Gerade in den Playoffs war das so. Dort ist sie die beste Skorerin ihres Teams, zu dem sie im vergangenen Sommer zurückkehrte. Und davor?

Verletzt im Herbst, formstark im Frühling

Schlägt sie sich mit Verletzungen herum. Es ist deshalb lange Zeit nicht die Saison der Rückkehrerin. Im September: Bänderverletzung und Knochenprellung. Im Oktober: Entzündung an der Achillessehne. Gämperli sagt: «Ich konnte nichts machen. Nicht joggen, teilweise nicht einmal gehen.» Stattdessen: viele Stunden Reha, und keine mit dem Team.

So langsam erahnt man, weshalb der 27-Jährigen auch dieser Titel so wichtig ist, weshalb sie ihn in diesen Tagen vielleicht festzuhalten versucht und häufig «Dankbarkeit» sagt. Weil er das Ende einer Leidenszeit ist, wozu auch die Weltmeisterschaft im Winter zählt, an der sie mit kaum Spielpraxis anreist und kaum Skorerpunkte abreist.

Ihre Saison ist ein Steigerungslauf. Auch, was die Belastung betrifft, die im Playoff besonders hoch ist. Gämperli arbeitet nebenbei mit einem 100-Prozent-Pensum für eine Unternehmensberatung. Dem «Zürcher Unterländer» sagte sie deshalb vergangene Woche vor dem Superfinal: «Es ist ein hohes Pensum. Und ich frage mich schon, wie lange man das so machen kann.» Die Entscheidung, sagte sie weiter, wolle sie nach dem Superfinal treffen, «in einer ruhigen Minute». Diese ist noch nicht gekommen. Die Arbeit, klar, die Treffen mit dem Team auch. Doch sie sagt am Telefon:

«Ich habe noch nicht final entschieden. Aber ich habe noch immer sehr grosse Freude am Unihockey und will eigentlich weitermachen, solange ich noch kann.»

Dann beginnt Gämperli über ihre Ziele mit den jungen Jets und dem ambitionierten Nationalteam zu sprechen. Man hört Lust heraus. Und ein wenig auch die Schnelllebigkeit des Sports.