Uzwil: Tödlicher Zugunfall – 16-Jährige erliegt den Verletzungen

Unfall Tödlicher Zugunfall in Uzwil – 16-Jährige erliegt im Spital ihren Verletzungen Um kurz nach 12 Uhr ist es am Donnerstag beim Bahnhof Uzwil zu einem Unfall mit einem ausfahrenden Zug gekommen. Eine 16-jährige Jugendliche wurde dabei schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Dort erlag sie in der Nacht auf Freitag den Verletzungen. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht Zeugen. 28.10.2022, 13.39 Uhr

Die 16-Jährige ist aus unbekannten Gründen zwischen den Perron und den abfahrenden Zug geraten. Symbolbild: Matthias Jurt/ Zuger Zeitung

Eine 16-jährige Jugendliche wollte den Zug in Richtung St.Gallen besteigen. Gemäss jetzigen Erkenntnissen der Kantonspolizei St.Gallen dürfte sie versucht haben, die Türen des bereits verschlossenen Zuges mittels Drücken des Knopfs zu öffnen, während sich der Zug in Bewegung setzte. Aus bislang unbekannten Gründen sei sie dabei zwischen den Perron und den abfahrenden Zug geraten. Dabei wurde sie schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Wie die Kantonspolizei am Freitag in einer Mitteilung schreibt, verstarb sie in der Nacht auf den Freitag im Spital in Folge ihrer schweren Verletzungen.