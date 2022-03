Rickenbach will Hochwasserschutzprojekt vors Volk bringen

Können die Stimmbürger an der Urne entscheiden, ob das regionale Projekt zum Schutz vor Hochwasser umgesetzt wird? «Ja», findet Rickenbach und will noch dieses Jahr darüber abstimmen lassen. In Wilen sieht man darin einen «überraschenden Solidaritätsbruch».

Larissa Flammer Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr