Und wieder bleibt die Küche kalt: «Schwarzenbacher Brücke» geschlossen Zwei Jahre blieb der jüngste Pächter, dann war Schluss. Die traditionsreiche «Schwarzenbacher Brücke» ist erneut geschlossen. Auch für die «Krone» Lenggwil wird ein neuer Pächter gesucht. Andrea Häusler 14.06.2020, 17.04 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Fensterläden sind offen, die Tür aber ist zu: Die «Schwarzenbacher Brücke» steht neuerlich ohne Wirtsleute da. Bild: Andrea Häusler

Ein schlechtes Image hatte die geschichtsträchtige Wirtschaft neben der Thur- und unter der SBB-Brücke nie. Zumindest nicht während der vergangenen knapp zehn Jahre. Schenkt man den Gästebewertungen auf Tripadvisor Glauben, ass man hier stets «sehr gut» oder «ausgezeichnet». Dennoch hielt es die Pächter nie lange hinter dem Tresen – wenn auch aus verschiedenen Gründen.

2012 sah noch alles anders aus

Dabei hatte 2012 alles so viel versprechend ausgeschaut. Als der Kirchberger Geschäftsmann und «Eintracht»-Wirt Bruno Metzger den Gastbetrieb übernahm, keimte berechtigte Hoffnung auf eine langfristige Lösung. Sie wurde dreieinhalb Jahre später jäh zerschlagen: Metzger zog sich zurück – allerdings nicht aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen, wie er stets betonte.

Am 3. August 2015 wurde das Restaurant unter neuer Führung wiedereröffnet: Nicki Ozcan, Wirt mit über 20-jähriger Erfahrung, wie es hiess, versuchte das Lokal auf Kurs zu bringen. Doch zwei Jahre später drehte auch er den Schlüssel. Die «Brücke» stand daraufhin rund ein Jahr lang leer, bis im Frühjahr 2018 Daniel Lenherr und Elena Badarau die «Brücke» übernahmen. Doch jetzt ist auf deren Website zu lesen: «Das Restaurant ist geschlossen und nicht mehr in Betrieb.»

Schlechter Zeitpunkt für eine Neuverpachtung

Iris Trunz bestätigt auf Anfrage, dass die Pächter den Betrieb aufgeben mussten – unabhängig von den Auswirkungen der Coronamassnahmen. Die Liegenschaft befindet sich seit Jahrzehnten in Trunz’schem Familienbesitz. Die Ruhe, die Gelassenheit, die von den alten Gemäuern ausgeht, schwingt auch in ihrer Stimme mit, wenn sie sagt: «Es ist halt so und wir suchen im Moment auch nicht aktiv nach einer Nachfolgelösung.» Die Zeit für eine Neuverpachtung sei aktuell nicht die beste, und man stehe ja nicht unter Druck, macht Iris Trunz klar. Wobei sie einräumt, dass man selbstverständlich jederzeit gesprächsbereit sei, wenn sie jemand für die Gaststätte interessiere. Wenngleich «Interesse» bei weitem nicht ausreiche. «Die Problematik der beruflichen Selbstständigkeit, aber auch die besonderen Herausforderungen der Gastronomie werden oft unterschätzt.» Trunz spricht die Bedeutung eines Konzepts, eines Businessplans an, aber auch die Bereitschaft zu persönlichen Einschränkungen und langen Präsenzzeiten. Sie sagt:

«Für Wirtsleute gilt Ähnliches wie für Landwirte: Man ist einfach da.»

Alternativen zum Tagesrestaurant

Der Betrieb «Schwarzenbacher Brücke» lässt einiges an Kreativität zu, jedoch nicht uneingeschränkten gestalterischen Spielraum. Ohnehin sollte die Gastronomie zum Charakter des Hauses passen, findet Iris Trunz. Zu einer Liegenschaft, die um 1672 als Zollhaus an der Stadtgrenze Wils erbaut worden war und unter Heimatschutz steht. Das alles bedeutet aber nicht, dass das Lokal zwingend ein klassisches Tagesrestaurant bleiben muss. Die Zeit des Leerstands wollen die Trunz’ nun nutzen, um auch alternative Nutzungsmöglichkeiten zu diskutieren und zu prüfen.

«Krone» sucht vierten Pächter in drei Jahren

Drei Jahre liegt der Umbau des Lenggenwiler Gasthauses Krone zurück. Eine traditionelle Gaststube, ein flexibel nutzbares Saalangebot, Sitzungsräume, eine Terrasse, vier Hotelzimmer, eine Wohnung sowie eine Bar im Untergeschoss – trotzdem haben hier Pächter und Lokal nach wie vor nicht zu jenem Dream-Team zusammengefunden, das für einen langfristigen Erfolg Voraussetzung ist.

Anderthalb Jahre hatte Isabel Gouvela auf der «Krone» gewirtet, als sie Ende 2017 die Lichter endgültig löschte. Deren Nachfolge sollte der ehemalige Zuzwiler «Rössli»-Wirt, Reto Hollenstein, und seine Partnerin antreten. Sie sprangen jedoch kurz vor Vertragsantritt im Februar 2018 wieder ab. Seither ist Evelyn Mauricio Gastgeberin. Aber auch sie möchte sich zurückziehen. «Ihr Vertrag läuft noch rund ein Jahr», sagt Patrik Jung, der als Vertreter der Eigentümerschaft die Neuvermietung an die Hand genommen hat. Sollte sich jedoch vorzeitig ein neuer Pächter finden, könnte der Neuanfang zeitiger vollzogen werden. Deshalb, sagt Jung, sei die «Krone» bereits jetzt und mit Antrittsdatum 1. Juli zur Vermietung ausgeschrieben.

«Leidenschaft für die Gastronomie»

Dass die Gastrobranche keine einfache ist, bestreitet Jung nicht. Er ist in einer Wirtefamilie aufgewachsen und kennt den gastgewerblichen Alltag. Dennoch ist er überzeugt, dass ein Lokal wie die «Krone» aufgrund der attraktiven Grösse, der (auch extern vermietbaren) Bar sowie der Tatsache, dass die Nutzung der gesamten Infrastruktur im Mietzins inkludiert ist, eine gute Basis für eine Existenz ist. Was muss den der künftige Pächter/die künftige Pächterin mitbringen? Patrik Jung: «Leidenschaft für die Gastronomie.» Vor allem aber die Fähigkeit, den Gast in seiner Befindlichkeit und mit seinen individuellen Bedürfnissen zu spüren und darauf zu reagieren:

«Den Gast, Gast sein zu lassen.»

Wobei auch Organisationstalent, Kreativität und zumindest Ahnung vom Küchenbetrieb zwingend nötig seien – auch dann, wenn man nicht selber koche. «Man sieht: So viel bräuchte es eigentlich gar nicht», resümiert Jung.