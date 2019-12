«Und die Schweizer fragen sich, warum so viele Ausländer einfach aufgeben»: Eine Flüchtlingsfrau aus Tschetschenien über ihr schwieriges Leben in Wil Die 54-jährige Marina Yunusova ist vor elf Jahren aus Tschetschenien geflüchtet und wohnt jetzt in der Schweiz. Über die Jahre hat sie nie eine richtige Arbeitsstelle gefunden. Rosa Schmitz 17.12.2019, 05.00 Uhr

Ausländer ziehen oft den Kürzeren bei der Suche nach einer Arbeitstelle – auch im Pflegepersonal. Bild: Christian Beutler/Keystone

«Ich verlange nicht viel», sagt Marina Yunusova. «Ich würde aber gerne ein normales Leben führen können.» Die 54-Jährige ist seit zehn Jahren vorläufig in der Stadt Wil aufgenommen. Sie ist in den frühen 2000er-Jahren aus Tschetschenien nach Polen geflüchtet – zusammen mit ihrem Ehemann und sechs Kindern. Von dort gelangte sie in die Schweiz. Ihre Einreise verlief nicht ohne Probleme. «Wir wurden im ganzen Land herumgereicht. Und unter harten Bedingungen untergebracht», sagt Yunusova. Es hat ungefähr ein Jahr gedauert, bis ihre Familie einen Termin für ein Interview zur Aufnahme bekommen hat und schliesslich in den Kanton St.Gallen versetzt wurde, sagt sie.

Seitdem besitzt sie einen F-Ausweis – eine Ersatzmassnahme, die statt der Ausschaffung getroffen wird. «Für Ausländer mit diesem Status ist vieles verboten», erklärt Yunusova. Sie könne nicht einmal einen verlängerten Handy-Vertrag abschliessen, geschweige denn, ein Bankkonto eröffnen. Das Land zu verlassen, um Familie zu besuchen, ist ihr auch nicht erlaubt. «Ich habe bereits zweimal versucht, einen B-Ausweis zu beantragen, wurde aber abgewiesen», sagt Yunusova. Warum? Weil sie weiterhin von der Sozialhilfe leben müsse.

Weitverbreitetes Missverständnis

Dabei habe sie sich bemüht, eine Arbeit zu finden, mit der sie genug verdienen würde, um ihren Unterhalt selbstständig zu sichern. «Die Suche fiel mir sehr schwer. Keiner wollte mich anstellen», seufzt Yunusova. «Ich habe alles versucht, um mich so beschäftigungsfähig wie möglich zu machen.» Nachdem sie in der Schweiz angekommen war, machte Yunusova eine sogenannte Wiederausbildung als «Fachperson Gesundheit». Und absolvierte einen Deutschkurs. Sie beherrscht die Sprache mittlerweile auf B2-Niveau. Das heisst: Sie kann sich auf Deutsch problemlos verständigen. Trotzdem wurde sie für keine der offenen Stellen, auf die sie sich beworben hatte, eingestellt.

«Ich weiss, was ich kann, aber hier kann ich nichts. Ich kriege nur eine Stelle als Putzfrau, Dienst- oder Kindermädchen.»

Einen Job zu machen, für den sie überqualifiziert ist, empfindet sie als demütigend und frustrierend. Ausserdem: Wenn sie eine besser bezahlende Vollzeitstelle hätte, würde sie den Staat keine Sozialhilfe kosten. «Ich sehe den Sinn in diesem System nicht», klagt Yunusova.

Alard du Bois-Reymond, CEO der Thurvita Sonnenhof AG in Wil. Bild: Urs Bucher

Nochmal eine ganz andere Fähigkeit

Doch ganz so einfach ist die Sache eben nicht. Alard du Bois-Reymond, CEO der Thurvita AG und deren Pflegezentren, sagt: «In der Schweiz ist immer wieder die Rede von einem ‹Pflegekräftemangel›. Allerdings geht es dabei nicht um einen Personalmangel auf allen Ebenen. Zwar fällt es uns schwer, qualifiziertes Pflegefachpersonen zu finden. Aber auf der Ebene der angelernten Pflegekräfte ist der Arbeitsmarkt sehr wettbewerbsfähig.» Das heisst: Es sei ein weiterverbreitetes Missverständnis, dass Wohn- und Pflegeheime in der Region Mühe hätten, Mitarbeiter der unteren Ebenen zu finden.

«Seit Januar 2019 müssen wir auch keine Bewilligung mehr beantragen, um vorläufig Aufgenommene einzustellen. Wir müssen es nur noch melden», sagt du Bois-Reymond. Bewerber müssten zusätzlich zu den fachlichen Qualifikationen weitere Fähigkeiten vorweisen, führt er aus – zum Beispiel ein gutes Niveau im deutschen Sprachausdruck und Hörverständnis im Schweizerdeutsch. «Viele unserer Bewohnenden sprechen kein Hochdeutsch», sagt du Bois-Reymond. «Das ist nochmal eine ganz andere Fähigkeit, die wir verlangen müssen.» Im Wettbewerb mit so vielen anderen Schweizern ziehen Ausländer daher oft den Kürzeren.

Das heisst nicht, dass Thurvita keine Personen mit einem F-Ausweis beschäftigt. «Wir haben ein paar Mitarbeiter mit diesem Status bei uns», sagt du Bois-Reymond. Das Heim würde in der Regel einen Schnuppertag für potenzielle neue Mitarbeiter offerieren, um zu beurteilen, ob eine Person über die erforderlichen Qualifikationen verfügt.

«Das Wichtigste ist eine gültige Arbeitsbewilligung»

Die Geschäftsführerin des Wohn- und Pflegezentrums Tertianum Christa in Oberuzwil, Mirjam Schmidhauser, sagt: «Das Wichtigste ist eine gültige Arbeitsbewilligung, das kann auch mit einem F-Ausweis erfolgen.» Zudem müssten alle Pflegenden über eine in der Schweiz anerkannte Ausbildung im Pflegebereich verfügen, sei es über einen Pflegekurs des Schweizerischen Roten Kreuzes beim Assistenzpersonal, ein Eidgenössisches Berufsattest (EBA) in Assistenz oder in Gesundheit und Soziales, ein Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis (EFZ) als Fachperson Gesundheit/Betreuung oder einem Tertiärabschluss auf dem Niveau Höhere Fachausbildung (HF) oder Fachhochschule (FH) als Pflegefachperson. «Aktuell beschäftigen wir eine Lernende mit einem F-Ausweis», sagt Schmidhauser.

Das Wohn- und Pflegeheim Flawil beschäftigt einen Vollzeitangestellten mit F-Ausweis, das Senioren-Zentrum Uzwil keinen. Aber es heisse grundsätzlich alle willkommen, die eine gültige Arbeitsbewilligung hätten, die Qualifikationen erfüllten und über ausreichende Sprachkenntnisse verfügten, sagt Heimleiter Kurt Marti. Das Pflegeheim Lindenbaum in Zuzwil ebenso.

Die Suche nach Stellen in einem stark gesättigten Markt

Marina Yunusova – und andere Personen wie sie – haben also bis zu einem gewissen Grad Pech. Sie sind qualifiziert für eine Position, allerdings in einem stark gesättigten Markt. Ihnen stehen nur wenige Jobs zur Verfügung. Und sie müssen sich mit anderen messen, die für diese Jobs überqualifiziert, aber für höhere Positionen unterqualifiziert sind. «Ich stecke also in einem Teufelskreis», sagt sie. Ohne gut bezahlte Arbeitsstelle keinen Lohn. Ohne Lohn keine finanzielle Unabhängigkeit. Ohne finanzielle Unabhängigkeit keine Aufenthaltsbewilligung. Ohne Aufenthaltsbewilligung keine gut bezahlte Arbeitsstelle.

«Und die Schweizer fragen sich, warum so viele Ausländer einfach aufgeben.»