Ein Rundgang durch das Kapuzinerkloster in Wil

Unbekannte Orte Viele Brüder sind zu alt geworden: Weshalb auch Frauen hinter den Mauern des Wiler Kapuzinerklosters mithelfen Im Wiler Kapuzinerkloster führen 15 Brüder ein Leben für Gott. Ein Rundgang mit Bruder Martin lässt in ihren Alltag blicken. Lara Wüest 20.08.2022, 05.00 Uhr

Beim Spazieren im Klostergarten kommt Bruder Martin zur Ruhe. Bild: Reto Martin

Das Kapuzinerkloster von Wil steht auf einem kleinen Hügel ein paar hundert Meter hinter der Altstadt. Eigentlich sieht man es von weit her. Und doch, glaubt Bruder Martin, wissen die wenigsten Wilerinnen und Wiler, dass hier 15 Kapuziner – Bruder Martin ist einer von ihnen – ihren Alltag verbringen.

Das Kloster, befürchtet er, ist bei vielen in Vergessenheit geraten. Und das, obwohl dem Orden die Nähe zur Bevölkerung eigentlich wichtig ist. Neben dem Gehorsam, der Keuschheit und dem Leben ohne Besitz haben sich die Kapuziner nämlich auch der Seelsorge von sozial benachteiligten Menschen verschrieben. Und sie engagieren sich in sozialen Projekten.

Den Klostergarten dürfen Aussenstehende besichtigen. Zuvor müssen sie aber an der Klosterpforte um Einlass bitten. Bild: Reto Martin

Bis vor 15 Jahren waren auch die Wiler Brüder seelsorgerisch tätig und übernahmen Sonntagsaushilfen in den umliegenden Pfarreien. Doch heute leben im Kloster vor allem ältere Mitbrüder, die auf leichte Hilfe und Pflege angewiesen sind. Wil ist das Seniorenkloster der Kapuziner in der Schweiz. Bruder Martin zählt mit seinen 79 Jahren zu den jüngeren. Manche Mitbrüder verlassen die Klostermauern nur noch selten.

Hinter einen Grossteil dieser Mauern darf die Öffentlichkeit sonst nicht blicken. Doch an einem Sommernachmittag im August öffnet Bruder Martin für einen Rundgang die Türen. Er führt nicht nur durch den öffentlichen Teil des Klosters, die Empfangsräume, die Kirche und den Klostergarten, sondern auch durch die Klausur. Also den Teil des Gebäudes, der eigentlich nur den Brüdern vorbehalten ist.

Der Rundgang beginnt in einem kleinen Besucherzimmer im öffentlichen Bereich, hier nehmen die Priester unter den Brüdern den Gläubigen, zum Beispiel, die Beichte ab. Ein Holztisch und sechs Stühle stehen im Raum, auf einem Fenstersims steht ein Buch über Franz von Assisi, den Ordensgründer.

Auf einem der Stühle sitzt Bruder Martin und erzählt vom Alltag im Kloster. Hinge da nicht das kleine Holzkreuz um seinen Hals, könnte er auch ein Klostergast sein; er trägt ein einfaches Hemd und eine schlichte Hose, seine Füsse stecken in Birkenstocksandalen.

Ein streng getakteter Alltag

Der Alltag im Kloster ist streng getaktet: Um sieben Uhr morgens beginnt der Tag mit dem Morgengebet, kurz nach sieben am Abend endet er mit dem Nachtgebet. Dazwischen: Drei Mahlzeiten im Speisesaal, Arbeiten, Siesta. Und immer wieder beten.

Trotzdem sagt Bruder Martin, hätten die Brüder viele Freiheiten. «Weil viele bei uns so alt sind, nehmen wir auf die Bedürfnisse von jedem einzelnen Rücksicht.» Einen freien Tag haben die Brüder pro Woche, auch vier Wochen Ferien pro Jahr können sie beziehen. Manchmal geht Bruder Martin dann ins Ausland, um Freunde zu besuchen.

Inzwischen steht er vor einer Tür, welche in den Teil des Klosters führt, in den Besucher sonst keinen Einblick haben. Es ist der Trakt, in dem die Brüder leben: die Klausur. Der Bruder streift sein braunes Ordensgewand über, und ein bisschen wirkt es, als würde er ein zweites Ich überstreifen. Sein Blick schweift in die Ferne, seine Bewegungen werden langsamer. Er sagt:

«Es macht etwas mit mir, wenn ich in die Klausur gehe.»

Es ist der Ort, wo sich Bruder Martin Gott besonders nahe fühlt.

Bruder Martin zieht für den Rundgang in der Klausur sein Ordensgewand über. Bild: Reto Martin

Über einen kurzen Gang schreitet er in den Speisesaal. Mehrere Holztische stehen dort in einem Halbkreis, an der Wand hängt der gekreuzigte Jesus. «Er erinnert uns daran, nach dem Evangelium zu leben», sagt der Bruder. Während er spricht, huscht eine Frau in den Speisesaal und entfernt die Blumensträusse, die in kleinen Vasen auf den Tischen stehen.

Eine Frau in einem Männerkloster? Für Aussenstehende ein ungewohntes Bild. Für die Brüder im Wiler Kloster an der Tagesordnung. Viele von ihnen sind zu alt, um sich selbstständig um ihre Grundbedürfnisse zu kümmern – obwohl das der Orden eigentlich so vorsieht.

Deshalb übernehmen mehrere Angestellte diese Aufgabe. Eine Frau reinigt die Toiletten, eine andere besorgt die Wäsche. Ein Mann, der Ehemann jener Frau, die sich um den Garten und die Blumen kümmert, übernimmt die Aufgaben des Hausmeisters. Bruder Martin sagt:

«Die Brüder helfen dort mit, wo sie noch können.»

Dreimal pro Tag kommen die Brüder im Speisesaal für die Mahlzeiten zusammen. Bild: Reto Martin

Ein Orden verliert Mitbrüder

Die Zeit, in der viele junge Männer dem Kapuzinerorden beitreten, ist längst vergangen. Wie die Kirchen haben auch die Klöster mit sinkenden Mitgliederzahlen zu kämpfen. Der Schweizer Kapuzinerorden ist da keine Ausnahme. Mitte der 60er-Jahre zählte der Orden rund 800 Mitbrüder, heute sind es weniger als 100. Das schreibt der Schweizer Kapuzinerorden auf seiner Internetseite.

Bruder Martin kann aus dem Kopf nicht sagen, wann es in Wil zuletzt einen Neueintritt gegeben hat. Einzig Wechsel von einem anderen Kloster hierher kommen ab und zu vor. Auch bei Bruder Martin war das so: Erst im November 2020 ist er nach Wil gekommen. Zuvor war er sechseinhalb Jahre im Kloster in Mels. Mehr möchte der Bruder nicht über seine Vergangenheit preisgeben. Wer dem Orden beitritt, lässt sein altes Leben hinter sich.

Nein, Neueintritte verzeichnete das Wiler Kapuzinerkloster schon lange nicht mehr. Womöglich ist das der Grund, weshalb die Brüder das Andenken an frühere Mitbrüder sorgfältig bewahren: An der Wand neben dem Speisesaal hängen die Fotos von 13 Verstorbenen. Auf dem Fenstersims im Gang stehen seit einigen Tagen das Foto und die Urne eines weiteren Bruders. «In einigen Tagen werden wir seine Urne in unserem Friedhof beisetzen», sagt Bruder Martin, hält kurz inne und führt dann seinen Rundgang fort.

An der Wand zwischen dem Speisesaal und der Küche hängen die Bilder von verstorbenen Mitbrüdern. Bild: Reto Martin

Gemüse aus dem Klostergarten

Nach einem Blick in die grosse Industrieküche, in der drei Köchinnen abwechselnd die Mahlzeiten für die Brüder zubereiten, geht Bruder Martin weiter in den Klostergarten. Dieser ist nicht Teil der Klausur. Wer ihn besichtigen möchte, klopft an die Klosterpforte und trägt sein Anliegen vor.

Es ist ein idyllischer Ort mit vielen Blumen, einem Goldfischteich und einer kleinen Laube. Auch Gemüsebeete gibt es hier. Das Gemüse reicht allerdings nicht, um alle Brüder zu sättigen.

In den Gemüsebeeten wachsen unter anderem Salat, Lauch, Bohnen und Zwiebeln. Bild: Reto Martin

Einen Grossteil ihres Essens kaufen diese ein. Das Geld dafür stammt aus der Klosterkasse. Wenige Brüder haben ein Einkommen, weil sie in den umliegenden Pfarreien arbeiten. Für grössere Ausgaben erhält das Kloster Geld vom Schweizer Kapuzinerorden. Und auch Spenden sind eine wichtige Einnahmequelle.

Ein eigenes Konto besitzen Bruder Martin und seine Mitbrüder nicht. Wenn sie Geld brauchen, etwa, um eine neue Hose zu kaufen, bitten sie den Klosteroberen, den Guardian, um Sackgeld. Doch häufig kommt das nicht vor. Bruder Martin sagt:

«Wir führen ein bescheidenes Leben.»

Ein Kloster mit ungewisser Zukunft

Weiter auf dem Rundgang, zurück in die Klausur. Bruder Martin geht die Treppe in den ersten Stock hoch. Oberhalb der Treppe: erneut die Statue des gekreuzigten Jesus. Bruder Martin schreitet weiter und öffnet die letzte Tür auf einem langen Gang. Dahinter befindet sich sein Zimmer.

Ein Bett steht darin, ein Bücherregal mit Büchern, ein Schrank und ein Schreibtisch. Auch ein paar persönliche Dinge gibt es. Den Computer auf dem Pult, ein paar Fotos im Regal, eine Klangschale und eine Kerze auf dem Fenstersims. Bruder Martins ganzer Besitz auf wenigen Quadratmetern, und eigentlich gehört auch das dem Kloster.

Das Zimmer von Bruder Martin. Bild: Reto Martin

Wie viele Jahre der Bruder noch hier verbringen kann, ist nicht sicher. Er glaubt, dass das Wiler Kloster für die Schweizer Kapuziner vielleicht noch zehn Jahre tragbar ist. Mittelfristig, ist er überzeugt, muss es aufgelöst werden, weil die Brüder zu wenige geworden sind.

