Wil: Wer folgt auf Dosenbach und Ochsner Sport?

Umzug Wil: Auf Dosenbach und Ochsner Sport folgt das nächste Verkaufsgeschäft Dosenbach und Ochsner Sport ziehen in die Fussgängerzone. Wer konkret die Nachmiete am Schwanenkreisel antritt, ist noch nicht bekannt. Eigentümer Paul Maibach gibt einen Hinweis. Pablo Rohner 14.02.2023, 12.00 Uhr

Bild: Pablo Rohner

Ende Oktober ist grosse Wiedereröffnung: Dosenbach und Ochsner Sport zügeln in Wil über den Schwanenkreisel in die Fussgängerzone, an die Obere Bahnhofstrasse 20, wo bis noch vor einigen Wochen Vögele Schuhe verkaufte.

Frei wird damit eine grosse Ladenfläche am derzeitigen Standort, wo auf zwei Stockwerken Schuhe und Sportausrüstung verkauft werden. Was mit dieser Fläche geschieht, wer neu einzieht, konnte das Unternehmen Dosenbach-Ochsner, zu dem die beiden Ladenketten gehören, vergangen Woche noch nicht sagen.

Die Entscheidung fällt in diesen Tagen

Anruf bei Paul Maibach, einem der Eigentümer der Liegenschaft an der Oberen Bahnhofstrasse 19. «Die Entscheidung fällt in diesen Tagen», sagt Maibach, viel konkreter wird er nicht. Klar sei nur: «Es wird wieder ein Verkaufsgeschäft».

Vögele Shoes, Schuhgeschäft in Wil, kurz vor der Schliessung Jochen Tempelmann

Vögele Shoes hatte Ende 2022 bekannt gegeben, seine Filiale in der Fussgängerzone zu schliessen. Im Januar folgte der grosse Schlussverkauf. Vergangene Woche dann kündete Dosenbach-Ochsner an, in die frei werdenden Räume zu ziehen. Das Unternehmen sehe in Wil «nach wie vor grosses Potenzial» und wolle an der Oberen Bahnhofstrasse 20 ein grösseres Sortiment anbieten als am alten Standort.