Umzug Curaden AG zieht nach Flawil und steigert Zahnbürstenproduktion auf jährlich 20 Millionen Stück Die Curaden AG stellt die Weichen für die nächste Generation und zieht mit der Produktion von Degersheim nach Flawil. Dadurch kann die Herstellung von Zahnbürsten um ca. 30 Prozent auf 20 Millionen Stück pro Jahr gesteigert werden 13.04.2021, 13.46 Uhr

Umzug Curaplast AG, neuer Standort Flawil. Das Bild zeigt ein Silo für Kunststoffgranulat, welches leer 800 Kilogramm und voll 25 Tonnen wiegt.

(ahi/pd) Das Familienunternehmen Curaden AG mit Sitz in Kriens ist auf Erfolgskurs. Die weltweit tätige Firma, führend im Bereich Mundgesundheit, will und kann durch den Ausbau agiler auf die Bedürfnisse der Märkte reagieren und die Produktion steigern. Marco Zavalloni, Managing Director und massgeblich für die Produktion Curaprox verantwortlich sagt:

«Wir können die Produktion an Zahnbürsten um ca. 30 Prozent auf 20 Millionen pro Jahr steigern.»

2020 wurden in Degersheim 15 Millionen Zahnbürsten produziert, also 3000 pro Stunde, rund 50 pro Minute. Es werden Zahnbürsten für verschiedene Anspruchsgruppen gefertigt und zusätzlich 18 Millionen Interdentalzahnbürsten hergestellt.

Skalierbares Wachstum, optimierte Produktionsabläufe

Mit dem Umzug werde eine Weiche für die nächste Generation gestellt. «Der neue Standort lässt ein skalierbares Wachstum zu. Wir haben nun mehr Möglichkeiten uns in der Produktion zu diversifizieren, die Wertschöpfung weiter auszubauen», sagt Zavalloni. Zudem werden in Flawil neue Hygiene-Standards gesetzt und die Produktionsabläufe optimiert. «Wir sind überzeugt, so den Marktbedürfnissen besser dienen zu können.

Doch wie entsteht denn nun die Zahnbürste?

Mit Spritzgusstechnologie. Über Leitungen gelangt das Granulat aus Silos in die Plastifizierung der Spritzgussmaschine. Zusammen mit dem Farbstoff wird es auf ca. 240 Grad erhitzt. Sobald das Granulat sich mit der Farbe vermischt hat und im formbaren plastischen Zustand ist, wird die Masse mit hohem Druck in die Zahnbürsten-Werkzeug-Form gespritzt. Und fertig ist der Bürstenkörper – natürlich noch ohne Filamente mit dem «Curen®-Flausch». Nun muss der Kunststoff kontrolliert abkühlen, das braucht Zeit. Denn kühlt man ihn zu schnell herunter, kann sich die Masse nicht entspannen, was zu Spannungsrissen führt. Dies ist wichtig für den nächsten Arbeitsschritt nämlich das Einpressen der Filamente und das Erreichen der daraus geforderten Auszugswerte – ein sensibler Arbeitsschritt.

Danach kommt der Turbo-Arbeitsgang – superweiche Filamente werden zu kleinen Büscheln gebündelt und in winzigen Löchern auf dem Bürstenkopf verankert. Nur 2,5 Sekunden dauert es, bis 5460 Filamente dicht an dicht auf dem Zahnbürstenkopf eingebettet sind.

Das Silo wird auf einen LKW verladen und zum neuen Standort in Flawil transportiert.

Um nun die Filamente alle auf die gleiche Länge zu bringen, werden sie dreimal mit speziellen Klingen zugeschnitten. Danach kommt eine Schleifmaschine zum Einsatz, welche die Filament-Enden rundet, damit beim Zähne putzen das sanfte Putzgefühl gegeben ist.

Doppelte Kontrolle

Und die Genauigkeit? Die Zahnbürsten werden im Herstellungsprozess gleich zwei Mal geprüft. Hier zeigt sich wahre Schweizer Präzision. Die erste Kontrolle erfolgt nach dem Prägen, die zweite Kontrolle nach dem Schneiden oder vielmehr Abrunden. Nur Zahnbürsten die höchsten Standards genügen, erteilt eine Kamera grünes Licht in Richtung Verpackung. Und bevor sie im Blister verschwindet und fertig verpackt in den Verkauf gehen kann, bekommt sie noch eine durchsichtige Schutzkappe aufgesetzt. Damit die Filamente nicht beschädigt werden und in Form bleiben. Erst dann ist die bunte Bürste bereit für ihren starken Auftritt im Badezimmer des Konsumenten.