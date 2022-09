Umnutzung Niederuzwiler Seniorenzentrum Marienfried wird geschlossen – und als Schulhaus weiter genutzt Die anhaltend tiefe Belegung führt zur Schliessung des Niederuzwiler Seniorenzentrums Marienfried. Die Umnutzung zu einem Schulhaus steht zur Debatte. Philipp Stutz Jetzt kommentieren 27.09.2022, 12.28 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das Seniorenzentrum Marienfried wurde während 25 Jahren durch den Zweckverband Seniorenzentrum Uzwil geführt. Bild: Philipp Stutz

Die Verbandskommission des Zweckverbands Seniorenzentrum Uzwil hat sich entschieden, das Seniorenzentrum Marienfried im Herzen Niederuzwils zu schliessen. «Dieser Entschluss ist uns schwergefallen», gesteht Lucas Keel, Präsident der Heimkommission. «Das Haus war in den vergangenen 25 Jahren wichtiger Teil des Zweckverbands und ist in Niederuzwil verwurzelt.»

Das Seniorenzentrum Marienfried, Haus für Betagte, bietet maximal 58 Betten in Einzelzimmern an. Ursprünglich war das Heim von Pallottinerschwestern geführt worden. 1997 übernahm es der Zweckverband. Anfangs geschah dies in einem Mietverhältnis. 2003 kaufte der Verband das Heim, das dem Caritas-Verein gehörte. Es sei während all der Jahre eine gute Alternative zur «Sonnmatt» gewesen, sagt Keel. Viele Menschen hätten hier dank guter Pflege und Betreuung einen schönen Lebensabend geniessen können.

Gerade mal die Hälfte der Zimmer ist belegt

Das Seniorenzentrum Uzwil verfügt über zwei Domizile – ein eher ländliches in der «Sonnmatt» und ein eher städtisches im Marienfried. Die erweiterte «Sonnmatt» bietet über 180 Plätze an, sein Pendant deren 58. Doch die Belegung im Marienfried ist anhaltend tief, die Leere spürbar. Von den 58 Zimmern ist gerade mal die Hälfte belegt.

Lucas Keel, Präsident Heimkommission Bild: Philipp Stutz

Das hat auch starke finanzielle Auswirkungen. Der Zweckverband rechnet fürs laufende Jahr mit einem Defizit von mehr als zwei Millionen Franken. «Die Reserven wurden in der Coronapandemie stark beansprucht», sagt Keel. Die Institution habe sich von der Pandemie leider nicht erholt. Besserung sei nicht in Sicht.

«Die Nachfrage nach einem Platz im Marienfried ist seit Monaten kaum vorhanden.»

Das Gebäude wurde in den letzten 20 Jahren zwar saniert und erweitert. 2011 wurde es umfassend erneuert. Dazu zählten die Aussenrenovation, der Umbau des Eingangsbereichs und der Neubau eines «Kafis» mit 50 Sitzplätzen. Die Zimmer aber blieben in ihrem Urzustand. Vor fünf Jahren wurde ein Sanierungsprojekt für Zimmer und Nasszellen ausgearbeitet. Es hätte laut Keel mehrere Millionen gekostet und keine echte Verbesserung gebracht. Das Vorhaben wurde deshalb nicht ausgeführt.

Die Demenz-Abteilung zügelt Ende Oktober vom Marienfried in das eigens umgebaute Erdgeschoss am Standort «Sonnmatt». Dieser Umzug war so geplant. Danach hätten sich weniger als 20 Menschen in einem Haus mit 58 Plätzen aufgehalten. «Das geht nicht», sagt Keel. Deshalb werden die Bewohner des Marienfried Anfang November ebenfalls in die «Sonnmatt» umziehen. Für sie sei gesorgt, sie würden begleitet und betreut. Keel rechnet mit einem Personalabbau in kleinerem Rahmen, wobei die Pflegeberufe nicht betroffen seien. Mit dem Umzug endet ein Kapitel in der Geschichte des Zweckverbands Seniorenzentrum Uzwil früher als gedacht.

2011 wurde das Haus umfassend erneuert. Dazu gehörte der Neubau eines grosszügig dimensionierten «Kafis». Bild: Philipp Stutz

Ein Schulhaus mit acht Klassenzimmern

Nach der Schliessung soll das Gebäude zu einem Schulhaus umgenutzt werden. «Das Flächenangebot dafür ist vorhanden», sagt Keel. Es würde acht Klassenzimmer für 192 Schülerinnen und Schüler umfassen. Die Zimmer sollen ideale Klassengrössen ermöglichen. Die Schulräume werden kurzfristig benötigt, weil das Schulhaus Herrenhof umgebaut wird und Schülerinnen und Schüler während dieser Zeit vorübergehend anderswo unterrichtet werden müssen.

Langfristig werde das Schulhaus dazu dienen, all die bestehenden Provisorien wie etwa Container aufzuheben. «Die Lage ist gut», betont Keel. Befindet sich das Marienfried doch in Nähe der Schulhäuser Kirchstrasse und Herrenhof. Aufgrund der grossen Bautätigkeit sei in Niederuzwil mit einer Zunahme der Schülerzahlen zu rechnen. Die Umnutzung sei machbar. Ein Vorprojekt wird zurzeit erarbeitet.

Bekämpfung der Armut Die Ursprünge des Seniorenzentrums Uzwil liegen im 19. Jahrhundert, als die Bekämpfung der Armut zu einem wichtigen Anliegen von Bürgerinnen und Bürgern und Politik wurde. 1840 wurde die Armen- und Waisenanstalt in der Rotzenmatt eröffnet. 1885 entstand das Bürgerheim Uzwil, das sowohl der Betreuung von betagten Personen als auch als Heim für Randständige diente. Aus ihm wurde 1959 das Altersheim Sonnmatt, welches 1974 durch jenes des Marienfried ergänzt wurde. (pd)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen