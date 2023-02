Wil: Tempo 30 bei Hub- und Glärnischstrasse sorgt für Diskussion

Umgestaltung Stadt Wil will Tempo 30 auf Hub- und Glärnischstrasse einführen – bei einer Infoveranstaltung wird teils heftig diskutiert Die Hub- und Glärnischstrasse im Süden der Stadt Wil sollen vom Motorverkehr entlastet werden. Für knapp 12 Millionen Franken soll mehr Raum für den Fussgänger- und Veloverkehr geschaffen werden. Die Betriebs- und Gestaltungskonzepte wurden am Donnerstag öffentlich vorgestellt. Die Teilnehmenden lieferten sogleich erste Inputs. Sabrina Manser 03.02.2023, 16.00 Uhr

So würde die Hubstrasse nach der Umgestaltung aussehen. Visualisierung: PD

Die Hubstrasse und Glärnischstrasse in der Stadt Wil sind heute wichtige innerstädtische Verbindungsstrassen. Die beiden Strassen sollen nun vom motorisierten Individualverkehr entlastet werden. Dies wird möglich durch den Bau der Umfahrungsstrassen Netzergänzung Nord und Netzergänzung Ost. Bei den beiden Strassen soll unter anderem Tempo 30 eingeführt werden.

Die Stadt Wil hat die Betriebs- und Gestaltungskonzepte (BGK) für die beiden Strassen an einer Informationsveranstaltung am Donnerstagabend vorgestellt. Wie Stadträtin und Vorsteherin des Baudepartements Ursula Egli sagte, soll die Wohn- und Lebensqualität im Südquartier durch die geringere Lärm- und Luftbelastung gesteigert werden. Auf den beiden Strassen sollen weniger Autos und Lastwagen fahren, dafür soll mehr Raum für den Velo- und Fussverkehr geschaffen und die Stabilität des Öffentlichen Verkehr verbessert werden. Zudem wird bei die Bushaltestellen das Behindertengleichstellungsgesetz umgesetzt.

Knapp 12 Millionen Franken Gesamtkosten

Die Glärnischstrasse wird von der Autobahnbrücke bis zum Neuhofkreisel umgestaltet. Im südlichen Teil bis zur Kreuzung Buchenstrasse gilt nach wie vor Tempo 50, auf beiden Seiten gibt es einen Velostreifen. Danach beginnt das Wohnquartier und damit die 30er-Zone. Die Sicherheit soll verbessert, der Lärm reduziert werden. Die Fahrbahn wird verengt, es gibt keine Velostreifen mehr. Durch die Verengung werde das Tempo gedrosselt, sagte Valeria Metzger, Projektleiterin Tiefbau.

Bei der Haltestelle Matt und der Querung Wiesenstrasse wäre das Kreuzen der Fahrzeuge nicht mehr möglich. Bei den Kreuzungen gibt es eine Trottoirüberfahrt. Für die Umgestaltung wird ein Landerwerb von 1000 Quadratmetern nötig. Die Kosten belaufen sich auf schätzungsweise 6,5 Millionen Franken.

Ein Blick auf die Haltestelle Matt bei der Glärnischstrasse. Visualisierung: PD

Bei der Hubstrasse ist eine Temporeduktion von der Kantonsschule bis zum Kreisel angedacht. Auch hier gibt es keinen Mittelstreifen, dafür Velostreifen. Die Busse können bei den Haltestellen nicht überholt werden, was die Sicherheit der ÖV-Nutzenden erhöhe, sagte Simon Ton, Projektleiter Tiefbau. Bei den Kreuzungen sei ein Rechtsvortritt und eine Anrampung für die Temporeduktion geplant.

Bei den Kreuzungen auf der Hubstrasse soll es Anrampungen geben. Visualisierung: PD

Beim Abschnitt des Postareals müsse man noch abwarten, wie das Areal entwickelt werde, man wolle aber das gleiche Konzept anwenden. Die Kosten für den ganzen Abschnitt belaufen sich auf etwa 5,3 Millionen Franken. 550 Quadratmeter Land müssten erworben werden. Der Baustart der beiden Projekte ist im Jahr 2027 geplant.

Hier die Gestaltung der Hubstrasse beim Abschnitt Postareal. Visualisierung: PD

Von Unverständnis bis noch mehr Raum für Velofahrende gewünscht

An der Infoveranstaltung machte sich teilweise ein grosses Unverständnis breit. Jemand sagte etwa, dass er den Nutzen und die Notwendigkeit nicht sehe. Der Verkehr werde nur in die Quartiere verlagert. Ein anderer warf ein, dass das Gewerbe und die Industrie verdrängt würden. Eine Stadt müsse versorgt werden, dies sei mit dem Velo nicht möglich. Zuerst müssten die Umfahrungen her, damit könne man den Verkehr verlagern. Die BGKs brauche es erst später oder gar nicht. Eine Teilnehmerin sagte zudem, dass sie sich bei einer verengten Fahrbahn weder als Fussgängerin noch als Autofahrerin sicherer fühlen würde.

Kaum jemand äusserte sich vor allen positiv zu den Gestaltungskonzepten. Ein Bewohner des Südquartiers warf ein, dass die Umgestaltung die Bedürfnisse der Bewohnenden abdecken würden. Er hätte sich sogar noch mehr Raum für die Fussgänger und Velofahrenden gewünscht.

An der Informationsveranstaltung wurde teilweise heftig diskutiert. Bild: PD

Marcel Frei, Leiter des Tiefbaus, wies die Teilnehmend auf die Lärmproblematik und den wachsenden Verkehr hin. «Das schlimmste wäre, wenn wir nichts tun würden», sagte er. Zudem liege der Fokus in Zukunft auf dem ÖV und dem Langsamverkehr. Entsprechende Papiere, wie die Velostrategie, wurden vom Stadtrat und dem Parlament abgesegnet.

Obwohl es teilweise laut zu und her ging, zeigte ein Stimmungsbild am Schluss, dass die meisten Teilnehmenden praktisch alle vorgeschlagenen Hauptmassnahmen befürworten. Inputs zu den BGKs der Hub- und Glärnischstrasse können nun bei der öffentlichen Mitwirkung bis zum 5. März online oder per Post eingereicht werden.