Region Wil: So wird der Bachperimeter in den Gemeinden gehandhabt

Umfrage Zum Teil zahlen die Bachanstösser, zum Teil die Allgemeinheit: Die Gemeinden der Region Wil handhaben den Hochwasserschutz unterschiedlich In Kirchberg wollen 60 Prozent der Bevölkerung, dass die Kosten für den Hochwasserschutz von der Allgemeinheit getragen werden. Nun wird ein Reglement erarbeitet, das darauf abzielt, den Perimeter beim Hochwasserschutz abzuschaffen. Eine Umfrage dieser Zeitung zeigt, wie die anderen Gemeinden das regeln. Beat Lanzendorfer Jetzt kommentieren 03.03.2023, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Hochwasserschutz und die in diesem Zusammenhang geplanten Bachsanierungen bleiben auch in der Region Wil ein Thema. Bild: Beat Lanzendorfer

In Kirchberg sollen die Einsprachen bei Bachsanierungen minimiert werden. Deshalb erarbeitet die Gemeinde bis im November ein Reglement, das darauf abzielt, dass die Allgemeinheit zukünftig 100 Prozent der Kosten der Hochwasserschutzprojekte bei Gemeindegewässern finanziert. Nun wollte diese Zeitung wissen, wie das Thema Hochwasserschutz und der dabei im Zusammenhang stehende Bachperimeter bei den anderen Gemeinden in der Region Wil gehandhabt wird.

«Bei kleineren Bächen ausserhalb des Siedlungsgebiets haben wir kaum Handlungsbedarf», sagt Gemeindepräsident Stefan Frei. Beim Schwarzenbach hingegen sei eine Sanierung im Gang. Beim Jonschwiler Dorfbach, der unterirdisch durch das Dorf fliesst, wurde im Jahre 2004 ein Projektierungskredit für einen Ausbau abgelehnt. Seither gab es kleinere Verbesserungen. Wenn es nun bei einzelnen Liegenschaften bauliche Veränderungen gebe, müsse der Einzelfall geprüft werden.

Bezüglich Bachperimeter sei die Situation in der Gemeinde speziell. Im Jahre 1978 habe die Bürgerversammlung beschlossen, dass der Unterhalt der beiden Dorfbäche der politischen Gemeinde übertragen werde (vorher Dorfkorporation). Seither hat die Gemeinde auch bei Ausbauten die Kosten vollumfänglich übernommen und auf Perimeter verzichtet. Aufgrund des Beschlusses von 1978 bestehe derzeit kein Bedarf, ein Reglement zu erarbeiten.

Die Gemeinde Uzwil hat gemäss Verwaltungsleiter Thomas Stricker bei den Bächen derzeit keine Sanierungsvorhaben. «Das grösste Gewässer der Gemeinde ist die Thur, sie ist ein kantonales Gewässer, deshalb ist die Gemeinde beim Hochwasserschutz nicht zuständig.» Das grösste Bachbauprojekt der letzten Jahre sei der Ausbau der Uze, des Uzwiler Dorfbaches, gewesen. Er wurde seit den 80er-Jahren für insgesamt 5,4 Millionen Franken saniert.

«Weil die Dorfkorporation vor über 100 Jahren als Rechtsvorgängerin der Gemeinde entschied, auf Perimeterbeiträge zu verzichten, wurden auch keine Perimeterbeiträge eingezogen.» Im Weiteren weise die Uze im Siedlungsgebiet grosse eingedolte Bereiche auf. Die beiden Grundeigentümer der überdeckten Bereiche leisteten dafür Perimeterbeiträge an den Stollen.

«In Oberuzwil gibt es zurzeit keine Hochwasserschutzprojekte. Aufgrund der Gefahrenkarte haben wir nur punktuellen Bedarf», sagt Bauverwalterin Nadine Kuhn-Scheiwiller. In der Vergangenheit seien aber bereits Projekte umgesetzt worden. Dabei erwähnt sie den Ausbau der Uze. Die Bachanstösser mussten sich aufgrund eines Gewässerperimeters an den Kosten beteiligen.

Da aktuell kein Projekt vorliege, wurde die Frage eines Reglements im Gemeinderat bisher noch nicht diskutiert. Hierzu erklärt die Bauverwalterin: «Zurzeit besteht kein Bedarf für die Ausarbeitung eines Reglements. Es bleibt somit offen, ob die Kosten wieder mittels Perimeter verteilt werden oder nicht.»

Laut Gemeindepräsident Roland Hardegger gebe es einige Bäche in der Gemeinde, die aufgrund des Hochwasserschutzes saniert werden müssten. Hierzu sagt er: «Wir haben einen Perimeter für den Unterhalt, die Kosten für den Hochwasserschutz übernimmt die Gemeinde nach Abzug der Bundes- und Kantonsbeiträge.» Ein Reglement sei zumindest vorderhand nicht vorgesehen. «Wir beobachten, was in Kirchberg passiert – ob wir dann ein Reglement erlassen, bleibt offen. Im Gemeinderat wurde noch nicht darüber diskutiert.»

Nach Auskunft von Gemeindepräsident Andreas Baumann stehen zurzeit keine Hochwasserschutzprojekte an. Deshalb habe sich der Gemeinderat auch noch nicht mit der Thematik einer allfälligen Kostenbeteiligung oder der Erarbeitung eines Reglements auseinandersetzt.

Gemeindepräsidentin Caroline Bartholet sagt zum Thema Hochwasserschutz: «Der Gemeinderat hat sich noch nicht mit den Perimeterbeiträgen bei zukünftigen Hochwasserschutzprojekten befasst. Bei der Sanierung des Dorfbaches vor einigen Jahren wurden Perimeterbeiträge erhoben.»

In den nächsten Jahren würden Hochwasserschutzmassnahmen bei zwei Bächen aktuell werden. Wie der Gemeinderat dann die Erhebung von Perimeterbeiträgen handhabe, müsse diskutiert werden. Aktuell sei man nicht an der Erarbeitung eines Reglements.

Die Gemeinde hat zurzeit keine Bäche, bei denen Sanierungsbedarf besteht. Bei allfälligen Hochwasserschutzprojekten müssten sich die Anstösser nicht an den Kosten beteiligen. Gemäss Gemeindepräsident Alexander Bommeli sei auch kein Reglement vorgesehen. «Wir beobachten aber, was in Kirchberg passiert.»

In der Stadt Wil müssen aufgrund des Hochwasserschutzes fünf Bache saniert werden. «Bei den kürzlich durch das Parlament bewilligten vier Teilprojekten wurde auf einen Perimeter verzichtet», erklärt Michael Burtscher, Leiter Fachstelle Kommunikation der Stadt Wil. Betreffend Reglement gebe es aktuell keine Aktivitäten.

«Beim Lenggenwiler Dorfbach wurde unlängst das Projekt neu justiert und eine erste Mitwirkung durchgeführt», sagt Gemeindepräsident Peter Zuberbühler. Es sei weder vorgesehen noch der Plan, dass sich die Anstösser aufgrund eines festgelegten Perimeters an den Kosten beteiligen müssten. Ein Reglement sei Stand heute nicht vorgesehen.

Derzeit wird in der Gemeinde das Hochwasserschutzprojekt Dorf- und Tüfibach erarbeitet. «Bei den bisherigen Hochwasserschutzprojekten haben sich die Anstösserinnen und Anstösser über einen Perimeter an den Baukosten beteiligt», sagt Markus Scherrer, der Informationsbeauftragte der Gemeinde. Über eine Beteiligung der Anstösserinnen und Anstösser bei künftigen Hochwasserschutzprojekten werde sich der Flawiler Gemeinderat zu gegebener Zeit befassen. «Die Überlegungen der Gemeinde Kirchberg werden aber sicherlich in den Flawiler Entscheid miteinbezogen.»

Die Gemeinden Wilen, Rickenbach und Sirnach sowie die Stadt Wil planen zusammen mit den Kantonen Thurgau und St.Gallen sowie dem Bund seit mehreren Jahren das Hochwasserschutzprojekt Region Wil. Weil zurzeit noch ein Rechtsstreit zwischen der Gemeinde Wilen und einem Stimmberechtigten beim Bundesgericht liegt, ist das Projekt zurzeit blockiert. Entscheidet sich das Bundesgericht für eine gebundene Ausgabe, müssten die Projektkosten von rund 45 Millionen Franken nicht den Stimmberechtigten vorgelegt werden.

Laut Auskunft von Gemeindeschreiber Daniel Peluso sind bei allen Bächen im Siedlungsgebiet die Hochwasserschutzmassnahmen bereits umgesetzt worden. Es sei möglich, dass sich je nach Sondervorteil die Grundeigentümer an den Kosten beteiligen müssten. «Bis jetzt ist in Münchwilen aber darauf verzichtet worden, damit die Projekte ohne rechtliche Verzögerungen rasch umgesetzt werden konnten.» Ein Reglement sei nicht in Planung.

«In der Gemeinde Sirnach stehen aktuell zwei Hochwasserschutzprojekte in der Ausführung. Weitere sind geplant und wenige sind schon ausgeführt. Insgesamt sprechen wir in der Gemeinde Sirnach von rund zwölf Projekten», sagt Gemeindepräsident Kurt Baumann. Bei allen realisierten und aktuell laufenden Projekten erfolge die Finanzierung zu Lasten der Gemeinderechnung.

Die Gemeinde trage dabei die Restkosten nach Abzug der Beiträge von Bund und Kanton und vereinzelt von Dritten (private Anstösser). Private Beiträge seien eher die Ausnahme und würden sich erst dann ergeben, wenn ein besonderer Vorteil vorliege. Ein separates Reglement zur Finanzierung von Hochwasserschutzprojekten gebe es in der Gemeinde nicht.

Das sagt das Gesetz Im Grundsatz sind die Gemeinden für den Hochwasserschutz bei Gemeindegewässern zuständig. Das kantonale Wasserbaugesetz beinhaltet seitens des Kantons keine konkrete Weisungspflicht zum Hochwasserschutz gegenüber den Gemeinden. Deshalb ist es in der Regel so, dass die Gemeinden erst dann reagieren, wenn es bereits zu einem Ereignis gekommen ist und Schäden eingetreten sind. Die Gemeinden beachten jedoch die Naturgefahrenkarte des Kantons in der Ortsplanung. Bei Neueinzonungen oder Überbauungen ist ein wirksamer Hochwasserschutz Bedingung zur Zustimmung seitens des Kantons. (bl)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen