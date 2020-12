Umfrage Weshalb Personen nach Wil ziehen und warum sie sich einen neuen Wohnort suchen: Gute Lage, aber ein unattraktiver Steuerfuss Erstmals hat die Stadt Wil an einer Zu- und Wegzügerbefragung teilgenommen. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. Sie geben Aufschluss darüber, wo die Probleme der Stadt Wil liegen. Gianni Amstutz 19.12.2020, 05.00 Uhr

Der Weier und die Altstadt gehören für viele Personen zu den Höhepunkten der Stadt Wil. Bild: Urs Jaudas

Alle drei Jahre führt das Amt für Statistik des Kantons Zürich in Schweizer Gemeinden eine Befragung der Zugezogenen sowie Weggezogenen durch. 2019 nahm auch die Stadt Wil erstmals daran teil.

Die Ergebnisse zeigen, was Wilerinnen und Wiler dazu bewogen hat, sich einen neuen Wohnort zu suchen, beziehungsweise, weshalb Zuzüger Wil als neuen Wohnort gewählt haben. Verschiedene Punkte stechen dabei besonders hervor.

Gesamtzufriedenheit bewegt sich im Durchschnitt

Das Positive vorweg: Beim Gesamteindruck hinterlässt die Stadt Wil einen guten Eindruck. 88 Prozent der Zuziehenden sind zufrieden oder sehr zufrieden mit der Stadt Wil. Bei den Wegzügern sind es immerhin noch 70 Prozent. Im Vergleich mit dem Durchschnitt aller Gemeinden sind die Zugezogenen in Wil damit etwas zufriedener, die Wegzüger etwas weniger. Beide Werte weichen jedoch nicht stark vom Durchschnitt ab.

Deutlich besser als andere Gemeinden schneidet Wil in der Kategorie Wunschwohnort ab. Für 70 Prozent der Zugezogenen trifft das auf Wil zu. Diese Haltung ändert sich offensichtlich auch dann nicht, wenn man länger in Wil lebt. Denn auch 70 Prozent der Wegzüger bezeichnen Wil rückblickend als idealen Wohnort.

Steuerfuss ist in Wil nicht attraktiv

Praktisch jedes Jahr wird in Wil über den Steuerfuss debattiert. Nun zeigt sich, dass diese Diskussion nicht ungerechtfertigt ist. Denn sowohl die Zuzüger als auch die Wegzüger beurteilen den Steuerfuss in Wil negativ.

Konkret heisst das, dass die Zuzüger den Steuerfuss bedeutend weniger als Argument für einen Umzug nach Wil betrachtet haben als in den anderen Gemeinden der Studie. Gleichzeitig gaben die Wegzüger überdurchschnittlich oft an, dass der Wiler Steuerfuss für sie mit ein Grund dafür war, Wil zu verlassen.

Steuerliche Gründe spielten zwar immer noch bei nur neun Prozent der Wegzüger eine Rolle. Sie sind damit weit weniger wichtig als eine Veränderung der privaten (60 Prozent) oder der beruflichen (29 Prozent) Situation sowie der Bedarf nach mehr Platz (21 Prozent). Der Unterschied im Vergleich mit anderen Gemeinden ist bei der Betrachtung des Steuerfusses aber laut der Studie doch signifikant.

Wil hat ein Imageproblem

Die Ergebnisse der Befragung führen einen weiteren besorgniserregenden Punkt zutage: Die Stadt Wil hat ein schlechtes Image. In diesem Punkt schneidet Wil sowohl bei den Zuzügern als auch bei den Wegzügern unterdurchschnittlich ab.

Auch die Gründe für dieses schlechte Image der Stadt lassen sich aus der Studie ablesen. So weist Wil unbefriedigende Werte bei den Themen Sicherheit, Sauberkeit und soziokulturelles Umfeld in der Wohngemeinde auf.

Der Bahnhof Wil hat keinen guten Ruf. Bild: Tobias Garcia

In den Detailantworten, bei denen die Umfrageteilnehmer selbst konkrete Punkte auflisten konnten, wird oft die Umgebung beim Bahnhof negativ erwähnt. So meint eine Person:

«Wil wäre attraktiver, wenn das Pöbelproblem und der Alkoholkonsum am Bahnhof und einigen anderen Orten endlich beseitigt würde.»

Damit ist diese Person nicht alleine. Sowohl Zuzüger als auch Wegzüger bezeichnen den Bahnhof als «unsicher» und stören sich an den «komischen Gestalten». Daran ändert auch der Umstand wenig, dass es laut Angaben der Stadt und der Kantonspolizei am Wiler Bahnhof kein objektives Sicherheitsproblem gibt.

Wiler sind keine guten Nachbarn

Mit der Nachbarschaftsliebe scheint es in Wil nicht weit her zu sein. So ist es den Zuzügern im Vergleich mit anderen Gemeinden nicht sonderlich wichtig, gute Kontakte in der Nachbarschaft zu knüpfen. Nur zwei Drittel gaben an, dem einen hohen Stellenwert beizumessen.

Bei den Wegzügern gab nicht einmal jeder Zweite an, sich während seiner Zeit in Wil im Quartier engagiert oder gute Kontakte zu den Nachbarn gepflegt zu haben. Wil ist hierbei in beiden Kategorien unterdurchschnittlich unterwegs.

Das Verkehrsproblem ist für viele störend

Nicht in Zahlen erfasst, bei den persönlichen Anmerkungen aber häufig negativ erwähnt wird – wenig überraschend – das Verkehrsproblem. Viele fordern den Bau zusätzlicher Velowege. Und die Autos sollen wenn möglich grösstenteils aus dem Zentrum verschwinden. Eine Person schreibt:

Im Zentrum Wils steht der Verkehr oft still. Bild: PD

«Wil ist ein Horror bezüglich Verkehr.»

Und eine andere meint: «Irgendwie scheint es für mich als Laie nicht durchdacht, sondern mehr wie ein Flickwerk.»

Die Zu- und Wegzüger machen denn auch Vorschläge wie das Problem gelöst werden könnte. So wird verschiedentlich gefordert, der Stadtbus solle auch nach 20 Uhr noch fahren. Das dürfte aber Wunschdenken bleiben. Der Stadtrat hat eine entsprechende Lösung im Rahmen des Buskonzepts 2021 geprüft, jedoch festgestellt, dass der Bedarf und damit auch der Selbstfinanzierungsgrad des Angebots in den Abendstunden zu klein wäre.

Als weitere Lösungsvorschläge werden auch ein Ausbau der Strassen sowie ein zweiter Autobahnanschluss mehrfach genannt. Letzteres ist im Rahmen des Entwicklungsschwerpunkts Wil West geplant, bis zur Realisierung dürften aber noch einige Jahre vergehen.

Die Lage als grosses Plus

Es gibt aber auch viele Punkte, in denen Wil glänzt. Besonders die Lage und die Anbindung der Stadt vermag sowohl Zu- als auch Wegzüger zu überzeugen. In den Kategorien Anbindung an den öffentlichen Verkehr, an das Strassennetz sowie Nähe zu einem grösseren Zentrum schneidet Wil sehr viel besser ab als die anderen Gemeinden. Vor allem die Zuzüger wählen Wil deshalb als Wohnort. Ein Teilnehmer schreibt:

Die Anbindung an den ÖV ist für viele ein Grund, nach Wil zu ziehen. Bild: Gianni Amstutz

«Wil ist mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen, man hat sehr gute Verbindungen und ist überall schnell da.»

Auch die Weggezogenen schätzen in Wil die Anbindung ans Strassennetz. Der ÖV sowie die Nähe zu anderen Zentren erachten sie jedoch als durchschnittlich. Sie streichen rückblickend andere Qualitäten als besonders positiv hervor.

Freizeitangebot überzeugt

Das Kulturangebot sowie auch das Sport- und Freizeitangebot werden in Wil von den Wegzügern sehr positiv bewertet. Einer von ihnen drückt dies so aus: «Es gibt alles, was man braucht, alles ist nahe und zu Fuss erreichbar.»

Kulturangebote wie jenes vom Gare de Lion kommen gut an. Bild: PD

Doch obwohl das Kulturangebot in der Umfrage zahlenmässig gut abschneidet, äussern viele der Wegzüger den Wunsch, dass in diesem Bereich mehr gemacht wird. Am pointiertesten tut dies eine Person mit den Worten:

«Es ist so öde, man verkümmert wie ein Pflänzchen ohne Wasser.»

Besonders oft hervorgehoben werden in den persönlichen Nennungen auch die Altstadt sowie der Stadtweier. Dies sowohl von den neuen als auch von den ehemaligen Wilerinnen und Wilern.

Kinderfreundlichkeit wird geschätzt

Freuen dürfte die Verantwortlichen der Stadt auch, dass die Wegzüger Wil gute Noten geben, was das Betreuungsangebot für Kinder betrifft. Schliesslich ist Wil von der Unicef als kinderfreundliche Gemeinde zertifiziert.

Manchmal hat ein Umzug nach oder von Wil weg auch banale oder kuriose Gründe und basiert nicht auf einer Abwägung von Vor- und Nachteilen. So gibt eine Person an, sie sei aufgrund einer Katzenallergie nach Wil gezogen. Ob es in Wil allerdings tatsächlich weniger Katzen als anderswo gibt, dafür gibt es keine statistischen Belege.