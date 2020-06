Umfrage Randsportarten Fürstenland und Toggenburg Arbeitslead: Eine Umfrage bei lokalen Clubs der Sparte Randsportarten zeigt, dass die ab heute geltenden Lockerungen kkkk Tim Frei und Beat Lanzendorfer 05.06.2020, 14.46 Uhr

Auf diesen Moment haben Sportler hingefiebert: auf den Tag, ab dem Trainings mit Körperkontakt wieder erlaubt sind. Heute Samstag ist es soweit. Alle Aussenanlagen und Hallen sind wieder geöffnet. Bedingung für Vereins- oder Gruppentrainings ist ein bewilligtes Schutzkonzept. Swiss Olympic hat dafür ein generelles Konzept erstellt, das von den meisten Verbänden auf ihre Sportart angepasst wurde und Grundsätzen des Bundesamts für Sport basiert (siehe Kasten). So ist etwa die maximale Teilnehmerzahl nach der Platzgrösse definiert: Pro Person müssen mindestens zehn Quadratmeter Trainingsfläche zur Verfügung stehen. Was bedeuten die Lockerungen für lokale Vereine aus dem Bereich Randsportarten? Diese Zeitung hat bei acht Clubs aus dem Fürstenland und dem Toggenburg nachgefragt: BC Uzwil (Badminton), Voltige Lütisburg, TTC Wil (Tischtennis), RMV Mosnang (Radball und Motorrad), Kunstradfahren Uzwil, Seilziehclub Mosnang, Faustballgemeinschaft Rickenbach-Wilen und Nesslau Sharks (Unihockey). kkkk kkkk Die meisten Clubs beginnen ab nächster Woche mit dem nun wieder möglichen Trainingsbetrieb. Die Vorfreude ist überall sehr gross – nicht nur wegen des Sports, sondern auch der Rückkehr zum Vereinsleben. Weil man nicht mehr in getrennten Gruppen trainieren müsse, seien soziale Kontakte mit allen Mitgliedern wieder möglich. Dies sei extrem wichtig für den Zusammenhalt. Dass nun vielerorts auch wieder die Amateurteams mittun können, ist für viele Clubs wichtig – gilt es doch den Spagat zwischen Spitzen- und Breitensport zu meistern. Inwiefern sich der Trainingsbetrieb wieder normalisieren dürfte, erschliesst sich am besten mit einem Vergleich der Lage Mitte Mai, als die Einschränkungen noch gross waren. Alle angefragten. Etwas früher oder später haben damals alle Club mit dem Training in Kleingruppen begonnen, mit Ausnahme des Tischtennisclubs Wil. Er konnte noch nicht im Lindenhof spielen, da die Stadt Wil die Hallen noch nicht geöffnet hatte. Thomas Wegmann, Präsident des TTC Wil, hat Verständnis für den Entscheid. Zudem hätten einige Mitglieder dafür in privaten Räumlichkeiten Einzeltrainings absolvieren können. asdf Asdf Die Verantwortlichen des Unihockeyclubs Nesslau Sharks gehen davon aus, dass sie sich nun mit «minimalen Einschränkungen» auf die neue Saison vorbereiten können. Das ist insbesondere für das in die NLB aufgestiegene Frauen-Grossfeldteam eine positive Nachricht, sagt doch Präsident Lukas Röder: «Die Equipe muss sich entsprechend ranhalten, um dort zu bestehen.» Ähnlich betreffend Trainingsbetrieb tönt es beim RMV Mosnang: «So wie es aussieht, werden wir die Einheiten mehr oder weniger wieder normal durchführen können», sagt Präsident Gregor Schnellmann. Auch der Verein Kunstradfahren Uzwil plant, das «reguläre Training» baldmöglichst wieder aufzunehmen. «Priorität haben die Elitesportler, da ihre Saison nach den Sommerferien beginnt», sagt Co-Präsident Robert Haas. Die Schüler- und Juniorensaison soll wie üblich erst Ende November starten. Noch im Mai hatte die Gemeinde Uzwil die Sportanlagen nur für den Leistungssport geöffnet. Haas: «Insgesamt konnten so bei uns sieben Sportler aus den Kategorien Junioren und Elite das Training im Gemeindesaal Uzwil aufnehmen». Beim Badmintonclub Uzwil war es ähnlich, lediglich die Schweizer NLA- und Juniorennationalspieler begannen in Kleingruppen und unter Einhaltung der Schutzkonzepte. Präsident und Sportchef Jürg Schadegg ist zuversichtlich, was den Trainingsbetrieb ab nächster Woche betrifft: «Wir werden uns auf neue Normalität gewöhnen, aber jede Verbesserung ist ein Mehrwert.» So sind Doppelpartien wieder möglich und es muss nicht mehr jeder Spieler eigene Shuttles mitbringen.