Umfrage zum Thema Impfen in Wil

«Eine selbstverständliche Bürgerpflicht»: Warum sich Wilerinnen und Wiler impfen lassen und auf welche Freiheiten sie sich am meisten freuen

Die Impfkampagne ist in vollem Gang, die Menschen erhoffen sich damit ein Ende der Coronapandemie und eine Rückkehr in die Normalität. Das zumindest sagen Passanten an der Oberen Bahnhofstrasse und beim Wiler Impfzentrum.