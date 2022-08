Umfahrung «Wir haben versucht, die perfekte Lösung zu finden»: Das sind die Pläne für die Netzergänzung Nord in Wil Am Montagabend haben der Kanton St.Gallen und die Stadt Wil über den Projektstand der Umfahrungsstrasse Netzergänzung Nord informiert. Mit dem Anlass ist auch das Mitwirkungsverfahren gestartet. Sabrina Manser 23.08.2022, 18.00 Uhr

Andy Tomasi, Gesamtleiter der Netzergänzung Nord, führt auf dem Gelände herum. Bild: Sabrina Manser

Eine Gruppe Interessierter versammelt sich um Andy Tomasi. Sie stehen auf einer Wiese in der Nähe des Sportplatzes Ebnet in Bronschhofen. «Genau zehn Meter unter uns würde die Netzergänzung Nord durchführen», sagt der Gesamtleiter der Umfahrungsstrasse und zeigt auf den Boden.

Am Montagabend fand in Bronschhofen im Ebnet-Saal eine Informationsveranstaltung zur Netzergänzung Nord statt. Der Kanton St.Gallen und die Stadt Wil informierten über den aktuellen Projektstand und luden zu einer kurzen Arealbegehung ein. Etwa 150 Personen besuchten den Anlass. Mit der Veranstaltung startet auch das Mitwirkungsverfahren.

Die Netzergänzung Nord soll einst den neuen Autobahnanschluss im Westen der Stadt mit Bronschhofen verbinden. Das Zentrum von Wil wird damit vom Durchgangsverkehr entlastet.

Die Netzergänzung Nord führt in dieser Visualisierung vom Kreisel rechts unten durch den Tunnel in der Bildmitte bis auf die AMP-Strasse in Bronschhofen links oben. Visualisierung: PD

Weiter geht die Führung. Tomasi bleibt auf dem Kiesweg stehen, etwa auf der Höhe, wo die beiden Fussballplätze aneinandergrenzen. Hier würde das Tunnelportal Süd der Netzergänzung Nord sein, erklärt er. Auch wo ungefähr das Tunnelportal Nord liegen würde, zeigt der Gesamtleiter von weitem. Schon hier tauchen viele Fragen auf zum Lärm, zur Lüftung im Tunnel, zu den Fruchtfolgeflächen.

Auf der Arealbegehung wird gezeigt, wo sich das Tunnelportal Nord befinden soll. Bild: Sabrina Manser

Raum schaffen, Zentrum entlasten

Regierungsrätin Susanne Hartmann. Bild: PD

Später begrüsst auch Regierungsrätin Susanne Hartmann, Vorsteherin des Bau- und Umweltdepartementes, die Interessierten im Ebnet-Saal. Sie erklärt, dass mit der Netzergänzung Nord die Erreichbarkeit der Stadt und Region Wil verbessert, der Lärm in den Quartieren reduziert und mehr Raum für Busse, Velos sowie Fussgängerinnen und Fussgänger geschaffen werden solle.

Wils Stadtpräsident Hans Mäder. Bild: Ralph Ribi

Wils Stadtpräsident Hans Mäder wies auf die städtische Entwicklungsinitiative «Wil Vivendo» hin. In der Stadt solle Raum geschaffen, das Zentrum entlastet werden. Ein zentrales Projekt dabei sei die Netzergänzung Nord.

«Wir haben versucht, eine möglichst perfekte Lösung zu finden», sagt der Kantonsingenieur Marcel John an der Veranstaltung. «Ganz perfekt ist es nie, aber wir haben das Beste von allen Varianten.» Bei der Linienführung gebe es keinen Handlungsspielraum mehr, erklärt John. Deshalb fokussiere man bei der Mitwirkung auf die Umgebungsgestaltung, dort sei noch Handlungsspielraum vorhanden. Bis Ende September kann sich die Bevölkerung auf der digitalen Plattform «E-Mitwirkung» zum Projekt äussern.

Geplanter Baustart ist im Jahr 2028

Der Baustart der Umfahrung ist für 2028 vorgesehen. Die Urnenabstimmung sollte Ende 2023 stattfinden. Davor äussern sich Stadtrat, Parlament und die Stimmberechtigten der Stadt Wil im Rahmen der Anhörung gemäss Artikel 35 des Strassengesetzes zum Bauvorhaben. Dieses Verfahren soll im ersten Quartal 2023 starten, wie einer Mitteilung des Kantons St.Gallen und der Stadt Wil zu entnehmen ist.

Die Kosten der Umfahrung wurden nach dem Variantenstudium im Jahr 2019 auf 45 bis 49 Millionen Franken geschätzt, wobei die Verlängerung des Tunnels und die Preissteigerung den Betrag erhöhen dürften, heisst es weiter. Die Stadt Wil würde 35 Prozent der Kosten für die Geh- und Radwege übernehmen. Als Kantonsstrasse ist die Finanzierung der Umfahrung über das kantonale Strassenbauprogramm sichergestellt. Auch der Bund wird sich über das Agglomerationsprogramm finanziell beteiligen.

Gestaltung rund um die Netzergänzung Nord

Was die genauen Pläne der Netzergänzung Nord sind und wie das Zentrum in Bronschhofen umgestaltet werden soll, zeigen am Informationsanlass fünf verschiedene Posten. Die Teilnehmenden diskutieren auch hier angeregt, die Meinungen gehen weit auseinander.

Der Dreibrunnenbach soll offengelegt werden. Dies führt auch zu einer Änderung des Wanderwegs vom Bildfeld-Quartier. Dieser soll neu unter der Umfahrungsstrasse durchführen und dann entlang des Bachs.

Die Industriestrasse wird über eine Einfahrt in die Netzergänzung Nord führen. Warum kein Kreisel geplant sei, fragt jemand. Beim Postenlauf wird mehrmals darauf verwiesen, solche Dinge bei der E-Mitwirkung einzubringen.

Der Dreibrunnenbach soll offengelegt werden. Visualisierung: PD

Der Pilgerweg nach Dreibrunnen würde künftig mit einen Fussgängerstreifen über die Umfahrungsstrasse führen. Die Teilnehmenden schlagen vor, dass eine Unterführung sicherer wäre.

Auch beim Schulweg zum Schulhaus Bommeten und Oberstufenzentrum kommt es zu Änderungen. Neu führt der Schulweg über den Weiherhofäckerweg, der leicht ausgebaut wird.

Der Tunnel der Netzergänzung Nord ist 410 Meter lang. Die Fahrbahn sei zweispurig und mache einen leichten Bogen, erklärt Gesamtleiter Andy Tomasi an diesem Posten. Der Tunnel solle möglichst der bestehenden Topografie angepasst, das Land auf dem Tunnel landwirtschaftlich genutzt werden.

Das Tunnelportal Süd. Visualisierung: PD

Auf der AMP-Strasse wird es künftig nur noch zwei Ausfahrten geben, erklärt Projektleiter Ruedi Vögeli. Die Chrüzeichstrasse solle aufgehoben und verlegt werden. Auch im Wohngebiet nahe der Hauptstrasse soll es nur noch eine statt zwei Ausfahrten geben, nämlich gegenüber der Gebenloostrasse.

Die Gestaltung der AMP-Strasse. Visualisierung: PD

Beim Einlenker AMP-/Hauptstrasse ist geplant, dass die Strasse verschoben und verbreitert wird. Die Hauptstrasse wird untergeordnet. Auch bei den Fussgängerstreifen kommt es zu Veränderungen.

Der Einlenker AMP-/Hauptstrasse. Visualisierung: PD

Die Hauptstrasse in Bronschhofen soll von der AMP-Kreuzung bis zum Schwanenkreisel umgestaltet werden. Es wird eine Strasse ohne Mittelstreifen geben, mit Fussgänger- und Velostreifen sowie nicht-überholbaren Bushaltestellen. Ziel sei es, den Widerstand zu erhöhen, damit die Leute, die nicht ins Zentrum müssen, die Netzergänzung Nord nützen, sagt der städtische Projektleiter Simon Ton.

Im Zentrum von Bronschhofen soll es zudem eine Temporeduktion geben. Da gehen die Meinungen auseinander. Die einen fordern auf der ganzen Strecke Tempo 50, die anderen Tempo 30.