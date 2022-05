Spital Flawil wird für Flüchtlinge aus der Ukraine genutzt

Ukraine-Krieg Jetzt ist es fix: Das ehemalige Spital Flawil wird zum Zufluchtsort für bis zu 250 Menschen aus der Ukraine Das Staatssekretariat für Migration (SEM) stellt in Absprache mit der Gemeinde Flawil und dem Kanton St.Gallen weitere Unterkunftsplätze für Menschen aus der Ukraine bereit. Im ehemaligen Spital in Flawil werden ab Ende Mai bis Ende Jahr bis zu 250 Schutzsuchende untergebracht. 16.05.2022, 19.13 Uhr

Seit Ende 2021 leerstehend, bald Unterkunft für Menschen aus der Ukraine: das Spital Flawil. Bild: Ralph Ribi

Seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine sind mehr als fünf Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet, davon mehrere zehntausend auch in die Schweiz. Diese grösste europäische Flüchtlingsbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg stelle die Staaten in Europa vor grosse Herausforderungen, schreibt das Staatssekretariat für Migration in einem Communiqué. In der Schweiz hätten sich bisher über 50’000 aus der Ukraine geflüchtete Menschen in einem der sechs Bundesasylzentren mit Verfahrensfunktion registrieren lassen.