Ex-FC-Wil-Präsident und seine Frau öffnen Villa für Flüchtlinge

Esther Bigger sitzt im Herzstück des Hauses, dem eingerichteten Kinderzimmer. Sie und ihr Mann Roger stellen ihre leerstehende Fabrikanten-Villa in Flawil für Flüchtlinge zur Verfügung. Bild: Zita Meienhofer

Ukraine-Krieg Habis-Villa in Flawil wird für Flüchtlinge hergerichtet: So wollen Esther Bigger und ihr Mann, Ex-FC-Wil-Präsident Roger Bigger, in der Ukraine-Krise helfen Esther und Roger Bigger aus Wil richten eine ehemalige Fabrikanten-Villa in Flawil für Flüchtlinge ein. In der Liegenschaft, die Roger Biggers Firma Azemos im Herbst erworben hat, hat es 14 Zimmer und Platz für 30 Personen. Zita Meienhofer Jetzt kommentieren 26.03.2022, 05.00 Uhr

«Liebe» steht in grossen, braunen Buchstaben auf ihrem weissen Pullover. Den habe sie bewusst angezogen, sagt Esther Bigger. Liebe, das brauchen alle Menschen, zurzeit vor allem jene, die auf der Flucht sind. Liebe, das möchten Esther und Roger Bigger diesen Flüchtlingen schenken. Nachdem sie von der Situation einer Ukrainerin aus ihrem Bekanntenkreis, die in Lemberg wohnt, hörten, war für Esther und Roger Bigger definitiv klar, dass sie nicht mehr länger tatenlos dem Schicksal der Ukrainerinnen und Ukrainer zusehen wollen.

In der ehemaligen Habis-Villa in Flawil wohnen ab Montag 30 Flüchtlinge aus der Ukraine. Bild: Zita Meienhofer

Im Besitz von Roger Biggers Firma Azemos Property befindet sich die Habis-Villa in Flawil. Ein 14-Zimmer-Haus, das Bigger im Herbst 2021 erworben hat und das seither leer steht. Da die Villa sowie das Angestelltenhaus unter Denkmalschutz stehen, wird an einer künftigen Nutzung des ganzen Areals noch geplant, was seine Zeit beansprucht. Esther Bigger sagt:

«Als ich das Haus gesehen habe, war für mich klar, dass wir es einrichten und Flüchtlinge darin aufnehmen werden.»

Den Spendenaufruf nach 15 Stunden gelöscht

Gesagt. Getan. Mit der Gemeinde Flawil klärte Esther Bigger ab, ob auch von Seite der Gemeinde Interesse für die Aufnahme von Flüchtlingen in dieses Haus bestehe. Parallel war sie bereits mit einer Person der Organisation Campax in Verbindung, die ihr deutlich sagte: «Wir brauchen dringend Unterkünfte.» Die Gemeinde Flawil nahm das Angebot von Biggers an, die das Haus entsprechend einrichten und es für die Flüchtlinge zur Verfügung stellen – kostenlos. Die Gemeinde zahlt nur die Nebenkosten.

In den Social-Media-Kanälen tat Esther Bigger ihr Vorhaben kund und suchte nach Möbeln, Kleidern, Spielsachen und Helfenden. Sie sagt: «Nach 15 Stunden musste ich den Aufruf löschen. Die Unterstützung war grossartig.» Über 100 Personen hatten Gegenstände abzugeben, rund 40 Personen stellten sich für einen Helfereinsatz zur Verfügung. Esther Bigger war überwältigt von der grossen Solidarität der Bevölkerung. Sie sagt:

«Es gibt viele Menschen, die das Herz am rechten Fleck haben.»

Innerhalb von vier Tagen wurde das Haus für die Flüchtlinge eingerichtet. Esther Bigger bekam Unterstützung von Freiwilligen. Bild: Zita Meienhofer

Eine gute Planung lohnte sich

Nun ging es an die Planung. Neben einigen kleineren Reparaturen und Ausbesserungen, welche durch Elektro Schönenberger, Maler Weber und Tonis Haustechnik ohne Endgeld erledigt wurden, musste die Anlieferung der Waren organisiert werden. Für Esther Bigger, Primarlehrerin und Schulleiterin, ist eine saubere Planung kein Fremdwort. In der Küche der Villa hängen deshalb zurzeit etliche A4-Blätter, auf denen die Warentransporte und die Einsätze der Helfenden geplant sind. An den Zimmertüren ist jeweils eine Notiz angebracht, welche Möbel platziert werden und was noch fehlt.

Ein Fussballkasten darf in der Einrichtung von Biggers wohl nicht fehlen. Bild: Zita Meienhofer

In den vergangenen Tagen war Esther Bigger fast Tag und Nacht unterwegs. Sie hat ihr grosses Beziehungsnetz genutzt, um zu Waren und Spenden zu kommen. Sie erwähnt Carlo De Martin aus Flawil, der die Firma Cadema betreibt, die Hausräumungen vornimmt und Möbel nach Rumänien bringt. Zu ihm durfte sie, um das zu holen, was ihr fehlte. Ebenso froh war sie um das Angebot von Stefan Oberholzer vom Bubental in Flawil. Dieser hatte bereits gesammelt und Lastwagen an die ukrainische Grenze geschickt. Das, was nicht Platz hatte, kam nun in die Fabrikanten-Villa.

Ein Rundgang im Haus und den neun Schlafzimmern

Nach einem schmiedeisernen grossen Tor führt der Weg entlang einer Allee zur Liegenschaft. Die Eingangstür ist wunderbar verziert. Anschliessend gelangt man in das Innere des Hauses. Im Parterre befinden sich neben der Küche die Aufenthaltszimmer mit Esstischen und Sofas sowie das Kleiderzimmer, in dem die Wäschestücke säuberlich eingeräumt, die Kleider und Schuhe nach Grösse und Geschlecht geordnet sind.

Die Kleider sind nach Grösse und Geschlecht geordnet. Bild: Zita Meienhofer

In der Küche stehend, öffnet Esther Bigger einen Küchenschrank. Da drin stehen, wie in einem Restaurant, schön aufgereiht Gläser mit und ohne Aufdrucke. Diese habe sie alle von der «Rössli»-Wirtin Irene Baumann, freut sich Bigger. Ihr Tenniskollege brachte Pfannen und Kellen von Kuhn-Rikon, ein Bekannter, der bei V-Zug arbeitet, war für das Geschirr besorgt. Der Spital Wil spendete übrig gebliebene Matratzen. Esther Bigger sagt:

«Wir haben so viele Sachen bekommen. Letztlich war die Menge die Herausforderung.»

Vor das bemalte Glasfenster wurde eine Plexiglaswand montiert. Bild: Zita Meienhofer

Einige Möbelstücke wie die historische Wohnwand aus dem Schloss Weinfelden oder die bemalten Glasfenster kamen hinter eine Holz- oder Plexiglaswand. Esther Bigger sagt: «Das heisst nicht, dass wir der Ansicht sind, dass die Flüchtlinge demolieren, aber, wenn so viele Leute in einem Haus wohnen, geht schnell einmal etwas kaputt.»

Die Zimmer sind mit Liebe zum Detail eingerichtet

Es geht in die obere Etage. Zwei Damen sind mit dem Aufräumen besorgt, versorgen, was noch im Korridor liegen geblieben ist. Zimmer sind mit Möbeln bestückt und die Betten bezogen. Die Zimmer sind sehr schön eingerichtet, die Bettanzüge passen farblich zum Ambiente des Zimmers. Das ist Esther Bigger wichtig und mit der grossen Auswahl auch möglich. Und: Fast alle neun Schlafzimmer sind mit fliessendem Wasser ausgestattet.

Eines der Schlafzimmer, die für eine Mutter und ihr Kind eingerichtet wurde. Bild: Zita Meienhfoer

Sie sagt: «Nun gehen wir in das Herzstück des Hauses.» Das ist ein grosses Zimmer – gefüllt mit Kindertischen, Sitzsäcken, Spielsachen, Plüschtieren, Büchern, Farbstiften – kurzum all dem, was ein Kinderherz begehrt. Die Begeisterung und Freude ist der Lehrerin, die sich eine Auszeit genommen hatte, anzusehen. An der Wand steht eine pinkfarbene Gitarre. Diese ist zwar nur ein Spielzeug. Musikinstrumente werden jedoch in diesem Haus nicht fehlen. Zwei Gitarren und ein Klavier müssen noch abgeholt werden.

Das Haus kann bewohnt werden

Während Esther Bigger erklärt und Anweisungen gibt, klingelt immer wieder ihr Telefon. Sie muss weitere Spenden abweisen. Die beiden Tripp-Trapp, die noch versprochen sind, werde ihr Vater morgen abholen, erklärt sie der Anruferin. Unter den freiwillig Helfenden befinden sich nicht nur ihre Familie und Freunde, sondern vorwiegend Flawilerinnen und Flawiler. Organisiert wurden diese durch Petra Fritsche, die selber tatkräftig mithilft. Nach Flawil delegiert waren auch mehrere Mitarbeitende von Biggers Firmengruppe Azemos unter der Leitung von Christian Frei.

Das Haus leert sich allmählich. Die Arbeit ist getan. Der Geschirrspülmonteur hat seine Arbeit auch beendet, denn der Spüler läuft wieder. Die Schreiner von Fenster Schär haben die letzten Wände angebracht und steigen ihn ihre Fahrzeuge. Esther Bigger sitzt am Tisch in der Küche und studiert die Einsatzpläne für die kommende Woche. Neben ihr hat sich Hawa Duale Fritsche eingefunden. Die ehemalige Somalierin aus Flawil ist interkulturelle Vermittlerin und Übersetzerin. Sie sagt: «Ich koche schon am Montag, kein Problem.»

Esther Bigger und Hawa Duale Fritsche besprechen den Einsatz von kommender Woche. Bild: Zita Meienhofer

Der Vertrag zwischen Biggers und der Gemeinde läuft für ein Jahr

Am Montag wird sich nämlich die ehemalige Habis-Villa wieder mit Leben füllen. 30 ukrainische Personen, die jetzt noch in Kirchberg sind, werden nach Flawil kommen. Wie der Ablauf sein wird, davon hat Esther Bigger noch keine Kenntnisse. Sie sagt: «Ich bin auf jeden Fall da und werde mich um die Flüchtlinge kümmern.»

Gemäss Konzept des Bundes werden sich die Flüchtlinge selber organisieren müssen. Esther Bigger wie auch Hawa Duale Fritsche sind der Ansicht, dass eine Betreuung zu Beginn nötig sein wird. Esther Bigger sagt: «Ich habe Zeit und mache es gerne.» Vieles liegt im Ungewissen, doch Unterstützung braucht sie weiterhin. Flexibilität ist deshalb gefragt. Noch ungewisser ist die Tatsache, wie lange die Menschen aus der Ukraine in der Schweiz sein werden. Der Vertrag zwischen der Gemeinde und Biggers läuft vorerst für ein Jahr.

Das Unverständnis über diesen Krieg

Roger Bigger, ehemaliger Präsident FC Wil 1900 und Inhaber der Firmengruppe Azemos. Bild: PD

Wieder klingelt das Telefon. Roger Bigger meldet sich. Der ehemalige Präsident des FC Wil 1900 schafft es nicht mehr nach Flawil. Er ist der Ansicht, dass der gemeinsam gefällte Entscheid, dieses Haus den Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen, eine gute Idee war. Er sagt: «Das ist unser Beitrag an diese unglaubliche Situation.» Die Diskussion über den Krieg beginnt. Für Bigger unverständlich:

«Ein Angriffskrieg in Europa im 21. Jahrhundert. Wer hätte an so etwas gedacht.»

Dann die Frage, was er mit der Villa nachher machen möchte? Das weiss er noch nicht genau. Im Kontext einer Gesamtarealentwicklung soll das Anwesen das Herzstück einer belebten Überbauung werden. Auf jeden Fall bezeichnet er das Haus und die Lage als traumhaft. Und vor allem im Frühling sei es so schön da, wenn all die Blumen auf dem grossen Grundstück blühen. Da bleibt zu hoffen, dass die Flüchtlinge dieses Blühen nur diesen Frühling sehen werden.

Blick von der Terrasse der Villa zum Eingang und dem Pavillon. Bild: Zita Meienhofer

