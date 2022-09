Flüchtlingsunterkunft in Kirchberg nur noch zu 28 Prozent belegt

Ukraine-Krieg 56 Flüchtlinge – 200 Betten: Kirchberger Rosenau noch zu 28 Prozent belegt Viel Platz im ehemaligen Alterszentrum Rosenau in Kirchberg: Nach der Flüchtlingswelle im Frühjahr ist die Belegung der Erstunterkunft des Trägervereins Integrationsprojekte (Tisg) über den Sommer stetig gesunken. Aktuell warten noch 56 Personen auf ihre Zuweisung an eine St.Galler Gemeinde. Andrea Häusler Jetzt kommentieren 14.09.2022, 18.00 Uhr

Nach wie vor stark nachgefragt ist der Kleidershop, der von Ehrenamtlichen der «Freiwilligen Hilfe Kirchberg» in der Rosenau betrieben wird. Bild: Michel Canonica

Vor fast genau einem halben Jahr nahm der Trägerverein Integrationsprojekte (Tisg) die temporäre Unterkunft für Flüchtlinge im ehemaligen Alterszentrum Rosenau in Kirchberg in Betrieb. Dies, nachdem die leerstehenden Bauten von der Regionalen Zivilschutzorganisation Toggenburg innert weniger Tage nutz- und insbesondere bewohnbar gemacht worden waren. Ausgelegt auf 200 Personen, wurden die Räume in den Frühlingsmonaten buchstäblich von Kriegsvertriebenen aus der Ukraine geflutet. «Teilweise stiess man gar an die Kapazitätsgrenzen», sagt Tisg-Geschäftsführerin Claudia Nef.

Mit den Flüchtlingsströmen ist auch die Belegung des Erstaufnahmezentrums sukzessive zurückgegangen. Über die Sommermonate seien hier jeweils zwischen 50 und 100 Personen untergebracht gewesen, sagt Nef und ergänzt: «Aktuell leben 56 Ukrainerinnen und Ukrainer in der Rosenau.»

16 fest angestellte Mitarbeitende

Claudia Nef, Leiterin des Trägervereins Integrationsprojekte (Tisg). Bild: Ralph Ribi

Die Menschen bleiben länger als ursprünglich geplant in Kirchberg, bevor sie den Gemeinden zugeteilt werden. Claudia Nef spricht von rund drei Wochen. Wobei es Ausnahmen gebe – beispielsweise stark pflegebedürftige Personen oder Menschen, mit einem hängigen Gesuch für einen Kantonswechsel. Der mehrwöchige Aufenthalt entlaste insbesondere auch die Gemeinden, denen mehr Zeit für die Bereitstellung von Wohnraum bleibe, sagt Nef.

Der Betrieb funktioniert inzwischen weitgehend reibungslos. 16 fest angestellte Mitarbeitende mit unterschiedlichen Arbeitspensen setzen sich für einen möglichst angenehmen Aufenthalt der Geflüchteten ein. Wie lange noch, ist nicht abschliessend entschieden. Claudia Nef sagt:

«Wir würden es begrüssen, wenn der Betrieb über das Jahresende hinaus in den Frühling verlängert werden könnte.»

Dies sei jedoch abhängig von den Bedürfnissen der Thurvita AG, welche die Rosenau zur Unterbringung von Bewohnenden während der Aus- und Umbauzeit des Alterszentrums Sonnenhof in Wil benötigt.

Mit dem Rückgang der Flüchtlingszahlen und der Optimierung der internen Prozesse konnte die externe Unterstützung durch freiwillige Helferinnen und Helfer abgebaut werden. Anfänglich, sagt Claudia Nef, seien Ehrenamtliche aus der Gemeinde in der Küche, im Service oder auch im Lingerie-Bereich eingesetzt gewesen. «Diese Aufgaben erledigen wir inzwischen selber – teilweise auch unter Einbezug der Ukrainerinnen und Ukrainer.»

Winterkleider gesucht

Andere Angebote der «Freiwilligen Hilfe Kirchberg», wie etwa der Kleidershop, seien aber weiterhin gefragt. Dies bestätigt Remo Sprecher, der sich um die Beschaffung und Koordination der Kleiderspenden kümmert. Derzeit würden vor allem Winterjacken und -schuhe, Pullover, Handschuhe und Mützen gesucht. Während das Angebot an Hosen noch ausreichend sei. Saisonunabhängig bestehe eine permanent grosse Nachfrage nach Koffern. Sprecher sagt:

«Die Geflüchteten kommen mehrheitlich mit schlechtem Reiseequipment an. Und sie möchten mit anständigem Gepäck zurückkehren.»

Anfänglich ganztags geöffnet, besteht jetzt noch vormittags die Möglichkeit, sich im Kleiderladen kostenlos mit dem Nötigsten einzudecken. Möglich machen dies Heidi Mathis und Robert Binder, welche den Shop seit Beginn leiten und in ihrer Tätigkeit von rund 30 Freiwilligen unterstützt werden.

Rund 2'000 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet

Der sinkende Bedarf an Leistungen der «Freiwillige Hilfe Kirchberg» hat sich auch auf die Arbeitsbelastung von Margrit Stadler ausgewirkt. Die Bazenheiderin koordiniert die Einsätze der rund 180 Ehrenamtlichen, die sich im März zu dieser losen Vereinigung zusammengeschlossen hatten. Seit Beginn haben über 90 Personen rund 2000 Stunden Freiwilligenarbeit geleistet.

Stadler bestätigt, dass vieles - etwa die anfängliche Mitarbeit im Hausdienst oder der Dolmetscherdienst - in die Verantwortung der Tisg-Mitarbeitenden übergegangen sind. Das Aufgabenspektrum beschränke sich nun über den Betrieb des Kleidershops hinaus auf die Vermittlung von Dolmetscherinnen für Übersetzungen bei Arztbesuchen oder ähnlichem für die in der Gemeinde wohnhaften ukrainischen Flüchtlinge.

Margrit Stadler, Koordinatorin «Freiwillige Hilfe Kirchberg». Bild: Andri Vöhringer

Dennoch soll das Projekt «Freiwillige Hilfe Kirchberg» (noch) nicht beendet werden. Margrit Stadler sagt:

«Es ist denkbar, dass es mit dem Wintereinbruch wieder zu einem Anstieg der Flüchtlingszahlen kommt.»

Und dies unabhängig vom Verlauf des Kriegsgeschehens. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer seien in Nachbarländer wie etwa Rumänien oder Moldawien geflüchtet. «Die Kälte und die schlechte Infrastruktur könnten diese in den nächsten Wochen zur Weiterreise veranlassen – auch in die Schweiz.» Margrit Stadler macht aber klar, dass die «Freiwillige Hilfe Kirchberg» auf den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Flüchtlingskrise beschränkt bleibt und aufgelöst wird, sobald sich die Situation im Osten normalisiert hat.

