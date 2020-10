Übersicht zum zweiten Wahlgang: Über 30 Personen wollen sich im Wahlkreis Wil in eines der 16 noch freien Ämter wählen lassen In fünf Gemeinden des Wahlkreises Wil kommt es bei den kommunalen Ämtern zum zweiten Wahlgang. Für die 16 noch vakanten Sitze stellen über 30 Personen zur Wahl. Dinah Hauser 22.10.2020, 05.00 Uhr

Im Wahlkreis Wil hat das Volk Ende November erneut die Wahl. Bild: PD

Auch die letzte Einreichefrist für Wahlvorschläge ist abgelaufen. Nun stehen die Kandidierenden des Wahlkreises Wil fest. Denn in fünf Gemeinden ist ein zweiter Wahlgang nötig, um die kommunalen Ämter komplett zu besetzen. Dieser findet am 29.November statt. Vakant sind noch 16 Sitze, drei davon in Geschäftsprüfungskommissionen (GPK), acht im Gemeinderat und fünf im Schulrat. Mehr als doppelt so viele Kandidierende stellen sich zur Wahl. Eine stille Wahl gibt es in keiner der Gemeinden.

Nachdem in Degersheim erst zu wenig Kandidierende für einen Sitz in der GPK angetreten sind, kämpfen nun gleich drei Personen um den vakanten Sitz. Neu treten an: Daniel Ammann (parteilos), Stefano Calore, (SVP) und Ueli Feiss (parteilos).

Thomas Duss, Thomas Wenk sowie Beat Ziegler treten erneut zur Wahl in den Schulrat an (von links). Bild: PD

In Flawil haben nur fünf Kandidierende das absolute Mehr für den Einzug in den Schulrat erreicht. Entsprechend blieb der letzte Sitz leer. Die drei Nichtgewählten treten nochmals an: Thomas Duss (SVP), Thomas Wenk (Grüne) sowie Beat Ziegler (FDP). Letzterer hatte im ersten Wahlgang das beste Resultat der nicht Gewählten erzielt. Zum absoluten Mehr fehlten ihm 106 Stimmen.

Auch für den verbleibenden Sitz in der GPK treten alle Kandidierenden, die sich im ersten Wahlgang zur Verfügung gestellt hatten, wieder an. Es sind dies: Richard Baumann (SVP), Gabriel Oender (parteilos) und Michael Scheiwiler (CVP). Das beste Wahlergebnis hatte im ersten Wahlgang der Parteilose Gabriel Oender erreicht.

Die beiden Nichtgewählten Jörg Straub (links) und Jens Renn kämpfen um den Einzug in den Gemeinderat. Bild: PD

Im Gemeinderat Niederbüren ist noch ein Sitz zu besetzen. Zwei gültige Wahlvorschläge sind laut Gemeinderatskanzlei eingegangen: Jörg Straub (FDP) und Jens Renn (parteilos). Beide traten bereits zum ersten Wahlgang an, erreichten jedoch das absolute Mehr der Stimmen nicht.

Johanna Burri ist immer noch am Sitz im Niederhelfenschwiler Gemeinderat interessiert. Bild: PD

Innert der Einreichefrist für den zweiten Wahlgang sind in Niederhelfenschwil überraschenderweise keine Wahlvorschläge eingegangen, obwohl die parteilose Johanne Burri zuvor ankündigte, nochmals anzutreten. Sie hatte aber die Eigenheit des St.Galler Wahlsystems nicht bedacht: Auch für den zweiten Wahlgang ist nochmals ein Wahlvorschlag mit der Unterschrift von 15 Stimm- und Wahlberechtigten einzureichen. Die Agronomin bestätigte dieser Zeitung ihr weiterhin bestehendes Interesse am Gemeinderatssitz. Der Wahlzettel bleibt allerdings leer und die Wahl steht allen wählbaren Personen offen.

Kampf ums Wiler Stadtpräsidium: Hans Mäder tritt gegen Dario Sulzer an. Bild: PD

In der Stadt Wil konnte weder das Stadtpräsidium noch die fünf Sitze des Stadtrats besetzt werden. Das neue Wahlsystem schreibt zudem vor, dass der Stadtpräsident auch als Stadtrat gewählt werden muss. Es kandidieren noch zwei Personen für das Präsidium: Hans Mäder (CVP), derzeitiger Gemeindepräsident von Eschlikon und Dario Sulzer (SP), bisheriger Stadtrat und Kantonsrat.

Für die vier Sitze im Wiler Stadtrat kandidieren fünf Personen: Jutta Röösli; Daniel Stutz; Andreas Breitenmoser; Jigme Shitsetsang sowie Ursula Egli (von oben links nach unten rechts). Bild: PD

Für den Stadtrat kandidieren zusätzlich zu den obengenannten: Daniel Meili (FDP, bisheriger Stadtrat und Stadtpräsident a.i.); Jutta Röösli (parteilos, bisher); Daniel Stutz (Grüne prowil, bisher); Andreas Breitenmoser (parteilos, neu); Ursula Egli (SVP, neu) sowie Jigme Shitsetsang, (FDP, neu).

Ebenfalls blieben im Wiler Schulrat zwei Sitze frei. Es kandidieren fünf Personen. Donata D’Augello-Iona (parteilos), Regula Huber (parteilos), Albertina Palushi-Bullakaj (SP), Daniel Schläpfer (Grüne prowil) sowie Nathanael Trüb (SVP).

Sie verpassten das absolute Mehr und treten nochmals an: Raffael Sarbach, Arber Wagner, Rebecca Wolgensinger, Fabienne Beer Jung und David Aebischer (von oben links nach unten rechts). Bild: PD

Von den vier Sitzen im Primarschulrat von Zuzwil konnten nur deren zwei besetzt werden. David Aebischer (EVP), Fabienne Beer Jung (parteilos), Raffael Sarbach (SP), Arber Wagner (CVP) und Rebecca Wolgensinger (SVP), verfehlten das absolute Mehr. Wobei Rebecca Wolgensinger mit 787 Stimmen das beste Resultat erreichte. 105 Stimmen fehlten ihr zum absoluten Mehr. Alle fünf nicht gewählten Kandidierenden treten nochmals an.