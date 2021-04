ÜBERSICHT Trotz Coronapandemie: Der Steuerfuss ist in keiner Gemeinde gestiegen Gute Neuigkeiten für die Steuerzahler der Wahlkreise Wil und Toggenburg: Nirgendwo musste der Steuerfuss im laufenden Jahr erhöht werden. In Jonschwil und Degersheim gab es gar eine Reduktion. Simon Dudle 13.04.2021, 05.00 Uhr

Das Ausfüllen der Steuererklärung hat auch schon mehr Kopfzerbrechen bereitet: Die Steuerfüsse wurden in der Region Wil-Toggenburg zuletzt deutlich reduziert. Bild: Britta Gut

Monika Scherrer, Gemeindepräsidentin Degersheim Bild: Benjamin Manser

Spätestens seit den kommunalen Abstimmungen von Sonntag ist klar: Die Steuerfüsse der 22 Gemeinden in den Wahlkreisen Wil und Toggenburg werden alle nicht erhöht. Die meisten Kommunen verzichten auf eine Anpassung. In Jonschwil und Degersheim hat das Volk einer Reduktion um zwei beziehungsweise drei Prozentpunkte zugestimmt. Das erfreut vor allem die Degersheimer, die seit Jahren den höchsten Steuerfuss im Wahlkreis Wil haben. Dieser konnte zuletzt aber schrittweise um neun Prozentpunkte auf neu 153 Prozent reduziert werden. Und es soll weitergehen. Gemeindepräsidentin Monika Scherrer sagt: «Wie sich die Folgen der Coronapandemie auf die Gemeindefinanzen auswirken wird, ist nicht absehbar. Fakt ist, dass als Folge der kantonalen Steuerreform bei den juristischen Personen Mindereinnahmen von rund einer Viertelmillion Franken erwartet werden. Trotzdem wird der Gemeinderat alles daran setzen, die 150-Prozent-Marke nächstes Jahr zu erreichen.»

Roland Hardegger, Gemeindepräsident Zuzwil Bild: PD

Am anderen Ende der Steuer-Rangliste befindet sich seit geraumer Zeit Zuzwil. Der Steuerfuss wurde für das laufende Jahr bei 82 Prozent belassen. Dies soll in den nächsten Jahren so bleiben, wie aus dem Finanzplan der Gemeinde hervorgeht. Auch kantonal gehört Zuzwil zu den steuergünstigsten Gemeinden. Geht da gar noch mehr und möchte Zuzwil zum kantonalen Steuerparadies à la Balgach und Mörschwil werden? «Das ist nicht die Absicht des Gemeinderates. Die Attraktivität einer Gemeinde ist nicht alleine vom Steuerfuss abhängig. Letztlich ist es das Ziel der Behörde, den Einwohnern sowie den Gewerbetreibenden möglichst attraktive und zeitgemässe Bedingungen zu schaffen und auf deren Bedürfnisse einzugehen», sagt Gemeindepräsident Roland Hardegger.

Warum Lichtensteig den Steuerfuss kaum gesenkt hat

Mathias Müller, Stadtpräsident Lichtensteig

Bild: PD

Und wie ist die Situation im Toggenburg? Für das laufende Jahr hat keine einzige Gemeinde eine Anpassung des Steuerfusses beantragt. Es bleibt also alles beim alten. Ob nun Wahlkreis Wil oder Toggenburg: In den letzten Jahren sind die Steuerfüsse in allen Gemeinden gegen unten angepasst worden (siehe unten). Jedoch unterschiedlich stark. Am deutlichsten war die Reduktion in den letzten zwei Jahrzehnten in Niederhelfenschwil, wo der Steuerfuss seit 2001 um 41 Prozentpunkte gesunken ist. «Nur» um 3 Prozentpunkte zurück ging er in der gleichen Zeitspanne in Lichtensteig. Stadtpräsident Mathias Müller sagt: «Lichtensteig war stark vom Strukturwandel betroffen. Mehrere grössere Betriebe besonders im Textilbereich haben geschlossen, Steuersitze wurden verlegt und Dienstleister zogen weg.» Und weiter:

Leider wurde in der Abwärtsspirale auch zu wenig in die Infrastruktur investiert.» Es sei auch in den nächsten vier bis sechs Jahren mit grossen Investitionen zu rechnen. Das Ziel sei, den Steuerfuss stabil zu halten.