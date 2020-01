Überraschung: Simon Thalmann tritt nicht mehr an als Gemeindepräsident Die politische Gemeinde Niederhelfenschwil muss sich auf die Suche nach einem neuen Gemeindeoberhaupt machen: Simon Thalmann hört Ende Jahr auf. Am 27. September finden die Gesamterneuerungswahlen statt. Hans Suter 24.01.2020, 10.32 Uhr

Will sich neuen Herausforderungen stellen: Der 61-jährige Simon Thalmann gibt das Gemeindepräsidium in Niederhelfenschwil Ende 2020 ab. PD

Die Überraschung ist gross: Simon Thalmann verzichtet bei den kommunalen Erneuerungswahlen vom 27. September auf eine erneute Kandidatur als Gemeindepräsident von Niederhelfenschwil. Dies gibt der 61-jährige FDP-Politiker in einem Communiqué bekannt.

Seit 2012 im Amt

Thalmann steht der Gemeinde Niederhelfenschwil seit Januar 2012 vor und wird seine heutige Funktion per 31. Dezember 2020 aufgeben. Mit der frühzeitigen Bekanntgabe seiner Absicht will Thalmann dafür sorgen, dass sich potenzielle Kandidatinnen und Kandidaten rechtzeitig Gedanken zu einer eigenen Kandidatur machen können. Zudem hätten so die Ortsparteien genügend Zeit, geeignete Persönlichkeiten zu suchen und den Nachfolgeprozess in die Wege zu leiten.

Neuen Herausforderungen stellen

Bis zum Amtswechsel Ende 2020 werde Simon Thalmann weiterhin mit gewohnt grossem Elan und mit Leidenschaft die laufenden Geschäfte und Projekte zusammen mit dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung weiterführen sowie die anstehenden Aufgaben anpacken. Wie es nach der Zeit als Gemeindepräsident für Simon Thalmann weitergehen wird, lässt er offen. Mit dem Verzicht auf eine erneute Kandidatur erneute Kandidatur setze er seinen ursprünglichen Plan um und wolle sich nochmals neuen Herausforderungen stellen.