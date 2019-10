Überraschung in Münchwilen: Gemeindepräsident Guido Grütter hat die Nase voll und tritt Ende Mai zurück

Guido Grütter präsidiert auch die Regio Wil, ein Verbund von 22 Thurgauer und St. Galler Gemeinden zwischen Aadorf und Uzwil. In ihrer Hauptaufgabe ist der Verein zuständig für die Erarbeitung und Umsetzung der Agglomerationsprogramme in der Region Wil. Auf Münchwiler Gemeindegebiet wird in den nächsten zehn Jahren mit «Wil West» das grösste wirtschaftliche Entwicklungsprojekt der Kantone Thurgau und St. Gallen realisiert. In der Regel wird die Regio Wil von einem Gemeindepräsidenten präsidiert. Ob Guido Grütter diese Aufgabe weiterhin wahrnehmen darf und will, ist noch zu klären.