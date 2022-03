Kantischülerin baut in Maugwil ein Gästezimmer im Tiny House

Übernachten mal anders Vom alten Hühnerstall zum gemütlichen Gästezimmer: Kantischülerin aus Maugwil baut für Maturaarbeit ein Tiny House Jana Sennhauser war schon als Kind fasziniert davon, Häuser für Playmobil-Figuren zu bauen. Nun hat sie einen alten Anhänger umgebaut und ihn mit selbst gebauten Möbeln eingerichtet. Natalie Milsom Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jana Sennhauser im Eingang ihres Tiny Houses. Bild: Natalie Milsom

Im Garten von Jana Sennhausers Zuhause in Maugwil steht ein alter Anhänger, der ein interessantes Inneres verbirgt. Die Maturandin hat ihn zu einem externen Gästezimmer ausgebaut. Und ihre Maturaarbeit über das Projekt geschrieben.

Nun steht Jana Sennhauser mitten im gemütlichen kleinen Raum und erklärt:

«Wir haben zu Hause schon länger nach einer Lösung gesucht, wie wir zusätzlichen Raum für Gäste schaffen könnten.»

Ihre Mutter hatte die Idee für ein Gästehaus im Garten, woraus nach und nach der Plan für ein mobiles Gästehäuschen entstanden sei.

Die 17-Jährige war von Anfang an begeistert von der Idee, denn Wohnen, Einrichten und Bauen hätten sie schon immer fasziniert, wie sie sagt. Stundenlang habe sie als Kind kleine Häuser für ihre Playmobil-Figuren konzipiert und diese dann aus Holz oder Karton gebaut. «Natürlich hat nicht immer alles so funktioniert, wie ich es haben wollte», sagt die Maugwilerin mit einem Lachen. «Doch das war nebensächlich.»

Ihr Vater fand den alten Anhänger

Für das Tiny-House-Projekt bestand die erste Herausforderung darin, einen geeigneten Anhänger zu finden. Ihr Vater kam eines Tages an einem leerstehenden Hühnerstall auf Rädern vorbei, der unbenutzt aussah. Spontan suchte er dessen Besitzer und dieser willigte gleich in einen Kauf ein.

Einem Gästezimmer habe der Hühnerstall damals in keinster Weise geglichen, sagt Jana Sennhauser. Zuerst musste sie alles bestehende Mobiliar rausreissen und den Innenraum reinigen. Anschliessend hat sie alles von aussen isoliert und den Boden neu abgedichtet.

So sah der Anhänger beim Kauf aus. Bild: PD

Zusammen mit ihrem Vater nahm sie die Innenwände in Angriff. Auch hier wurde alles isoliert und abgeklebt, bevor sie zusammen zwei Fenster einsetzten und die Wände verkleideten. Schliesslich vertäfelte das Vater-Tochter-Team die Decke und verlegte den Boden.

Anhand ihrer eigenen Pläne fertigte die Hobbyhandwerkerin, die an der Kanti als Schwerpunktfach Gestalten hat, verschiedene Möbel an, die so konzipiert waren, dass sie in- und untereinander passten. Als Erstes nahm sie den Bettrahmen aus Holz und Stahl in Angriff, der Platz für eine grosse und eine kleinere Matratze bietet. Zudem baute sie ein Regal, eine Garderobe, einen Tisch und drei kleine Hocker.

Das fertig ausgebaute Tiny House mit den selbst gemachten Möbeln. Bild: Natalie Milsom

Am Schluss wurde es etwas stressig

Lachend gibt Jana Sennhauser zu, dass es auch einige Schwierigkeiten gegeben habe. So habe sie die benötigte Zeit völlig unterschätzt. Weil die Maturaarbeit eine Deadline hatte, sei es gegen Ende ein ziemlicher Stress geworden. Und auch sonst sei nicht immer alles rund gelaufen. Arbeitsmaterialien oder Werkzeuge seien kaputtgegangen und mussten repariert werden, oder es gab Fehlschnitte bei der Isolation. «Aber diese konnten dann in anderen Bereichen wieder benutzt werden. Das war somit nicht wirklich schlimm, einfach etwas lästig.»

Allein hätte Jana Sennhauser das Projekt nie geschafft, wie sie sagt. «Besonders mein Vater hat mich sehr fest unterstützt, nicht nur bei der Planung, sondern auch bei der praktischen Arbeit. Er hatte immer wieder hilfreiche Tipps und hat nie die Nerven verloren, wenn ich etwas nicht verstanden habe.»

Von multifunktionalen Möbeln fasziniert

Laut der Maturandin haben Tiny Houses verschiedene Vorteile. Ein Grosser sei der geringe Ressourcenverbrauch, der ökologische Fussabdruck sei viel kleiner als bei einer anderen Wohnform.

Für die Maugwilerin geht die grösste Anziehung aber vom Design der Möbel aus. Um möglichst viel aus dem vorhandenen Platz herauszuholen, wird mit multifunktionalen Möbeln gearbeitet. Zum Beispiel Sitzbänke, die sowohl Sitzfläche als auch Stauraum bieten, oder Treppen, die gleichzeitig Stauraum schaffen. Tische, die normalerweise viel Platz einnehmen, können zusammengeklappt oder durch Arbeitsplatten ersetzt werden, die an den Wänden montiert sind und je nach Bedarf ein- und ausgeklappt werden können.

Hocker, Tisch und die Bank/Truhe passen unter das Bett. Bild: Natalie Milsom

Im neuen Gästezimmer der Sennhausers passt alles ineinander: Die Hocker können unter dem Tisch geschoben werden und dieser lässt sich wiederum unter das Bett schieben, wo auch eine Bank/Truhe Platz hat und weiterer Stauraum zur Verfügung steht.

Das Gästezimmer wird schon rege benutzt

Jana Sennhausers schaltet die Lampe an. Ihr Onkel ist Elektriker und mit ihm zusammen konnte sie zum Abschluss den Strom anschliessen, um etwas Helligkeit und gemütliche Stimmung in den Raum zu bringen. Auch einen Heizkörper haben sie angeschlossen, der Wärme verbreitet. Das Kabel, das den Strom vom Haus bringt, wurde vergraben, damit niemand darüber stolpert.

Kaum war das Gästezimmer fertig, standen die Feiertage vor der Tür, und es wurde gleich vom ersten Besuch eingeweiht. Dieser habe gut darin geschlafen und es gemütlich gefunden. Anschliessend hat auch Jana Sennhauser selbst ab und zu mit ihren Freundinnen darin übernachtet.

Stolz blättert die Maturandin durch ihre Dokumentation: «Das Ziel war es, aus einem baufälligen, alten Fahrzeuganhänger einen bewohnbaren Raum im eigenen Garten zu machen, indem die Fläche optimal genutzt wurde. Auch die Farb- und Lichtkonzeption waren mir sehr wichtig, und es ist mir gut gelungen, damit eine wohnliche und gemütliche Atmosphäre zu schaffen.» Wenn man sich im Raum umsieht, kann man bestätigen: Das Ziel wurde erfüllt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen