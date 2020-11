Überbauung LAndhaus Bevor sie für immer verschwinden: Eine Würdigung der Zeugen der Wiler Stadtentwicklung Mit der Überbauung auf dem Landhausareal heisst es, Zeugen der Wiler Stadtentwicklung zu verabschieden. Ein Blick in die Vergangenheit, als die Schienen gelegt wurden und das Gewerbe um den Bahnhof entstand. Adrian Zeller 26.11.2020, 17.00 Uhr

In den letzten Jahrzehnten wurde ein Teil der Landhaus-Immobilie von Kleingewerbe genutzt. Bild: PD

Am 28. September 1855 hallte um 12 Uhr mittags Kanonendonner über dem westlich Zipfel des Fürstenlandes. Er verkündete den Beginn ein neues Zeitalter für Wil: Der erste Eisbahnzug der «St.Gallisch-Appenzellischen Eisenbahngesellschaft» rollte versuchshalber Richtung Winterthur. Die Eisenbahn war zu jener Zeit das technische Symbol einer verheissungsvollen Zukunft.

In Frankreich, in Deutschland und Grossbritannien waren bereits Tausende von Kilometer Eisenbahngeleise verlegt worden, als die Schweiz erste zögerliche Schritte in die neue Verkehrsepoche machte. Der Föderalismus wirkte als Hemmschuh. In der Folge fürchtete man, die Eidgenossenschaft könnte von den entstehenden Verkehrsachsen in Europa umgangen werden und damit ins wirtschaftliche Hintertreffen geraten.

Private Eisenbahngesellschaften traten auf den Plan, die nach und nach Linien in verschiedene Himmelsrichtungen ab Wil bauten. Damit entwickelte sich die Stadt zu einem Verkehrsknotenpunkt. Erst 1898 wurden durch eine Volksabstimmung die SBB gegründet, die einen Grossteil der privaten Eisenbahnunternehmen und ihre Infrastruktur übernahmen.

Flair der weiten Welt im mittelalterlichen Wil

Es waren Jahrzehnte markanter Veränderung für die Äbtestadt, die Strassenkorrektion von 1833/34 hatte die Stadttore und die Befestigungsanlagen beseitigt und das vormals mittelalterliche Städtchen gegen aussen geöffnet; zwei Jahrzehnte später zog mit den Bahngeleisen das Flair der grossen weiten Welt in die Wil ein.

Die frisch angebrochene Epoche manifestierte sich auch in Immobilien, die um das Bahnarel in die Höhe wuchsen, etwa das Hotel Bahnhof Terminus, dem Vorgängerbau des heutigen Derby. In dessen Nachbarschaft entstand das markante Gebäude der Actienbrauerei Wyl. Auf ihren Werbeplakaten rückte sie die Eisenbahnlinie sowie die Dampfkraft in den Vordergrund. Sie sollten Modernität veranschaulichen. Heute steht an jener Stelle ein Grossverteiler.

Die neue Zeit veränderte auch das Strassenbild, die ehemalige Winterthurerstrasse wandelte sich zur Oberen Bahnhofstrasse. An der Landstrasse wichen die Wohnhäuser Geschäftsliegenschaften. Elektrische Strassenbeleuchtung wurde installiert.

Das Landhaus bot vielfältige Unterhaltungsanlässe. Bild: PD

Das «Landhaus» als Stätte der Unterhaltung

Die Gewerbetreibenden in Bahnhofsnähe fühlten sich benachteiligt, erfolgreich forderten sie eine Untere Bahnhofstrasse. An ihr hatte auch ein Gasthaus sein Domizil. Es startete im Oktober 1880 als «Restauration zum Landhaus» und profilierte sich bald als Stätte der Unterhaltung. Es traten unter anderem Musikclowns, Menschen mit medizinischen Kuriositäten, Theatergruppen, die Stadtmusik, Tanzmusikanten sowie Chöre auf.

Das ursprüngliche Gebäude wurde um 1900 um einen Saalanbau erweitert. Auf dem Höhepunkt seiner Geschäftsentwicklung enthielt es Hotelzimmer, zwei Gaststuben, eine Bar sowie ein Dancing.

Durch bauliche Erweiterungen entwickelte sich das Landhaus zu einem Gastronomiekomplex. Ansicht von 1930. Bild: PD

Insbesondere während der Fastnachtzeit zog das üppig dekorierte «Landhaus» viel Aufmerksamkeit auf sich und lockte Publikum auch von ausserhalb an. Die Hauptattraktion waren Shows mit leicht bekleideten Damen. Speziell mit dem Aufkommen der Emanzipationsbewegung in den 1970er-Jahren wuchs der Unmut. Frauen auf eine derart sexistische Weise öffentlich anzupreisen, sei mit der Menschenwürde nicht vereinbar, wurde kritisiert.

Brand zerstört das Landhaus

Am 26. Juni 1998 wurde am frühen Morgen ein Brand in der Liegenschaft gemeldet. Aus dem Dachstock loderten Flammen, wahrscheinlich war der Auslöser ein Defekt an einem Haushaltgerät. Das anfängliche Gerücht von Brandstiftung wurde von den Behörden bald dementiert.

Rund 100 Feuerwehrleute standen im Einsatz. Um sie nicht zu gefährden, wurde der Strom auf Bahngleis 1 abgeschaltet und die Züge mussten entsprechend umgeleitet werden.

Die Untere Bahnhofstrasse war nicht mehr passierbar. Da sich der Brand an einem Samstag ereignete, waren die Verkehrsbehinderungen besonders gravierend.

1998 verursachte ein Brand einen Schaden in Höhe von über drei Millionen Franken. Bild: PD

Der Steinbock – ein weiterer Zeitzeuge

Ein weiterer beredter Zeuge der Wiler Stadtenwicklung in nächster Nähe zum «Landhaus» ist die Liegenschaft «Steinbock», unmittelbar am Ilgenkreisel gelegen. Sie wurde 1891 ursprünglich als einstöckiges Gebäude errichtet. Als erster Gastronomiebetrieb in Wil wies sie ein beleuchtetes Wirtshausschild auf. Um die Gästefrequenz zu erhöhen, wurde bald zusätzliche eine Brückenwaage eingerichtet, in der Hoffnung, Wägen und Durstlöschen würde gerne kombiniert.

«Unterzeichneter empfiehlt dem gewerbetreibenden Publikum sowie den Herren Landwirthen auf gegenwärtige Obst- und Fruchtsaison seine neu erstellte, seine vom Staat sanktionierte und geprüfte Brückenwaage», warb Wirt Georg Benz in einem Inserat. In einer weiteren Annonce empfahl er sein Lokal für eine Abendunterhaltung.

Der Wirt des Restaurants Steinbock hoffte, mit einer Brückenwaage den Geschäftsgang anzukurbeln. Bild: PD

Da der Geschäftserfolg ausblieb, folgten Handänderungen. 1895 kam im rückwärtigen Teil des Areals ein niederes Fabrikgebäude hinzu und das Haupthaus wuchs um weitere Stockwerke.

Stickereien erträglicher als Gastwirtschaft

Die beiden Erker im Stil der damaligen Zeit verleihen dem Gebäude einen repräsentativen Eindruck und zeugen von einer florierenden Phase in der Wiler Wirtschaftsgeschichte. Die Fenster waren seinerzeit mit bleiverglasten Jungendstilmotiven verziert. Die Geländer der Balkone sind noch immer als Zeugen dieser Stilepoche erkennbar.

Die Balkongeländer im Jugendstil am Steinbock-Gebäude erinnern an wirtschaftlich florierende Zeiten in Wil. Bild: Adrian Zeller

Zwischen 1860 und 1914 wurden vor allem im West- und im Südquartier in zahlreichen Liegenschaften Textilien produziert, die Branche erlebte damals in der ganzen Ostschweiz goldene Zeiten. Das Steinbock-Fabrikgebäude diente dabei als Ferggerei, um die sich vor allem die Frau des Steinbock-Wirts Thomas Eisenring kümmerte.

Mit Ferggerei wird das Bindeglied zwischen Textilherstellung und -handel bezeichnet. Fergger verteilten die Rohstoffe und sammelten die fertiggestellten Produkte ein, die oft in Heimarbeit entstanden. Sie übernahmen oft auch die Entlöhnung der Arbeitskräfte.

Das Geschäft mit den Stickereien war im Steinbock-Areal weit einträglicher als der Gastwirtschaftsbetrieb. Dieser wurde 1903 eingestellt und die Räume als Büroräumlichkeiten des Textilbetriebs umgenutzt.

Der Zusatzbau hinter dem einstigen Restaurant Steinbock diente ursprünglich dem Stickereigewerbe. Bild: Adrian Zeller

Rasant wachsende Bevölkerungszahlen

Später zog dort eine Autogarage ein. Mittlerweile werden in diesen Räumen Pizzas zubereitet. Eisenring seinerseits eröffnete 1908 im Westquartier eine Stickereifabrik mit 120 Angestellten.

Wie grundlegend Wil sich damals veränderte, zeigen die Bevölkerungszahlen: Zu Beginn des Eisenbahnzeitalter lebten rund 1500 Personen in der Stadt, fünfzig Jahre später waren es über 5000. Als Reaktion auf diesen rasanten Bevölkerungszuwachs wurde 1905 Alleeschulhaus gebaut.