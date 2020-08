«Überarbeitung hat sich gelohnt»: Das Projekt zur Neugestaltung des Flawiler Marktplatzes ist bereit für die Abstimmung Markthalle, Kulturraum, Tiefgarage: Der Flawiler Marktplatz soll eine Frischzellenkur erhalten. Das Vorprojekt für die Neugestaltung des Marktplatzes war dem Gemeinderat jedoch zu teuer. Das Architektenteam musste über die Bücher. Das zweite Vorprojekt hat den Rat nun überzeugt. Im März 2021 kommt das Projekt vors Volk. 13.08.2020, 10.27 Uhr

Der Blick aus der Markthalle. Visualisierung: PD

(pd/tos) «Charakterlos»: Für den Flawiler Marktplatz, ein Parkplatz eigentlich, hat die Gemeinde wenig schmeichelhafte Worte übrig. Und eine Altlast ist dessen Neugestaltung auch: Schon vor 40 Jahren wurde ein entsprechender Projektwettbewerb durchgeführt.

Vor fünf Jahren fiel dann der Entscheid, die Neugestaltung endlich anzupacken. 2018 lautete das Ziel, im Herbst 2019 oder im Frühling 2020 den Baukredit zur Abstimmung zu bringen.

«Zu viel Speck» angesetzt

Anfang dieses Jahres kam es zu einem Rückschlag: Das Vorprojekt des Architektenteams für Markthalle, Kulturraum und Tiefgarage überstieg die Kostenvorstellung des Gemeinderates. Das Projekt habe «zu viel Speck» angesetzt und sei aus Sicht des Rates so «kaum mehrheitsfähig».

Grund für die Mehrkosten waren bautechnische Mehraufwände, die für den Bau der Tiefgarage nötig wären. Ausserdem hätten die Anforderungen an den Schallschutz sowie Massnahmen zur Verbesserung der Raumakustik das Projekt verteuert. Zahlen wurden damals keine genannt.

Der Marktplatz nach der Idee der Schmid Landschaftsarchitekten/Esch Sintzel Arichtekten Zürich, den Gewinnern des Studienauftrages. Visualisierung: PD

Einsparungen bei der Tiefgarage

Mittlerweile wurde das Vorprojekt aber angepasst – und der Gemeinderat ist zufrieden mit dem Resultat.

«Die Überarbeitung des Vorprojekts hat sich gelohnt. Die Gesamtkosten konnten deutlich gesenkt werden und erreichen nun das vom Gemeinderat geforderte Niveau.»

Die Gesamtkosten liegen nun bei 8,275 Millionen Franken. Die grössten Einsparungen hätten bei der Tiefgarage erzielt werden können, die nun wie der aktuelle Parkplatz 60 Plätze aufweist. Das Kulturhaus bietet rund 100 bis 150 Besucherinnen und Besuchern Platz. Es steht zusammen mit einem eleganten, offenen Dach für Markttätigkeiten aller Art zur Verfügung.

Keine Kultur im alten Feuerwehrdepot

Einen unerfreulichen Bescheid enthält die Mitteilung hingegen für die Mitglieder der IG Kulturhaus. Noch im Februar lancierten sie die Debatte um die Nutzung des alten Feuerwehrdepots als Kulturlokal neu. Jetzt erteilt ihnen der Rat eine Absage: Eine Zwischennutzung bedürfe umfangreicher Investitionen, der Rat habe das alte Feuerwehrdepot aber stets als Abbruchprojekt betrachtet. Er schreibt:

«Aus diesem Grund lehnt der Gemeinderat eine Mitfinanzierung von baulichen Massnahmen am alten Feuerwehrdepot ab.»

Man sei jedoch bereit, das Abbruchobjekt für kleinere Zwischennutzungen zur Verfügung zu stellen.

Das Dorfzentrum vor Hochwasser schützen

Parallel zur Neugestaltung des Marktplatzes läuft das Hochwasserschutzprojekt «Ausbau Dorf-/Tüfibach», mit welchem im Dorfzentrum die Hochwassergefahr gebannt werden soll. 2012 hat der Kanton St.Gallen die Gemeinde Flawil verpflichtet, ein Hochwasserschutzprojekt für den Tüfibach zu erstellen. In Zusammenarbeit mit dem Amt für Wasser und Energie des Kantons St.Gallen hat das Ingenieurbüro Gruner Wepf AG aus Degersheim ein Hochwasserschutzprojekt erarbeitet, das mittlerweile von den kantonalen Stellen vorgeprüft und begrüsst wurde.

Die Gesamtkosten des Projekts werden mit einer Kostengenauigkeit von plus/minus 10 Prozent auf 9,86 Millionen Franken geschätzt. Nach Abzug von Bundes-, Kantons- und Perimeterbeiträgen werden der Gemeinde Flawil voraussichtliche Nettokosten von 3,68 Millionen Franken verbleiben. Die beiden Projekte – Markplatz und Hochwasserschutz – sind aufeinander abgestimmt. Sie können jedoch unabhängig voneinander realisiert werden.

Nun sind die Flawilerinnen und Flawiler am Zug. Der Gemeinderat sieht die Urnenabstimmung über den Baukredit zur Neugestaltung des Marktplatzes am 7. März 2021 vor. Am gleichen Datum soll auch über das Hochwasserschutzprojekt «Ausbau Dorf-/Tüfibach» abgestimmt werden.