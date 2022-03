LÄNDERSPIEL Dieses Mal klar und deutlich: Die Schweizer U20-Nati gewinnt auch die zweite Partie im Wiler Bergholz Vier Tage nach dem 4:3-Erfolg gegen den FC Wil hat die zweitälteste Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaft am Montagnachmittag in der Äbtestadt erneut gesiegt. Die U20-Equipe spielte die gleichaltrige Auswahl Rumäniens regelrecht an die Wand und siegte mit 5:0. Lukas Tannò 28.03.2022, 20.22 Uhr

Gleich fünf Mal konnten sich die jungen Schweizer über einen Torerfolg freuen. Bild: Reto Martin

Dieses Länderspiel hätte für einen Schweizer Akteur eine spezielle Partie werden sollen. Nämlich für Marvin Keller, der als einziger Spieler des FC Wil für diesen Zusammenzug der U20-Nationalmannschaft aufgeboten worden war. Nachdem er beim Testspiel am vergangenen Donnerstag gegen seine Wiler nicht zum Einsatz gekommen war, hätte er gegen die Rumänen über 90 Minuten das Schweizer Tor im Stadion Bergholz hüten sollen.

Für die U21-Nati nachnominiert

Doch dazu kam es nicht. Da sich bei der Schweizer U21-Nationalmannschaft ein Torhüter verletzte, wurde Keller nachnominiert. Am Samstag fuhr er nach Lausanne zum Team und flog am Sonntag nach Holland. Dort kommt am Dienstag zum EM-Qualifikationsspiel zwischen dem Team von Ex-Wil-Spieler Mauro Lustrinelli und der niederländischen U21. Es ist im Rahmen der EM-Qualifikation das Top-Spiel Zweiter gegen Erster.

Ein Sinnbild: Silvan Wallner hängt den rumänischen Captain Alexi Pitu ab. Bild: Reto Martin

Auch ohne Keller kam es am Montagnachmittag im Wiler Bergholz zu einem kleinen Fussballfest. Es fand das erst zweite offizielles Länderspiel seit dem Stadionumbau vor rund neun Jahren statt. Die U20-Nati startete gegen Rumänien besser in die Partie. Schnell war klar, dass die Eidgenossen ihrem Gegner physisch und technisch überlegen sind. Der Xamaxien Franck Surdez liess die 750 Zuschauer - darunter viele Schüler - nach einer Viertelstunde zum ersten Mal jubeln.

Nun zurück zu den Klubs

Kurz vor der Pause stellte Daniel Dos Santos Correia auf 2:0 und nur eine Minute nach dem Wiederanpfiff sorgte der in der Pause eingewechselte Alvyn Sanches für das entscheidende 3:0. Spätestens nach diesem Treffer war die Gegenwehr der Rumänen gebrochen. Nach knapp einer Stunde war es Stürmer Bradley Fink, der seine gute Leistung mit einem Tor krönte. Sechs Minuten später stellte Théo Berdayes mit dem 5:0 bereits das Endergebnis her.

Bradley Fink, der bei Borussia Dortmund spielt, erzielte den schönsten Treffer des Tages. Bild: Reto Martin

Das deutliche Resultat widerspiegelte das Spielgeschehen, fand auch U20-Nationaltrainer Bruno Berner:

«In der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass das Gefälle bei Rumänien ansehnlich ist. Ich bin zufrieden mit dem Spiel meiner Mannschaft.»

Mit dem Freundschaftsspiel gegen die rumänische U20 beendete das Schweizer Team ein achttägiges Trainingscamp in der Region Wil. Nun gehen die Spieler zu ihren Klubs zurück, bevor am kommenden Wochenende der Meisterschaftsbetrieb weitergeführt wird. Mal sehen, ob beim Spiel zwischen Wil und Aarau am Freitagabend schon wieder Marvin Keller zwischen den Pfosten steht.

