U20 des FC Wil gibt nach Unentschieden gegen Calcio Kreuzlingen die Tabellenführung ab Im Heimspiel gegen Calcio Kreuzlingen kommt die zweite Mannschaft des FC Wil zu Hause nicht über ein 2:2 hinaus. Damit sind die jungen Wiler nach wie vor ungeschlagen und liegen auf Rang drei in der 2. Liga interregional. Hans-Caspar Kellenberger 13.09.2020, 11.54 Uhr

Luan Abazi (in Weiss) erzielte beide Treffer für die U20 des FC Wil. Bild: Tim Frei (Wil, 12. September 2020)

Die Überraschung ist den jungen Wilern bisher gelungen. Bis vor dem Heimspiel im Bergholz gegen Calcio Kreuzlingen waren sie gar Tabellenführer in der 2.Liga interregional. Nur im Startspiel gegen Bazenheid liess das Team Punkte liegen.

Dies hat sich nun geändert: Bereits im Vorfeld der gestrigen Partie sagte Wil-Trainer Fabinho, dass man die drei Punkte wolle. Die jungen Wiler gingen ohne Absenzen oder Verletzungssorgen in die Partie, sodass der Coach aus dem Vollen schöpfen konnte. Am Ende war die Enttäuschung spürbar, dass man im vierten Meisterschaftsspiel zwei Punkte liegengelassen hatte.

Starke Reaktion auf den Ausgleich gezeigt

Dabei begann die Partie zunächst vielversprechend aus Wiler Sicht. Bereits in der elften Minute gingen sie durch Stürmer Luan Abazi in Führung. In dieser Phase gelang dem Heimteam viel, es hatte viel Ballbesitz, spielte sicher in der Verteidigung. Dazu Trainer Fabinho :

«Wir haben den Ball laufen gelassen, schnell gespielt und die Chancen ausgenutzt.»

Ein Fehler ergab nach 37 Minuten den unerwarteten 1:1-Ausgleichstreffer. Davon liessen sich die jungen Wiler in der Folge aber nicht beeindrucken. Nur fünf Minuten nach dem Ausgleich fiel das 2:1 für das Heimteam, erneut durch Abazi. «Das war unser Moment, wir haben in der ersten Halbzeit viel Tempo ins Spiel gebracht und stark kombiniert. Leider haben wir die Führung nicht ausgebaut», sagte Fabinho nach Spielschluss.

«Haben uns in der zweiten Halbzeit zurückgezogen»

Im zweiten Durchgang kam das Heimteam je länger je mehr unter Druck. Mit langen, hohen Bällen rannten die Gäste aus Kreuzlingen immer wieder gefährlich im Wiler Strafraum an. Ein Kopfball durch Mittelstürmer Giovanni Pentrelli in der 83. Minute führte am Ende dann auch zum 2:2-Endergebnis. Fabinho sagte: «Wir haben in der zweiten Halbzeit nicht mehr kombiniert, haben uns zurückgezogen. Das erneute Ausgleichstor darf so eigentlich nicht passieren. Am Ende muss man leider sagen, dass wir zwei Punkte liegen gelassen haben.»

Der Trainer nimmt aber auch Positives mit: «Die Laufbereitschaft und die Art, wie wir in der ersten Halbzeit nach hinten verteidigt und nach vorne kombiniert haben, müssen wir mitnehmen». Trotz des späten Ausgleichs gegen Kreuzlingen scheint bei den Wilern vieles positiv zu sein. Nach dem Unentschieden stehen sie neu auf dem dritten Platz und sind dazu nach wie vor ungeschlagen.

FC Wil U20 – Calcio Kreuzlingen 2:2 (2:1) Bergholz – Sr. Hediger.

Tore: 11. Abazi 1:0. 37. Latifi 1:1. 42. Abazi 2:1. 82. Pentrelli 2:2. Wil: Klein; Franscini, Miranda, Selishta, Asani; Krunic (72. Giorgio), Marovci, Sadiku; Wirth (84. Coric), Abazi, A. Selimi (64. Fetaj). Bemerkungen: Verwarnungen: 19. A. Selimi (Wil). 32. Latifi (Calcio Kreuzlingen) 78. Franscini (Wil). 93. Abazi (Wil). Wil ohne Tahiri (nicht im Aufgebot) und Mettler (im Aufgebot für die erste Mannschaft des FC Wil).