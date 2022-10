Das Flawiler Startup Soflow erhält 1,3 Millionen Franken

TV-Sendung «Soflow, so good»: Das Start-up aus Flawil erhält von zwei Löwinnen und einem Löwen 1,3 Millionen Franken Das Unternehmen Soflow stellte seine Beförderungsmittel für die Mikromobilität in der TV-Sendung «Die Höhle der Löwen Schweiz» vor. Der abgeschlossene Deal bedeutet einen neuen Sendungsrekord. Noémi Sutter 04.10.2022, 23.00 Uhr

Roland Brack probiert den Mover von Soflow aus. Bild: PD

Am Dienstagabend strahlte 3+ die vierte Staffel von «Die Höhle der Löwen» aus. Mit dabei war das Flawiler Unternehmen Soflow mit seinen Beförderungsmitteln für die Mikromobilität. Gegründet wurde die Firma von drei jungen Männern im Jahr 2015. Sie entwickeln und vertreiben E-Scooter, E-Skateboards und Ähnliches. Tätig seien sie nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Amerika, China, Holland und Deutschland, sagte Manuel Hug, Mitgründer und Geschäftsführer der Firma, in der Sendung. «In diesem Jahr werden wir einen Umsatz von 31 Millionen Franken machen.»

Mit dem Spruch «Soflow, so good» traten die Mitgründer Manuel Hug und Martin Neuckel in das TV-Studio. Die beiden stellten ihr Start-up vor. Der dritte Firmeninhaber sei aus geografischen Gründen verhindert, sagte Hug. «Zi Fong Giang, der auch mein Sandkastenkollege war, ist momentan in China.» Er führe seit Tag 1 das Büro von Soflow in China.

Für den Export in weitere Länder und die Erschliessung von weiteren Märkten benötigt Soflow ein Investment. Zudem möchten sie sich weiter entwickeln und neue Produkte erstellen. Die beiden Mitgründer haben in der Sendung ein klares Ziel:

«Wir hätten gerne 1,3 Millionen Franken für 4,3 Prozent an unserem Unternehmen.»

Ein erster Löwe sprang schon früh ab

Nach der Vorstellung ihrer Firma stellten die Löwinnen und Löwen kritische Fragen. Der Löwe Lukas Speiser fragte: «Wie konntet ihr Soflow bis anhin finanzieren?» Der Mitgründer Martin Neuckel antwortete darauf: «Wir arbeiten mit Partnern in der Projektfinanzierung zusammen. Bei der Bestellung eines Kunden wird die Lieferkette durchfinanziert.» Ein anderer fragte, wie sich der Umsatz in den Ländern verteile. Die Gründer erklärten, dass der Hauptmarkt mit 70 Prozent in Deutschland sei und 30 Prozent in der Schweiz.

Der Löwe Jürg Schwarzenbach war der Erste, der vom Angebot absprang. Es beeindrucke ihn zwar sehr, dass eine Schweizer Firma innerhalb von sieben Jahren solch eine Leistung erbringen konnte. Sie seien jedoch ein wenig zu spät. Wären sie vor drei Jahren gekommen, hätte ihn ein Investment sehr interessiert. Zum heutigen Zeitpunkt seien sie zu weit weg für ihn. «Darum bin ich raus», sagte Schwarzenbach.

Bettina Hein, Roland Brack und Anja Graf gehen den Deal mit Soflow ein (v. l.). Bild: PD

Die anderen Investorinnen und Investoren zogen sich zurück für eine Beratung. Zwei Löwinnen und ein Löwe wollen dem Start-up schliesslich ein Angebot machen: «Wir drei bieten 1,3 Millionen für 7,5 Prozent», sagte Anja Graf. Hug und Neuckel dankten für das Angebot und berieten sich. Informiert werden musste auch Zi Fong Giang in China. Am Telefon sagte er: «Bietet 6 Prozent an.» Das Gegenangebot passte den Investoren noch nicht ganz, sie einigten sich auf 6,6 Prozent. Manuel Hug antwortete lächelnd:

«Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit, wir nehmen das Angebot sehr gerne an.»

Der Deal von Bettina Hein, Roland Brack und Anja Graf mit 1,3 Millionen Franken für 6,6 Prozent Firmenanteil war die bisherige Rekordinvestition bei «Die Höhle der Löwen Schweiz», wie in einer Medienmitteilung von 3+ zu lesen ist.