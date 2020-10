Trouvaillen bereichern das Ortsbild: Sonderausstellung in Oberuzwil zeigt renovierte historische Gebäude und deren Geschichte Im Mittelpunkt der neuen Sonderausstellung im Ortsmuseum Oberuzwil stehen die Renovation von historischen Gebäuden im Dorf. Anekdoten zu den Gebäuden gibt es reichlich. So wurden etwa Ungehorsame im Armenhaus bis zu vier Tagen eingesperrt. Philipp Stutz 14.10.2020, 14.01 Uhr

Die Liegenschaft Eugster an der Ghürststrasse wurde stetig umgebaut. Dabei kam die Strickbaukonstruktion zum Vorschein. Bild: PD

Während der Oberuzwiler Künstler Walter Järmann seine Werke zeigt, präsentiert das Team des Ortsmuseums am nächsten Sonntag, 18. Oktober, Bilder und Gegenstände von Liegenschaften in der Gemeinde, deren Renovation gelungen ist. Oberuzwil verfüge über zahlreiche schützenswerte Objekte, berichtete einst Kunsthistoriker Jost Kirchgraber. Die Umgestaltung des Dorfs nimmt jedoch weiter seinen Verlauf, aktuell an der Neugasse und Flawilerstrasse. Was nicht immer im Sinne eines intakten Ortsbildes und mit Rücksicht auf die bestehende Bausubstanz geschieht.

Das Team des Ortsmuseums hat deshalb durch Recherchen Wissenswertes zu einzelnen Gebäuden, welche bereits 1977 als schützenswert definiert wurden, in Erfahrung bringen können und daraus die neue Sonderausstellung gestaltet.

Dorfbild-Charakter soll Bestand haben

«Das Dorfbild hat Charakter, der Bestand haben soll», betont Johannes Gunzenreiner, Mitglied des Museumsteams. Dazu zählt die Liegenschaft von Esther und Josef Eugster an der Ghürststrasse, die fachgerecht und denkmalgeschützt renoviert werden konnte. In der neuen Ausstellung werden ausserdem die Liegenschaft der Familie Schillig an der Flawilerstrasse, das Haus am Buchholdernweg 1 und 2 sowie das Wohnheim Bisacht präsentiert. Ueli Gubler erklärt:

«Wir haben vier Liegenschaften ausgewählt, von denen drei unter Schutz stehen.»

Das Haus Eugster, vor der Erneuerung baufällig, wurde innerhalb von nicht weniger als 24 Jahren stetig umgebaut. Dabei kam die Strickbaukonstruktion zum Vorschein. Sie prägt das Gebäude sowohl an den Aussen- als auch an den Innenwänden. Während der Erneuerung kamen Gegenstände zum Vorschein, deren Verwendungszweck nur nach längerem Überlegen geklärt werden konnte. Einige von ihnen sind in einer Vitrine im Ortsmuseum zu betrachten. Sowohl der Innenausbau als auch das Äussere zeigen sich nach der Renovation von ihrer schönsten Seite. Die Fenster mit ihren Zugläden und Umrahmungen sowie den Malereien verleihen dem Haus etwas Würdiges, Vornehmes.

Das Team des Ortsmuseums Oberuzwil (von links): Roland Schluchter, Hans Peter Hug, Ueli Gubler und Johannes Gunzenreiner. Bild: Philipp Stutz

Einsperrung bei Wasser und Brot

Das Wohnheim im Bisacht, 1819 als evangelisch-reformiertes Waisen- und Armenhaus gegründet, wurde 1922 erstmals saniert. Aufgrund der geringen Zahl an Bewohnern beantragte der Gemeinderat 1984, den Heimbetrieb aufzuheben. Ein Vorhaben, das bei der Bürgerschaft keine Gnade fand. Und so wurde das markante Gebäude hoch über Oberuzwil erneuert. Das über 300-jährige Toggenburgerhaus steht unter Heimatschutz. Seit der Teilrenovation 1995 verfügt es über heimelige, helle Räume und bietet 19 Bewohnern Platz.

Wie streng, ja erbärmlich das Dasein im ehemaligen Armenhaus für Bewohner war, die sich nicht an die Regeln hielten, dokumentiert ein Holzklotz. Er stammt aus dem Jahr 1853. Die Beschreibung dazu: «Armengenössige, die sich dem Bettel oder einer herumschweifenden Lebensart ergeben, ist der Gemeinderat befugt, nach fruchtloser Ermahnung mit ein- bis viertägiger Einsperrung bei Wasser und Brot oder Anlegen eines Klotzes zu bestrafen.»

Das schmucke Haus an der Flawilerstrasse 13 wird heute von der Familie Schillig bewohnt und dürfte 1791 erbaut worden sein. Das Gebäude wurde liebevoll renoviert. Die auffallenden Rundungen des Hausdachs erinnern an den Stil von Baumeister Grubenmann. Im Dachinnern fällt auf, dass es keinen Firstbalken gibt. Die Dachsparren lehnen einfach aneinander. Im Giebel des Hauses findet sich der Sinnspruch: «Mitt Gottesgnad ein gesunder Leib. Ein saubers Bett, ein schönes Weib. Täglich Brot und guten Wein, was kann auf Erden bessers sein.»

Monumentales Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert

Ein monumentales Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert findet sich am Buchholdernweg 1 und 2. «Die Haushälfte mit den vorbildlichen Fenstern ist auch innen erstklassig restauriert, und dies unter Wahrung der Substanz», heisst es im Gebäudeinventar der Gemeinde Oberuzwil. «Weitere schützenswerte Objekte in der Gemeinde gilt es, für die nächsten Jahrzehnte zu erhalten», sagt Johannes Gunzenreiner. Die aktuelle Ausstellung möchte Besucherinnen und Besucher für dieses Anliegen sensibilisieren. «Wenn wir Oberuzwil als dörfliche Gemeinschaft weiterführen wollen, gehören solche Trouvaillen dazu.»

Das Ortsmuseum an der Wilerstrasse ist am Sonntag, 18. Oktober, von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Es gilt ein Schutzkonzept. Wenn möglich Maske selber mitbringen.