Weihnachtsmärkte laden zum Bummeln ein

Wil/Toggenburg Mit oder ohne 3G-Nachweis: Wo Weihnachtsmärkte zum Bummeln einladen Trotz einiger Absagen besteht dieses Jahr wieder verbreitet die Möglichkeit, sich an Weihnachtsmärkten auf die besinnliche Zeit einzustimmen. Der Überblick zeigt, wo und wann diese stattfinden. Felicitas Markoff Jetzt kommentieren 27.10.2021, 05.00 Uhr

Der letzte Weihnachtsmarkt in Wil wurde zahlreich besucht. Bild: PD

Nachdem im vergangenen Jahr sämtliche Weihnachtsmärkte abgesagt werden mussten, finden sie in diesem Jahr an zahlreichen Orten wieder statt. Festlich geschmückte Stände, gemütliches Beisammensein und feines Raclette sind bald wieder möglich. Auch der Samichlaus wird bei einigen Weihnachtsmärkten vorbeischauen.

Kein Zertifikat für Wiler Weihnachtsmarkt

In der Wiler Altstadt findet der Weihnachtsmarkt dieses Jahr gleich an drei Tagen statt. Vom 3. bis 5. Dezember kann die Bevölkerung den Weihnachtsmarkt endlich wieder geniessen, nachdem er letztes Jahr wegen Corona abgesagt wurde.

Eine grosse beleuchtete Tanne wird für diesen Anlass auf dem Hofplatz geschmückt. Allerdings ist der Wiler Weihnachtsmarkt etwas kleiner als üblich: Statt 80 warten lediglich 50 Weihnachtshäuschen auf die Besucherinnen und Besucher. «Zudem wird der Weihnachtsmarkt ohne Zertifikatspflicht durchgeführt», sagt Stefan Sieber, Leiter Gewerbe und Markt. Aufgrund der Coronamassnahmen wird jedoch auf eine Festwirtschaft mit Sitzangelegenheiten verzichtet. Die Foodstände werden ausschliesslich als Take-away-Stände betrieben.

Der Wiler Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr bereits zum 20. Mal durchgeführt. Der traditionelle Samichlaus mit Schmutzli und Esel dürfen nicht fehlen. Sie verteilen Nüsse, Schoggi und Mandarinen an die Bevölkerung. «In der Altstadt wird an diesen Tagen ein Rundlauf signalisiert, damit die Abstände eingehalten werden können», sagt Sieber.

Primarschulen spenden Geld an Stiftung

Obwohl die Gemeinde Zuzwil keinen Klausmarkt veranstaltet, führt die Primarschule am 25. November bereits zum zweiten Mal einen Weihnachtsmarkt mit 14 Marktständen durch. «Alle Kinder und Lehrer der Primarschule Zuzwil und Züberwangen sowie der fünf Kindergärten sind involviert», sagt die Lehrerin Anya Malagón. Aufgrund der Coronapandemie haben die Verantwortlichen beschlossen, keine Verpflegung anzubieten. Pandemiebedingt findet der Weihnachtsmarkt nicht drinnen, sondern draussen vor dem Schulhaus in Züberwangen statt. Die Primarschulen Zuzwil und Züberwangen spenden den Gesamterlös des Weihnachtsmarktes übrigens an das Kinderdorf Pestalozzi in Trogen. «Nach dem Motto: Kinder helfen Kindern», sagt Malagón.

In Uzwil ist ein Weihnachtsmarkt geplant. Ob er stattfindet, ist allerdings noch offen. Das Ortsmuseum Flawil will am Samstag, 27. November den alljährlichen Weihnachtsmarkt im Lindengut durchführen. Gemäss der Webseite des Ortsmuseums gilt am Weihnachtsmarkt die 3G-Regel. Auch Schwarzenbach bietet einen Weihnachtsmarkt an. Dieser ist auf den 19. und 20. November datiert.

In Oberuzwil, Oberbüren, Niederbüren und Niederhelfenschwil finden keine vorweihnachtlichen Marktanlässe statt.

Wer das Raclette-Stübli in Wattwil besuchen möchte, muss sich an die 3G Pflicht halten. Bild: Sascha Erni

Im Raclette-Stübli gilt die 3G-Pflicht

Auch in Wattwil kommt demnächst weihnachtliche Stimmung auf: Zwischen dem 17. und 19. Dezember findet das Rock X-Mas statt. «Die Planung des Events steht auch unter Corona-Einfluss», sagt Marc Bohnenblust, von der Gemeinde Wattwil. Die Abklärungen mit der kantonalen Gesundheitsdirektion hätten ergeben, dass das geplante Openair-Konzert sowie der Weihnachtsmarkt ohne eine Zertifikatspflicht durchgeführt werden könnten. Hingegen sei für den Besuch des Raclette-Stüblis eine 3G-Pflicht sowie für allfällige weitere Festzelte ein Zertifikat erforderlich. «Weitere Auflagen sind im Rahmen der Veranstaltungsbewilligung der Gemeinde möglich», sagt Bohnenblust.

The Rockin' Rudolphs werden in diesem Jahr auf der Bühne des Wattwiler Weihnachtsmarkts zu sehen sein. Bild: PD

Premiere feiert die Rock-X-Mas-Revue mit Voice-of-Switzerland-Sieger Remo Forrer, Finalistin Lorena Beadini sowie dem Crescendo Chor. Dazu gehört auch ein eigener für den Anlass komponierter Rock-X-Mas-Song.

Die Revue wird am 18. und 19. Dezember um 17 Uhr durchgeführt. Zu den Highlights am Freitag zählen die jazzigen Alphornklänge des Quartetts von Michel von Niederhäusern und die Swingin'-Christmas Show mit dem Sextett des Wahl-Winterthurer Pianisten und Sängers Raphael Jost. Am Samstag sind weitere Auftritte der Bollocks sowie der Rockabilly-Formation The Rockin' Rudolphs einen Abstecher nach Wattwil wert. Das Finale des Rock-X-Mas-Voice-Contests findet am Samstagnachmittag von 13.30 bis 15 Uhr statt. «Es haben sich dafür elf Sängerinnen und drei Sänger beworben», sagt Bohnenblust.

So festlich sah der Klaus- und Weihnachtsmarkt 2019 in Lichtensteig aus. Bild: Sascha Erni

Der Klausmarkt in Lichtensteig findet am 4. bis 5. Dezember in Lichtensteig statt. «Wegen der Coronapandemie gibt es in diesem Jahr jedoch nur Marktstände, sagt Claudia Herzog, von der Gemeinde Lichtensteig. Der Weihnachtsmarkt führt deshalb auch keinen Koffermarkt in der Kalberhalle durch.

«In Oberhelfenschwil findet der Weihnachtsmarkt am Samstag, den 27. November draussen auf dem Pausenplatz vor der Primarschule statt», sagt Gerda Oswald von der Gemeinde Oberhelfenschwil. Da die Verantwortlichen nicht mit 1000 Personen rechnen, wird es keine Zertifikats- und Maskenpflicht geben.

Diese Weihnachtsmärkte wurden abgesagt

«Der ‹Adventszauber› in Ebnat-Kappel war für den 27. November vorgesehen. Nun wurde er abgesagt», sagt Jasmin Meier von der Gemeinde Ebnat-Kappel. Obwohl der Adventszauber entfällt, werde in einem kleineren Rahmen ein Ersatz geplant. In der Gemeinde Nesslau findet jeweils ein Adventsmarkt statt, der von der IG Adventsmarktkommission organisiert wird. «Dieser ist jedoch bereits im Mai abgesagt worden», sagt Doris Gmür-Hinterberger von der Gemeinde Nesslau.

Ob der Klausmarkt in diesem Jahr am Sonntag den 21. November in Mosnang stattfindet, kann von den Verantwortlichen noch nicht definitiv bestätigt werden. Obwohl die Vorbereitungen laufen, hängt die Durchführung von der aktuellen Situation ab, teilen die Verantwortlichen auf Anfrage mit. Nach langem Hin und Her findet der Weihnachtsmarkt in Degersheim am 19. und 20. November doch noch statt.

Auch der Samichlaus schaut beim Rickenbacher Weihnachtsmarkt vorbei. Bild: Picasa

Fondue und Glühwein in Rickenbach und Tobel

Und so schaut es im Hinterthurgau aus: In Rickenbach findet der Weihnachtsmarkt am Samstag den 27. November statt. Einen Marktbetrieb gibt es zwischen 14 Uhr und 20 Uhr. Auch in der Gemeinde Tobel-Tägerschen wird in diesem Jahr den Weihnachtsmarkt Tobel am 20. bis 21. November durchgeführt. Wobei der Samichlaus an beiden Tagen anwesend sein wird. Wer gerne Fondue isst, kann sich über ein Fonduestübli freuen. Passend dazu wird Glühwein angeboten. Wer Lust hat, Kerzen zu ziehen oder sich für Kunsthandwerk interessiert, ist hier ebenfalls am richtigen Ort.

In Münchwilen, Sirnach, Fischingen, Bichelsee-Balterswil, Eschlikon, Braunau, Bettwiesen und Wuppenau wird auf die Durchführung von Weihnachtsmärkten verzichtet.