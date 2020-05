Interview Trotz Corona hatte Daniel Baumgartner als höchster St.Galler viel zu tun: «Die Einladungen füllen zwei Bundesordner» Der Flawiler SP-Politiker Daniel Baumgartner schwärmt über sein Amtsjahr als Präsident des Kantonsrats. Im Interview spricht er über die Herausforderungen des Lockdown und was er in seiner politikfreien Zeit nun vermehrt machen wird. Andrea Häusler 29.05.2020, 05.00 Uhr

Ein Jahr war Daniel Baumgartner Herr über die Kantonsratsglocke. Nun endet sein Präsidialjahr. Regina Kühne

Wenn am Montag die Juni-Session des Kantonsrats eröffnet wird, ist das gleichzeitig das Ende der Präsidialzeit von Daniel Baumgartner. Der Flawiler SP-Kantonsrat gibt das Amt des höchsten St.Gallers ab. Das Zepter beziehungsweise die Kantonsratsglocke bleibt aber in der Region: Vorgeschlagen ist Bruno Cozzio (CVP, Uzwil). Die Wahl findet am Montag statt. Baumgartner tritt dann wieder ins Plenum zurück.

Ihre Zeit als Präsident des Kantonsrats endet. Verspüren Sie Erleichterung oder Bedauern?

Daniel Baumgartner: Die Präsidentin oder der Präsident des Kantonsrates hat eigentlich zwei grosse Aufgabenkreise: die Verhandlungen des Kantonsrates und des Präsidiums leiten sowie den Kanton St.Gallen gegen aussen vertreten. Beide Aufgabenbereiche habe ich gerne wahrgenommen. Mit Freude habe ich dieses Amt ausgeübt. Beim Antritt war mir bewusst, dieses Präsidialjahr ist auf ein Jahr beschränkt. Das «Ablaufdatum» war also bekannt. Durch die ausserordentliche Situation der Coronakrise hatte ich auch gar keine Möglichkeit, «amtsmüde» zu werden.

Die letzten drei Monate waren in der ausserordentlichen Lage für alle eine ganz besondere Herausforderung.

Was nehmen Sie aus dem Jahr mit?

Interessant und spannend waren die vielfältigen Begegnungen mit Menschen. Sie treten in verschiedensten Funktionen auf und vertreten Organisationen, die ich bis jetzt oft nur aus den Medien kannte. Diese Palette ist so vielfältig wie unsere Gesellschaft: Bildung, Sport, Kultur, Religion, Armee, Industrie, Gewerbe, Freizeit, Gesellschaft, Politik. Ich habe in diesem Jahr auch die Vertreterinnen und Vertreter aus anderen Kantonen, benachbarten Bundesländern und aus dem Fürstentum Liechtenstein kennen gelernt, welche ähnliche oder gleiche Funktionen ausübten. Mir wurde im Verlauf dieses Jahres auch bewusst, wie vielfältig sich unser Kanton präsentiert, wie sich die Menschen in verschiedenen Vereinen und Organisationen für die Öffentlichkeit und das Allgemeinwohl engagieren. Ich habe alle Einladungen beiseitegelegt, sie füllen zwei Bundesordner.

Gab es bleibende Erlebnisse ausserhalb der Pfalz?

Die verschiedensten Anlässe, zum Beispiel der Empfang und die Wahlfeier in Flawil mit der Bevölkerung und allen Gästen. Oder die Fête des Vignerons 2019, die Olma, verschiedene sportliche Anlässe, kulturelle Veranstaltungen, Diplomierungen, Ausstellungen, Besuche von anderen Parlamenten und Gästen in St.Gallen. Bundesrat Alain Berset durfte ich persönlich kennen lernen, mit Bundesrätin Karin Keller-Sutter den Empfang in Jonschwil feiern, am gleichen Tisch mit Bischof Markus eine Sitzung abhalten. Diese Liste ist sehr lang.

Gab es besonders denkwürdige Anlässe?

Es gibt sicher Veranstaltungen, die zum Nachdenken Anlass gegeben haben. So zum Beispiel der Gedenkanlass für Betroffene fürsorgerischer Zwangsmassnahmen in der Lokremise St.Gallen. Da war es für mich sehr wichtig, mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihnen zuzuhören, wie und was sie über ihr Lebensschicksal berichten.

Wie gut haben Ihre Vorstellungen vom Amt und dessen Herausforderung mit der Realität übereingestimmt?

Ich habe den Aufwand richtig eingeschätzt, mich auch dementsprechend vorbereitet und darauf eingestellt. Das zeitliche Management betrifft beispielsweise nicht nur den Besuch eines Anlasses. Die Organisatorinnen und Organisatoren erwarten auch eine Begrüssungs- und Grussbotschaft. Alle Reden habe ich selber geschrieben und dabei versucht, einen Bezug zu den Personen und zu der Veranstaltung herzustellen. Das Publikum war sehr unterschiedlich: Bildungsinstitutionen, Offiziersgesellschaften, Konvente von Lehrpersonen, Gewerbeausstellungen, Vereine mit lokalen Öffentlichkeitsarbeiten und so weiter. Mit Freude und Genugtuung stelle ich fest, dass diese verschiedensten Kontaktnahmen sehr geschätzt wurden.

Gab es Momente, in denen es Ihnen schwerfiel, neutral zu bleiben?

Schon vor dem Amtsantritt war mir klar, eine Präsidentin oder ein Präsident des Kantonsrates verhält sich gegenüber allen Bewohnerinnen und Bewohnern des Kantons neutral. Dies unabhängig von der politischen Gesinnung, der Konfession, der Nationalität oder des gesellschaftlichen Status. Das hat gut funktioniert.

Eine spezielle Herausforderung für das Präsidium des Kantonsrats ist die Coronakrise. Wie sind Sie mit der Verantwortung umgegangen?

Der Lockdown vom 16. März hat alles verändert. Der gesamte Parlamentsbetrieb ruhte. Wir im Präsidium haben wöchentlich eine Videokonferenz durchgeführt, um auch auf die ausserordentliche Lage zu reagieren. Das Präsidium musste festlegen, welche Geschäfte prioritären Charakter haben und welche Geschäfte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden können. Dies auch im Bewusstsein, dass es einen «Stau» von Geschäften geben wird. Es ist richtig und wichtig, dass sich der Kantonsrat gegenüber der Bevölkerung, von der in den vergangenen Wochen sehr viel abverlangt wurde, solidarisch zeigt und sich in seinem Verhalten vorbildlich verhält, indem er sich konsequent an die Regeln hält, die für alle gelten.

Olma statt Pfalz. Wie haben Sie den Domizilwechsel erlebt?

Die Durchführung auf dem Olma-Areal war für alle eine völlig neue Erfahrung. Die Organisation der Session innert kurzer Zeit war mit zahlreichen Herausforderungen verbunden. Die Parlamentsdienste, die Staatskanzlei und die Olma-Messen haben bei der Durchführung der Sessionen «extra muros» eine sehr grosse und ausgezeichnete Arbeit geleistet. Bei meinen Worten zur Eröffnung der sogenannten Aufräumsession im Mai hat dies der Rat mit einem Spontanapplaus gewürdigt. Das Präsidium hat auch den Artikel 48 des Kantonsratsreglementes – «Der Kantonrat tagt im Kantonsratssaal» – ausser Kraft setzen müssen.

Grundsätzlich muss in einer Demokratie ein Parlament auch in Krisenzeiten handlungsfähig sein und bleiben. Das haben wir geschafft, auch wenn es in der Olma-Halle speziell war.

Jedes Mitglied hatte einen Tisch mit grosszügigen Platzverhältnissen und mit einer ausgezeichneten Infrastruktur. Die Parlamentsdienste haben ihre Büros an Ort eingerichtet, und die Fraktionssitzungen wurden auf dem Areal durchgeführt. Die Disziplin des Rates in Bezug auf Ruhe, Gelassenheit, Konzentration und Flexibilität ist durchaus erwähnens- und lobenswert. Das hat mich sehr beeindruckt.

Die Coronaeinschränkungen enden nicht mit Ihrer Amtszeit. Die Feier für Ihren Nachfolger wurde verschoben, der Kantonsratsausflug abgesagt. Wie schwer wiegen solche «Verluste»?

Mit dem Lockdown wurde auch meine Agenda immer leerer. Es fanden keine Anlässe mehr statt und viele Veranstaltungen wurden abgesagt oder verschoben. Ich hatte eine Einladung zur Basler Fasnacht und zur Glarner Landsgemeinde und hätte am 6. Mai in Rom das Sacco di Roma besucht. Schade, aber es ist jetzt einfach so. Die Gesundheit hat absolute Priorität. Wir befinden uns in einer ausserordentlichen Lage. Es ist einmalig und wirklich bedauerlich, dass die Feier des neuen Kantonsratspräsidenten auf die Septembersession verschoben werden muss.

Das Kantonsratspräsidium bleibt in der Region. Was geben Sie Ihrem designierten Nachfolger Bruno Cozzio mit?

Tipps und Anregungen an meinen Nachfolger Bruno Cozzio als Kantonsratspräsident habe ich keine. In der Ratsleitung haben wir ein sehr gutes Jahr verbringen dürfen und ich schätzte seine kollegiale und loyale Unterstützung. Ich hoffe für Bruno Cozzio, dass die pandemiebedingten Einschränkungen gelockert werden können, eine zweite und dritte Welle ausbleibt und er das Jahr als Präsident des Kantonsrates auch geniessen kann.

Das Ende Ihrer Amtszeit beschert Ihnen mehr (Frei-)Zeit. Worauf freuen Sie sich besonders?

Dank der Wählerinnen und Wählern aus dem Wahlkreis Wil wurde ich im Amt als Kantonsrat bestätigt. Das Debattieren im Rat habe ich schon ein bisschen vermisst. Ich werde mich nun auf Geschäfte und deren Inhalte konzentrieren dürfen und mich auch für die Anliegen meiner Wählerschaft und für Flawil einsetzen. Nach diesem erinnerungswürdigen Präsidialjahr freue ich mich nun auf die eigentliche Pension. Ich möchte die politfreie Zeit vermehrt mit meiner Frau Annegret und unserem Sohn Tobias geniessen. Auf uns warten drei Grosskinder, die wir in dieser ausserordentlichen Lage sehr vermisst haben. Ich widme mich vermehrt meinen Hobbys wie den Bienen und dem Lesen. Hoffentlich können wir als Familie die erholsame Campingzeit vermehrt ausdehnen.

Hinweis: Das Interview wurde schriftlich geführt.