Trotz abgesagter Tourneen und kaum Unterstützung – Vereinspräsident sagt: «Nice Time Productions kann weiter existieren»

Nice Time Productions wurde im Jahr 1997 als GmbH gegründet. 2010 erfolgte die Umwandlung in einen gemeinnützigen Verein. Präsident ist Martin Tscharner, der sich um das tägliche Geschäft kümmert. Derzeit zählt der Verein 82 Mitglieder aus der Region. Der Verein ist eingetragen mit Sitz in Wil und Niederlassung in Gossau sowie einem Büro in Flawil. Nice Time Productions ist auf grosse Broadway Shows spezialisiert und in der Schweiz eine der wenigen Organisatoren solcher Tourneen. (dh)