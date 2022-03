Wil/Toggenburg: Was die Trockenheit für Wald und Bauern bedeutet

Trockenheit Die Thur führt wenig Wasser, die Waldbrandgefahr steigt – Bauern und Förstern in der Region macht das Wetter aber noch kein Kopfweh Ein Bauer und zwei Förster aus der Region Wil und dem Toggenburg ordnen den trockenen März ein. Aktuell seien die Grundwasserpegel zwar tief, die Wasserspeicher der Böden aber noch gut gefüllt. Das könnte sich ändern, wenn die Bäume auszutreiben beginnen. Pablo Rohner Jetzt kommentieren 21.03.2022, 05.00 Uhr

Grundwassermessstation in der Thurau bei Wil. Die Pegel sind tief, die Wiesen trocken. Bild: Pablo Rohner

Null Millimeter, bis auf weiteres. Auch für die nächsten Tage prognostiziert Meteo Schweiz, der Wetterdienst des Bundes, für die Region keinen Niederschlag. Und die Sonne wird stärker. Der März ist auf bestem Weg, als einer der trockensten in die Geschichte einzugehen.

Anfang Monat wurden zudem die kältesten Nächte dieses Winters aufgezeichnet. Kälte und anhaltende Trockenheit – was bedeutet das für die Natur in der Region und für diejenigen, die mit ihr arbeiten? Diese Zeitung hat sich bei Förstern, Bauern und Experten umgehört.

Immer weniger Wasser in der Thur

Marcel Schirmer, Hydrologe beim Amt für Wasser und Energie des Kantons St.Gallen. Bild: PD

«Die Grundwasserstände sind diesen März tief», sagt Marcel Schirmer, Hydrologe beim kantonalen Amt für Wasser und Energie (AWE). Ein Grund dafür sei, dass die Wassermenge in der Thur bei Niedrigwasser in den letzten Jahrzehnten abgenommen hat – eine Folge des Klimawandels.

In den nächsten Wochen und Monaten könnte die Abflussmenge weiter sinken. Diese habe einen grossen Einfluss auf die Grundwasserstände in den angrenzenden Gebieten, die vom Thurwasser beeinflusst werden, sagt Schirmer. Hinzu komme, dass im Flachland zunehmend grosse Schneemengen fehlen, die während der Schneeschmelze im Frühling die Wasserspeicher auffüllen könnten.

Beim Messpunkt Thurau II in Wil liegt der Grundwasserstand derzeit deutlich unter dem langjährigen saisonalen Mittel. «Das Jahr ist ähnlich trocken gestartet wie das Jahr 2018», sagt Schirmer. Doch es habe in jüngster Zeit auch noch trockenere Märze gegeben, etwa 2017 und 2019.

Biobauer: «Kein Problem, wenn man es richtig macht»

Das Jahr 2021 wich in zweierlei Hinsicht von den Wettertrends der letzten Jahre ab. Im Winter gab es bis in die Niederungen viel Schnee, im Sommer regnete es oft. Darum machen sich Förster und Bauern wegen des trockenen Wetters aktuell noch keine grossen Sorgen.

Peter Ackermann ist Biobauer und Gemüsegärtner in Niederuzwil. Für den Gemüseanbau bringe der trockene März noch keine Probleme, sagt er. «Wenn man es richtig macht.» Wichtig sei, den Boden nicht zu intensiv zu bearbeiten. Unter der einige Zentimeter dicken, ausgetrockneten obersten Schicht sei die Erde immer noch feucht.

Biobauer Peter Ackermann macht das trockene Wetter noch keine Sorgen. Bild: PD

Es gelte, die trockene Schicht wegzustossen und den Samen vorsichtig in die Winterfeuchtigkeit abzulegen. Grabe man die Erde jedoch zu tief um, drohten Bise und Trockenheit, den Boden tiefer auszutrocknen. Bei Bedarf müsse man eben bewässern. Ackermann sagt:

«Das ist unser Handwerk, das bekommen wir hin.»

Mehr Sorgen bereitet ihm möglicher Spätfrost im April. Weil gewisse Früchte und Gemüse – als Beispiele nennt er Kirschen und Spargeln – möglichst früh geerntet werden sollen, würden heute oft frühe Sorten gepflanzt; Spargeln, die Ende April gestochen, und Kirschen, die Mitte Juni gepflückt werden können. Das sei möglich, weil die Frühlingsmonate immer wärmer würden. Die Kehrseite der Medaille sei eben die Gefährdung der Kulturen durch Spätfrost.

Wasserspeicher im Boden sind gut gefüllt

Auch im Wald halten sich die Auswirkungen der aktuellen Trockenheit in Grenzen. Christof Gantner, dessen Gebiet als Regionalförster das Toggenburg umfasst, sagt, die Situation sei nicht dramatisch. «Auch wenn es trocken ist und die Thur wenig Wasser führt.»

Wenig Wasser, dürre Vegetation. Die Thur in Wattwil im März. Bild: Beat Lanzendorfer

Das bestätigen auch die Daten des AWE für die Messpunkte Chlostobel zwischen Alt St.Johann und Unterwasser und Rickenbach bei Wattwil. Doch so kurzfristig wirke sich das wenige Wasser auf den Wald nicht aus. Gantner sagt: «Sie müssen sich den Boden vorstellen wie einen Schwamm. Er ist voller Poren, die das Wasser speichern können.»

Christof Gantner, Regionalförster im Toggenburg. Bild: Thomas Wittenwiler

Dem pflichtet auch sein Kollege aus dem Flachland, Raphael Lüchinger, bei. Er ist Regionalförster der Waldregion 1, die sich von Rorschach bis Wil erstreckt. Der viele Regen im vergangenen Sommer habe den Bäumen nach dem Hitzesommer 2018 Linderung verschafft, sagt er. Nur bei gepflanzten Jungbäumen müssten die Förster aufpassen, dass sie nicht vertrocknen:

«Auf der einen oder anderen Fläche werden Ausfälle nicht zu vermeiden sein.»

Raphael Lüchinger, Regionalförster in der Region Wil. Bild: Ralph Ribi

Die Waldbrandgefahr steigt

Auch die Waldbrandgefahr sei derzeit noch «mässig», Stufe 2 von 5 auf der Skala. Doch sie steigt. An den südexponierten Hängen des Toggenburgs sei die Lage bereits kritischer, sagt Christof Gantner. Dort wird es, wenn es wärmer wird, auch weniger Schmelzwasser geben, weil der Schnee sich schon 200 Meter höher zurückgezogen hat, als auf der anderen Seite – auf 1000 Meter über Meer. Feuer solle man nur in befestigten Feuerstellen machen und keine Raucherwaren wegwerfen.

Weggeworfene Zigaretten werden als Ursachen für verschiedene Wiesenbordbrände in den vergangenen Wochen vermutet, unter anderem in Kaltbrunn. Auch an der Reuttistrasse in Wil brannte Anfang März ein Wiesenbord. An Hängen trocknen Wiesen und Waldboden schneller aus, weil das Wasser abfliesst und weniger Grundwasser vorhanden ist.

Symbol der Trockenheit: abgebranntes Wiesenbord in Kaltbrunn. Bild: Kapo

Generell erhöhen schneearme, trockene, von Bise begleitete Wochen wie im Februar und März die Gefahr für Waldbrände. Dies, weil die Pflanzen noch kein Grün tragen und viel dürres Geäst am Boden liegt. Für das Wachstum relevant werde die Trockenheit aber erst, wenn die Pflanzen auszutreiben beginnen, sagt Förster Christof Gantner. Im Winter, wenn wenig Fotosynthese stattfindet, seien sie, was den Wasserverbrauch angeht, im Sparmodus. «Wenn der April aber auch so trocken wird, wäre das schon nicht gut.»

Wenig Grün, viel Braun. In niederschlagsarmen Wintern steigt die Waldbrandgefahr. Wald in der Thurau. Bild: Pablo Rohner

Der Hydrologe Marcel Schirmer pflichtet bei: «Wird der Sommer verregnet wie 2021, wird sich das Grundwasser erholen.» Sollte es aber in den nächsten Monaten ähnlich trocken bleiben und heiss werden wie 2018, könne es wieder einen Sommer mit sehr tiefen Grundwasserständen mit Folgen für Wälder und Wiesen geben. Ausgetrocknete Böden und Vegetation würden Hitzetage noch extremer machen, schreibt der Wetterdienst Meteo News. Aktuell sei das Szenario «Jahrhundertsommer» aber nur Spekulation, sagt Schirmer:

«Wir müssen abwarten, was das Wetter bringt.»

