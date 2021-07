Trauung Der schönste Tag: Termine werden bei Standesämtern immer kurzfristiger vereinbart Die Coronamassnahmen lösten Anfang des Jahres Planungsunsicherheit bei Paaren aus, die sich das Ja-Wort geben wollen. Trotzdem wird auch diesen Sommer fleissig geheiratet. Ein Blick zu den Standesämtern der Region. Felicitas Markoff 23.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Bräutigam hebt seine Braut in die Höhe. Bild: Reto Lieberherr

Wenn sich zwei Menschen entscheiden, den Rest ihres Lebens miteinander zu verbringen und heiraten möchten, sollte das der schönste Tag ihres Lebens werden. Doch wie ist es, in Zeiten der Coronapandemie zu heiraten? Können und wollen Paare unter diesen Bedingungen wie Maskenpflicht und weniger Gäste überhaupt noch ihre Ehe schliessen? Und wie viele Hochzeiten wurden im letzten Jahr verschoben? Fragen, auf die Sandra Niederer, Leiterin des Zivilstandsamts Region Wil, Antworten weiss. Sie sagt:

«Es hat sich nicht viel verändert. Es wird nach wie vor fleissig geheiratet.»

Niederer sagt, dass die meisten Brautpaare die Coronamassnahmen akzeptieren würden und verständnisvoll seien. Vereinzelt gebe es Paare, die wegen den Corona-Einschränkungen ihren Trauungstermin verschoben haben. Diese Fälle hielten sich aber im Rahmen. Für die Monate Mai, Juni und August sind einige Hochzeiten gebucht. Im letzten Jahr haben sich zwischen Mai und August 106 Paare in der Region Wil das Jawort gegeben. 2021 sind es in der gleichen Zeitspanne 103 Hochzeiten. «Die eine oder andere Trauung wird wohl noch kurzfristig dazukommen», sagt Niederer.

Nur wenige Paare haben ihre Hochzeiten dieses Jahr verschoben. Bild: Reto Lieberherr

Vergangenes Jahr haben 197 Paare in der Region Wil geheiratet. Erstaunlich ist, dass es ein Jahr zuvor nicht viel mehr Trauungen gegeben hat. So waren es 2019 total 202 registrierte Trauungen gewesen.

Ansturm bleibt in der Region Uzwil aus

Beim Zivilstandsamt Uzwil sind noch viele Termine für Trauungen offen, sagt die Leiterin Franziska Wirth. Am Anfang des Jahres, als die Coronamassnahmen noch strenger waren, habe es weniger Anfragen gegeben. Damals durften die Brautpaare nur zu viert an der Trauung teilnehmen. Bis heute müssen die Gäste eine Maske bei der Ziviltrauung tragen. Hingegen dürfen Braut und Bräutigam die Maske abnehmen, wenn sie sitzen.

Das Stickereizimmer in Uzwil wird als Haupttrauungsraum genutzt. Bild: Peter Dotzauer

Nach wie vor ist die Anzahl der Personen, die an Trauungen teilnehmen dürfen, eingeschränkt. Wirth sagt: «Zwei Drittel der üblichen Raumkapazität kann genutzt werden. Im Gemeindehaus in Uzwil, findet die Trauung im Stickereizimmer statt. In diesem Zimmer dürfen 20 Personen dabei sein. Die Vorschriften können sich aber schnell wieder ändern.» In den verschiedenen Gemeinden ist aber nicht jedes Trauungszimmer gleich gross. So zum Beispiel das Ortsmuseum in Flawil: Dort sind maximal 16 Personen zugelassen. Ausserdem gilt während der Trauung eine Sitzpflicht – sogar für den Fotografen. Und wie sieht es aus, wenn das Brautpaar mit Familie und Freunden draussen vor der Gemeinde anstossen will? Wirth sagt: «Das ist erlaubt. Dabei müssen die Vorschriften vom Bund und Kanton aber eingehalten werden.» Will heissen: Für private Veranstaltungen, die im Freien stattfinden, dürfen im Kanton St.Gallen, maximal 50 Personen teilnehmen.

Deutlich weniger Trauungen in Uzwil

Der Traum einer grösseren Hochzeit – mit der ganzen Familie und vielen Freunden – schien in den ersten Monaten des Jahres unerreichbar. Der Apéro und das Essen danach im Restaurant kamen bis zu den Lockerungen nicht in Frage. Immerhin ist Letzteres nun wieder möglich. Trotz Corona wurden im letzten Jahr in der Region Uzwil 132 Hochzeiten gefeiert. Und wie viele Brautpaare haben sich vor Corona das Jawort gegeben? 2019 waren es 182 gewesen.

Verschoben haben ihre Hochzeiten in diesem Jahr in der Region Uzwil nur etwa fünf Paare. Franziska Wirth vermutet, dass es an den strengeren Coronamassnahmen und der damit verbundenen Planungsunsicherheit am Anfang des Jahres gelegen hat. Zu diesem Zeitpunkt waren die Restaurants noch geschlossen und es war nur eine geringe Anzahl Personen für die Hochzeit erlaubt. 2021 sind zwischen Januar und Juli 80 Hochzeiten gefeiert worden oder noch in Planung. Was die Hochzeiten für den Sommer und Herbst betrifft, ist die Leiterin aus Uzwil optimistisch. Sie sagt:

«Ich habe das Gefühl, dass noch einige kurzfristige Anfragen für Trauungstermine kommen.»

Viele freie Trauungstermine im Toggenburg

Im Toggenburg gibt es im Vergleich zu letztem Jahr viele offene Termine für den Sommer, berichtet Andrea Betschart, Leiterin des regionalen Zivilstandsamts Toggenburg. Dafür wurden die Trauungen im letzten Jahr fast alle wahrgenommen. Nur wenige Hochzeiten seien ins Jahr 2021 verschoben worden, sagt Betschart. Zwischen Mai und September seien 70 Trauungen geplant. 2020 waren es im gleichen Zeitraum 83 Hochzeiten gewesen. Und vor Corona wurde 2019 im Zivilstandskreis Toggenburg insgesamt 130-mal geheiratet.

Ein strahlendes Hochzeitspaar am schönsten Tag seines Lebens. Bild: Reto Lieberherr

Nach wie vor gilt die Abstandsregel zwischen den Gästen von 1,5 Meter. Das hat zur Folge, dass bedeutend weniger Gäste an den Trauungen zugelassen sind. So dürfen in Wattwil aktuell acht Personen an der Trauung teilnehmen. Bezüglich Maskentragen, gelten die gleichen Regeln wie bei den Ämtern in Wil und Uzwil. Andrea Betschart sagt:

«Mit den kleinen Lockerungen in diesem Bereich lassen sich schon wieder stimmigere Ziviltrauungen durchführen.»

In Wil und Uzwil erhalten die Standesämter in diesem Jahr immer häufiger kurzfristige Anfragen für Trauungen. Ob diese Entwicklung aber einen direkten Zusammenhang mit der Pandemie hat, ist derzeit noch unklar. Wer aber flexibel ist und in der Region Wil nicht zwingend an einem Freitagnachmittag heiraten möchte, hat die Chance, noch einen Trauungstermin zu erhalten, sagt Sandra Niederer.

Schwierige Bedingungen für Wiler Hochzeitsfotograf Wenig Aufträge Christian Zambelli ist Fotograf in Wil. Bisher hat er zwischen 15 und 20 Aufträge, wobei die meisten davon verschobene Trauungen aus dem letzten Jahr sind. Im ersten Halbjahr habe er kaum Anfragen erhalten, so der Fotograf. Während Monaten habe er nur zwei bis drei Hochzeiten fotografieren können. Das Problem seien die Regeln, sagt er. Weil diese im Sommer und Herbst 2020 lockerer waren, durften immerhin 50 Personen an den Hochzeiten teilnehmen. Die Freude am Heiraten und am Feiern sei aber auch an den reduzierten Festen nicht kleiner gewesen als sonst.