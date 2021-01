Traumtag Es müssen nicht immer die grossen Gebiete sein: Die etwas andere Tour de Ski Dank dem starken Schneefall am Donnerstag und Freitag haben sich auch sonst eher schneearme Regionen in ein Wintersport-Mekka verwandelt. Eine Tour de Ski durch die Region Wil-Toggenburg. Christoph Heer 16.01.2021, 21.55 Uhr

Ein Bilderbuch-Samstag im Toggenburg - auch hier unterhalb der Wolzenalp. Bilder: Christoph Heer

Oberhelfenschwil. Samstagmorgen 10 Uhr. Minus elf Grad. Ein kleines aber feines Skigebiet und schon Dutzende Wintersportfans am Bügellift und auf der Skipiste. Da läuft es derart gut, dass sogar auf die Mittagspause verzichtet und durchgefahren wird. Auf dem Parkplatz? Fahrzeuge mit Zürcher Kennzeichen.

Wegen des Andrangs wurde in Oberhelfenschwil auf eine Mittagspause verzichtet.

Keiner zu klein um Skifahrer zu sein.

Ein Traumtag im Toggenburg.

In Krummenau wartet eine 20-minütige Fahrt mit der Sesselbahn. Die Sonne scheint direkt ins Gesicht, jeder Sessel ist belegt. Doch kaum Wartezeiten an der Talstation. Oben, an der Station Rietbach auf 1117 Meter über Meer angekommen, eine wunderbare Weitsicht auf die Toggenburger Bergwelt. Jetzt muss Zeit sein, sich mit Bratwurst und Punsch einzudecken –vom Take Away. Wieder unten angekommen zeigt sich: Auffallend viele Autos mit ZH-Kennzeichen. Auch Pirmin Stirnimann aus Winterthur ist da: «Die Wolzenalp ist genau mein Gebiet. Nicht so überlaufen und doch mit viel Charme ausgestattet.» Sein Snowboard-Kollege, Dennis Good aus Mels, stimmt ihm zu und sagt, dass hier noch stressfreies Snowboarden möglich ist.

Richtung Wolzenalp war jeder Sessel besetzt.

Oben angekommen wird man mit einer tollen Aussicht belohnt.

Pirmin Stirnimann und Dennis Good während ihrer Kaffeepause.

Das Toggenburg bietet dieser Tage allen Wintersportlern etwas.

Viele Thurgauer in Degersheim

Weiter geht es Richtung Hemberg. Oben angekommen ein kurzer Zwischenhalt an der Panoramaloipe Scherb-Hemberg. Viele Langläufer machen sich auf den Weg, die 17 Kilometer lange Loipe zu bewältigen. In der Überzahl sind aber die Schneeschuhläufer. Sie verteilen sich in alle Himmelsrichtungen.

Die Panorama-Loipe Scherb-Hemberg macht ihrem Namen alle Ehre.

Viel los ist auch beim Skilift Hemberg. Rauf und runter, ob mit Ski, Snowboard oder Big Foots. Auffällig ist hier nicht unbedingt das Auto mit Zürcher Kennzeichen, sondern das neben ihm stehende mit SZ.

Die Corona-Regeln gelten auch am Skilift Hemberg.

Hochbetrieb im Skigebiet Hemberg.

Nächste Destination ist Degersheim, schon seit vielen Jahren ein Geheimtipp der Unterländer. So erstaunt es nicht wirklich, dass gefühlt jedes zweite Auto mit TG angeschrieben ist. Ohne ein mehrminütiges Anstehen kommt man nicht zum Bügellift. Der guten Stimmung tut das aber keinen Abbruch.

Geduld war in Degersheim gefragt.

13 Kilometer lange Langlauf-Loipe

Kirchberg ist dieser Tage ein Langlauf-Paradies. Vom Sportplatz aus kann man sich auf der 13 Kilometer langen Loipe austoben.

Langlauf-Spass in Kirchberg.

Letzter Halt: Gähwil. Betriebsleiter des Skilifts ist Theo Messmer. Er sagt: «Viele Besucher, gute Stimmung und alle halten sich an die Corona-Vorschriften. Die grösste Freude macht mir, dass der Zauberteppich gut ankommt. Auch schon haben wir infolge Schneemangel die weisse Pracht bei Hauseinfahrten und dem Land rundherum zusammengekratzt, damit wenigstens der Zauberteppich in Betrieb genommen werden konnte.»

Für einmal genug Schnee in Gähwil.

Mitglieder des Gähwiler Skiclubs SC Togga.