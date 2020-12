Transsexualität Was bedeutet ein Outing für Betroffene und wie kann das Umfeld reagieren? Ein Spezialist gibt Rat Aus Sicht eines Transmenschen ist ein Outing äusserst schwierig. Jedoch ist es auch für das Umfeld nicht ganz einfach. Ein Experte betont, wie wichtig die Zusammenarbeit ist. Simon Bernhardsgrütter 12.12.2020, 05.00 Uhr

Die Regenbogenflagge steht für die LGBTQI+ Gemeinschaft. In vielen Ländern werden diese Minderheiten Gewalt ausgesetzt. Bild: PD

Der Welt und vor allem seinem Umfeld mitzuteilen, dass man zur LGBTQI+-Gemeinschaft (siehe Kastentext) gehört, ist nicht immer einfach. Der Leidensdruck einer Person vor ihrem Outing ist meist so gross, dass sie Depressionen mit sich führt. Dies ist besonders zutreffend für Transmenschen. Doch auch das Umfeld ist gefordert. Doktor Lars Wöckel, Chefarzt Zentrum für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie Clienia, erklärt, was so ein Outing für die Angehörigen bedeutet.

LGBTQI+ Community LGBTQI+ steht für die englischen Wörter lesbisch, schwul, bisexuell, trans, queer und intersexuell. Der Begriff fasst sexuelle Orientierungen und Identitätsformen zusammen, welche in der Gesellschaft eine Minderheit bilden. Das Plus steht für weitere, nicht explizit in der Abkürzung mit inbegriffenen sexuelle Orientierungen oder Identitätsformen.

Lars Wöckel Bild: PD

In den meisten Fällen zeigen Kinder und Jugendliche, mit einer Transgenderproblematik, früh Anzeichen. Dies könne bereits im Kindergartenalter oder in der Primarschule passieren. Oft bemerken es die Eltern und werden dadurch automatisch mit dem Thema konfrontiert. Eine gute Reaktion sei, sich als Angehörige damit zu beschäftigen und die Beratung einer Fachperson einzuholen. Es gäbe laut Lars Wöckel aber auch Eltern, welche sich davor verschliessen und versuchen das Verhalten des Kindes zu ändern. Er fügt an:

«Das ist keine gute Lösung, da es beim betroffenen Kind zu psychischen Problemen führen kann.»

Umso weniger vorbereitet die Angehörigen mit dem Outing Betroffener einer Transgenderproblematik konfrontiert werden, desto schwieriger für die Angehörigen. «Eltern haben unter Umständen bereits ein so gefestigtes Rollenverständnis ihres Kindes, dass die Umstellungen im Umgang mit der betroffenen Person schwieriger werden, je unerwarteter die Veränderung bewusst wird.» Beschleunigen könne man die Umstellung der Angehörigen nicht. Auch diese müssen einen Prozess durchgehen.

Jedoch werden Begleitungen für Angehörige angeboten. Die Therapeuten erklären den Angehörigen, dass es ein reales Phänomen sei. Oftmals besteht die Transidentität seit frühester Kindheit und ist keine bewusste Entscheidung des Betroffenen mit Transgenderproblematik. Wichtig ist auch, dass man das nicht zur Änderung zwingen könne. Die Zusammenarbeit zwischen den Angehörigen und der betroffenen Person sei von grosser Bedeutung. Gegenseitiges Verständnis für die Lage hilft allen Beteiligten.