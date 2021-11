Interview «Stehe für Offensive, Dynamik und Action»: Das sagt der neue FC-Wil-Trainer vor seinem offiziellen Amtsantritt Es ging schnell. Am Dienstag hat sich Brunello Iacopetta von seinem ehemaligen Klub Rapperswil-Jona verabschiedet, am Mittwoch hält er auf dem Bergholz das erste Training ab. Im Interview spricht er über Ziele und den angestrebten Spielstil. Simon Dudle Jetzt kommentieren 09.11.2021, 20.51 Uhr

Der neue FC-Wil-Trainer Brunello Iacopetta trug während gut eines Jahres das Leibchen des FC Rapperswil-Jona. Bild: PD

Nachdem zuletzt zwei ehemalige Schweizer Nationalspieler an der Seitenlinie des FC Wil standen, übernimmt nun der Frauenfelder Brunello Iacopetta den Trainerposten auf dem Bergholz. Er unterzeichnete einen Vertrag bis Juni 2023 und verlässt den Promotion-League-Klub FC Rapperswil-Jona, wo er seit September 2020 als Profi amtete, per sofort. Der FC Wil lässt verlauten, dass über die Ablösesumme Stillschweigen vereinbart wurde. Zuvor war Iacopetta unter anderem U21-Trainer des FC St. Gallen und auch schon im Nachwuchsbereich des FC Wil tätig gewesen.

Der Name Brunello Iacopetta ist bisher erst Experten ein Begriff. Beschreiben Sie sich bitte in drei Sätzen.

Brunello Iacopetta: Bereits mit 16 Jahren bin ich Trainer geworden und habe die ersten Schritte beim FC Wil gemacht. Ich bin ein offener, fröhlicher Mensch. Zudem bin ich Vater eines Sohnes und zweier Töchter.

Welchen Fussball lassen Sie spielen?

Das hängt ganz von der Situation ab. Ich stehe aber für Offensive, Dynamik und Action. Das passt gut zum Projekt, welches der FC Wil unlängst aufgegleist hat. Darum passt dieser Trainerposten für mich wie die Faust aufs Auge.

Der FC Wil hat sich der Förderung von Talenten verschrieben. Die Rangliste ist in der Challenge League aber auch von Relevanz. Was ist wichtiger?

Beides ist wichtig. Wenn man es richtig macht, schliesst das eine das andere nicht aus. Selbstverständlich spielen die Resultate eine Rolle. Wir wollen das Wiler Projekt aber weiter ausleben und junge Spieler fördern.

Der FC Wil steht auf Platz sieben, elf Punkte vor der Abstiegszone, sechs Zähler hinter der Barrage. Welches Ziel für den Rest der Saison geben Sie vor?

Es ist sicher wichtig, dass das letzte Spiel gegen Kriens gewonnen wurde. Den Aufwind wollen wir mitnehmen. Mit der Tabelle ist es aber so eine Sache. Ich bin einer, der von Spiel zu Spiel schaut und nicht sieben Monate voraus. Das Ziel ist, Mannschaft und Spieler weiterzubringen.

Wie viele Spieler sollen kommenden Sommer den Sprung in die Super League schaffen?

So viele wie möglich. Eine genaue Zahl zu nennen, ist schwierig. Die Super League ist das eine. Es geht aber auch darum, Spieler aus dem eigenen Nachwuchs zu integrieren. Auch die Zusammenarbeit im Projekt Future Champs Ostschweiz FCO wollen wir weiter ausleben.

Stimmt es, dass Sie schon vor gut einem Jahr ein Thema beim FC Wil waren, sich der Verein dann aber für Alex Frei entschieden hat?

Es gab einen Kontakt und man hat sich kennen gelernt. Es hat sich dann aber nicht konkretisiert.

Werden Sie auch Teil der Sportkommission sein und bei Transfers mitreden können?

Das ist so. Das soll so bleiben wie bei meinem Vorgänger.

Wer wird Ihr Assistenztrainer beim FC Wil?

Bei meinen letzten beiden Engagements in St. Gallen und Rapperswil-Jona war es René Waldvogel. Es gibt verschiedene Kandidaten. Wir werden das in nächster Zeit klären.

Sie sind Doppelbürger von Italien und der Schweiz. Am Freitag treffen die beiden Länder in der WM-Qualifikation aufeinander. Wer gewinnt und löst das Ticket für die Endrunde in Katar?

Meine Eltern sind beide in Italien aufgewachsen, ich selber hier in der Schweiz. Ich fühle mich als Italiener und Schweizer und drücke darum beiden Mannschaften die Daumen. Für mich wird es keinen Verlierer geben. Es dürfte ein spannendes Spiel werden.