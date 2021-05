Eine neue Partnerstadt für Wil: Das sind unsere Vorschläge

Träumereien Dubai, Amsterdam, St.Gallen, Köln: Das sind unsere Vorschläge für die neue Partnerstadt von Wil In einem Vorstoss regt die SP an, die Stadt Wil soll eine neue Städtepartnerschaft eingehen. Wir präsentieren eine Liste mit möglichen Kandidaten, mit denen Wil in verschiedenen Bereichen profitieren, aber auch eigene Qualitäten einbringen könnte. Gianni Amstutz 28.05.2021, 16.34 Uhr

Ein Bauboom verlieh Dubai in den vergangenen Jahrzehnten ein neues Gesicht. Bild: Kamran Jebreili / AP

Wil tut sich bisweilen etwas schwer mit Bauprojekten. Arealüberbauungen wie etwa beim Zeughausareal und beim Areal Klinik Ost harren seit Jahren einer Realisierung. Selbst eine einfache Beiz am Weier kann nicht verwirklicht werden. Eine Städtepartnerschaft mit Dubai könnte da Abhilfe schaffen.

In den Emiraten weiss man, wie man Bauprojekte vorwärtstreibt. Die ganze Stadt wurde quasi aus dem Boden gestampft. Und anstatt eines einfachen Beizlis am Weier haben sie gleich eine ganze Inselgruppe ins Meer gebaut. In Sachen Menschenrechte könnte wiederum Dubai von der Partnerschaft profitieren.

Der Kölner Hauptbahnhof gehört zu den kriminellsten in ganz Deutschland. Bild: Oliver Berg / Keystone

Immer wieder ist der Bahnhof Wil in den Schlagzeilen. Zu gefährlich sei es dort, heisst es jeweils von der Bevölkerung. Das sei lediglich eine subjektive Einschätzung, antworten daraufhin Stadtrat und Kantonspolizei. Um das subjektive Sicherheitsempfinden zu verbessern, würde es sich lohnen, das Ganze im Verhältnis zu sehen – und daher eine Partnerschaft mit Köln.

Der Bahnhof der Domstadt zählt gemäss Zahlen des deutschen Bundesinnenministeriums zu den gefährlichsten in Deutschland. Drogendelikte, Diebstahl und Verstösse gegen das Waffengesetz sind dort an der Tagesordnung.

Doch obwohl es am Bahnhof Köln ganz offensichtlich gefährlicher ist als in Wil, scheint sich dort niemand darum zu scheren. «Angstraum Kölner Hauptbahnhof? Fehlanzeige», titelte «welt.de» – und das nur wenige Tage nach der Silvesternacht 2015, in der es zu zahlreichen Übergriffen gekommen war.

Ein bisschen dieser kölschen Gelassenheit würde wohl auch vielen Wilerinnen und Wilern nicht schaden. Nicht, weil man vor Verbrechen die Augen verschliessen soll, sondern weil es am Bahnhof Wil meist zu und her geht wie auf dem Ponyhof.

In Wil weiss man, wie man den Cup gewinnt. Bild: Keystone

Bei der Städtepartnerschaft geht es primär darum, voneinander zu lernen. Auch Nachbarn können sich gegenseitig helfen. So könnte Wil den Kantonshauptstädtern etwa Entwicklungshilfe in Sachen Cupsieg leisten. Vielleicht klappt's mit ein paar Tipps aus der Äbtestadt beim nächsten Mal mit dem Vorhaben, endlich wieder einen Titel zu gewinnen.

Im Gegenzug könnten die St.Galler den Wilern erklären, wie das mit der Stadionatmosphäre genau funktioniert. Fussballerisch wäre eine solche Partnerschaft also für beide Seiten ein Gewinn.

In Amsterdam kommt man am besten mit dem Velo von A nach B. Bild: Atlantide Phototravel

Wil möchte den Langsamverkehr künftig stärker fördern. Noch hapert es mit den Velowegen jedoch. Da könnte sich Wil von der Partnerstadt Amsterdam einiges abschauen. Den Velofahrern wird dort absolute Priorität eingeräumt. Das mag zwar auch an der Topografie der Niederlande liegen, das Aufkommen von E-Bikes löst dieses Problem aber auch im hügeligen Wil.

Auch in Sachen Tourismus könnte Wil von der potenziellen Partnerstadt aus Holland einiges lernen. Stellplätze für Wohnmobile, wie sie unlängst in Wil gefordert wurden, sind in den Niederlanden jedenfalls keine Mangelware.

Klimatisch kann Wil mit den Cayman Islands nicht mithalten. Im übertragenen Sinn könnte aber auch die Äbtestadt zur Oase werden. Bild: Jan Greune / LOOK-foto

Jährlich wird in Wil über den Steuerfuss diskutiert. Rechte Politiker sind überzeugt, mit einem tieferen Steuerfuss mehr einkommensstarke Personen nach Wil zu locken, Linke beurteilen mehr Investitionen in die Infrastruktur und Angebote als zielführender – und setzen sich daher gegen Steuersenkungen zur Wehr. Doch Hand aufs Herz: Ob 110 oder 130 Prozentpunkte macht wohl für viele Personen keinen Unterschied in ihrer Entscheidung, nach Wil zu ziehen oder nicht.

Was es brauchen würde, ist eine Extremlösung. Die Partnerstadt George Town, Hauptstadt der Cayman Islands, könnte Wil dabei einige Tipps geben. Analog zur Steueroase könnten in Wil sodann Einkommenssteuer, Kapitalertragssteuer und Unternehmenssteuer gleich ganz abgeschafft werden.

Das würde nicht nur der Stadt Wil einen Ruf als Steuerparadies verschaffen, sondern auch der Schweiz ihren Platz in James-Bond-Filmen zurückbringen. Mit einer Bankendichte von sieben Banken auf 24'000 Einwohner hat Wil zudem bereits einen soliden Grundstein zur Finanzmetropole gelegt.

Bis 2027 muss Wil seine Richtplanung überarbeiten. Eine erste Zusammenführung von Baureglement und Zonenplan nach der Fusion von Bronschhofen und Wil scheiterte teilweise. Grund dafür war, dass Wil nicht gut genug aufzeigen konnte, wie in der Stadt die Innenverdichtung umgesetzt werden konnte. Hier kommt Santa Cruz del Islote, eine kolumbianische Insel, als künftige Partnerstadt ins Spiel.

Auf Santa Cruz del Islote leben 1200 Einwohner auf einer Fläche von gerade einmal 1,2 Hektar. Die Bevölkerungsdichte beträgt damit etwas über 100'000 Personen pro Quadratkilometer. Die Inselbewohner wissen also genau, wie man mit begrenzten Platzverhältnissen umgeht. Zugegeben: Vielleicht haben sie das ganze etwas auf die Spitze getrieben, aber die Stossrichtung wird in Wil dieselbe sein.