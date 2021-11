Reisebüros in der Region verzeichnen ein Plus bei Auslandsreisen

Tourismus «Die Menschen sind immer noch verunsichert»: Trotzdem werden bei den Reisebüros in der Region wieder mehr Auslandsreisen gebucht Seit kurzem ist das Reisen nach Amerika wieder möglich, zumindest mit Zertifikat. Doch wohin zieht es die Menschen der Region über die Festtage? Diese Zeitung hat sich bei Reisebüros in der Region Wil und Toggenburg erkundigt. Lia Allenspach Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein beliebtes Ferienziel sind die Malediven. Bild: Fotolia

Langsam aber sicher erobern Weihnachtsartikel die Schaufenster. Doch noch können nicht alle ihre Ferienpläne für die Feiertage in Stein meisseln. Corona funkt auch dieses Jahr dazwischen. «Jedoch weniger als letztes Jahr», berichtet Markus Flick, Mediensprecher von «Der Touristik». Das Tourismusunternehmen betreibt auch zwei Filialen in der Region Wil.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr peilen viele Menschen aus der Region Wil und Toggenburg wieder grössere Reisen an, wie zum Beispiel in die Karibik oder in die Malediven. «Die Menschen sehnen sich nach Wärme», heisst es beim Reisebüro Kuoni in Wil. Sobald Destinationen coronatechnisch freigegeben werden, prasseln neue Anfragen in die Reisebüros. Das zeigt sich momentan bei Amerika und Thailand.

Für Reisebüros ist die Impfung ein Segen. Seit der Einführung des Covid-Zertifikats und den damit verbundenen Lockerungen stieg ihre Kundschaft immens. Zwar seien die Zahlen noch weit entfernt von denen aus der Vorkrisenzeit. Die Kurve zeige jedoch stark nach oben, sind sich die angefragten Reisebüros einig. Die Branche blickt zuversichtlich in die Zukunft.

Je nach Impfstatus Unterschiedliche Destinationen

Trotzdem ist die Pandemie bei der Aussicht auf Ferien noch nicht aus den Köpfen der Menschen verschwunden. Beim Wiler Reisebüro «Pollogturist» heisst es:

«Die Menschen sind immer noch verunsichert und planen eher kurzfristig.»

Doch man merke, dass die Einführung der Impfung mehr Sicherheit biete. «Die Geimpften können ganz beruhigt reisen», sagt Stefan Schmid, Inhaber vom Reisebüro Lichtensteig. Er erklärt sich den Anstieg bei den Buchungen mit der Impfung. Noch vor einem Jahr sei die Ausgangslage viel unsicherer gewesen. Die Reisenden hätten nicht gewusst, wann neue Quarantäneregelungen bestimmt werden. Heute könne eine geimpfte Person von einer gewissen Sicherheit ausgehen. Nur das eigentlich sehr beliebte Ferienland Australien sei für niemanden zugänglich, sagt Schmid.

Für Ungeimpfte ist die Wahl der Feriendestination weitaus schwieriger, zumal das Testen mit Kosten verbunden ist. Ausserdem sind die Regelungen für Ungeimpfte immer noch unklar und wechseln ständig. Der Inhaber des Reisebüros Lichtensteig erklärt:

«Viele Ungeimpfte reisen in die Emirate.»

Dort seien die Massnahmen meist eher locker. Ausserdem locke die Expo in Dubai viele Interessierte an.

Balkanstaaten und Ägypten sind beliebt

Österreich schneide dieses Jahr als Feriendestination aufgrund der 2G-Regelung besonders schlecht ab, heisst es beim Reisebüro «Pollogturist». Währenddessen seien Reisen in Balkanstaaten sehr beliebt. Viele Menschen, die dort ihre Wurzeln haben, seien lange nicht da gewesen und würden zu Weihnachten gerne ihre Familie besuchen.

Swissflugzeug hebt ab. Foto: Keystone

Corona ist nicht der einzige Faktor, der bei der Ferienbuchung entscheidend ist. Auch Zeit und Geld würden eine wichtige Rolle spielen, heisst es bei der Wiler Filiale von Kuoni. Eine nahe sowie günstige Destination sei Ägypten. Das Land sei in nur sechseinhalb Flugstunden erreichbar und biete ein eher wärmeres Klima. Als weitere Topferiendestinationen für die Weihnachtstage nennen die angefragten Reisebüros in der Region Wil und Toggenburg die Malediven, die Karibik und Mexiko.